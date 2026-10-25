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У нас мам травили, а здесь не так: украинка удивилась происходящему в Испании

У нас мам травили, а здесь не так: украинка удивилась происходящему в Испании - 25.10.2026 Украина.ру

У нас мам травили, а здесь не так: украинка удивилась происходящему в Испании

Живущая с маленькими детьми в Испании украинка рассказала о том, как в испанских детских садах относятся к больным детям

2026-10-25T17:23

2026-10-25T17:23

2026-10-25T17:23

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Украинка опубликовала свои впечатления от испанских дошкольных образовательных учреждений в соцсетях."На Украине, когда он ходил в садик, если какой-то ребенок заболевал и мама приводила его в садик, в чате обязательно искали эту маму и травили, мол, зачем вы приводите больного ребенка в садик. А в Испании такое впечатление, что все дружно закрывают на это глаза. У ребенка могут быть сопли до колен, сильный кашель – и его все равно водят в садик. Типа какая разница, где пить жаропонижающее", – поделилась украинка.Она предположила, что в Испании среди родителей детей, ходящих в детский сад, "существует некая негласная договоренность".Женщина также попросила поделиться своим опытом других земляков и землячек, живущих за границей. В комментариях ей ответили, что не только для Испании, но и для других западных государств это – норма.Как рассказала одна из подписчиц украинки, раньше она тоже оставляла детей дома, когда они болели. Теперь же если у тех нет температуры, "на сопли и кашель не обращаем внимания", отправляя детей в садики и школы."Мы в этом вопросе солидарны с мамами-испанками", – подчеркнула она.Также украинке сообщили, что в Испании не существует отдельного больничного по уходу за ребенком. Поэтому родители относятся лояльно к больному ребёнку в детсаду или школе: у его родителей нет возможности за ним следить дома, а больничный последним могут дать только в случае госпитализации ребёнка.Впрочем, похожая ситуация не только в Испании."Так это не только в Испании, в США тоже. И вообще в большинстве стран сопли и кашель не повод неделями держать детей дома, и, конечно, не повод оплачивать больничный. Просто мы привыкли, потому что так когда-то было на Украине", – гласил один из комментариев в сети.Впрочем, поведение в детсадах – не единственное, что разочаровывает украинцев в Западе. Так, в июне этого года РБК-Украина опубликовало своеобразный "рейтинг разочарований" украинцев в европейских государствах. Так, в Германии украинцы жаловались на бюрократию, отсутствие цифровизации, налоги, медицину, в Великобритании – на финансовую безысходность и жилищный кризис, во Франции – на языковой барьер и медленный темп жизни, в Италии и Испании – безработицу и низкие зарплаты, а также отсутствие сервиса 24/7.Несмотря на это, согласно регулярно проводимым опросам, подавляющее большинство украинских беженцев не горит желанием возвращаться на Украину в случае прекращения конфликта.

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