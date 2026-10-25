https://ukraina.ru/20261025/bednota-polyatskaya-ukrainka-raskritikovala-otdykhayuschikh-v-ispanii-1084052590.html
"Беднота поляцкая": украинка раскритиковала отдыхающих в Испании
"Беднота поляцкая": украинка раскритиковала отдыхающих в Испании - 25.10.2026 Украина.ру
"Беднота поляцкая": украинка раскритиковала отдыхающих в Испании
В сети завирусился ролик, в котором украинка высокомерно рассуждает о приехавших в Испанию на отдых поляках
2026-10-25T16:45
2026-10-25T16:45
2026-10-25T16:45
новости
испания
польша
варшава
европейская комиссия
ес
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Ролик снят самой героиней на одном из испанских пляжей. Она лежала на песке на синем полотенце, в белом купальнике и леопардовой кепке."Кто сейчас себе может позволить отдых в Испании? Я думаю, что сейчас на отдых в Испании приезжает только беднота: вот такие типа заводчане с Польши или кто-то такой, у кого летом не было денег потому, что летом жильё в Испании стоит очень много. От 100 евро квартира в сутки. Это не такая прямо крутая, даже может не сильно близко к морю. А сейчас они по 40, по 30, по 50 евро эти квартиры и приезжает беднота поляцкая, которая ходит на эти заводы, которые сейчас могут привезти свой выводок на море", – говорила она.По словам украинки, такие туристы выделяются."И сразу же их видно – людей необразованных, некультурных. Они постоянно кричат на своих детей. Дети их бегают. Они очень громко говорят, как-будто вылезли из своей скорлупы. Я это всё прекрасно вижу, потому что я не первый год живу в Испании, я уже обиспанилась немного и я уже различаю людей, кто вообще приехал", – гордилась украинка.Она пожаловалась на таких отдыхающих."Раздражают такие люди, конечно. Приходишь на морюшко послушать волны, насладиться морем, солнышком, а должен слушать их проповеди, как они детей своих воспитывают и орут на весь пляж", – отметила украинка.Как утверждает телеграм-канал "Абзац", эту девушку "когда-то приютила Варшава".При этом из самой Польши наметился отток украинских беженцев. Как сообщило издание Myśl Polska со ссылкой на данные Евростата, в мае количество украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, сократилось на 3750 человек, в июне – на 6335, а в июле – на 8110."В общей сложности за три месяца этот показатель уменьшился на 18 195 человек. Примечательно, что количество украинцев, покидающих Польшу, растет с каждым месяцем", – отмечалось в публикации.Украинцы жалуются на растущую социальную напряжённость и разочарованы отношением поляков к ним."Это вовсе не означает, что польское государство должно прилагать чрезмерные усилия, чтобы убедить недовольных мигрантов остаться. В сложившейся ситуации "голос улицы" звучит бескомпромиссно: "Не нравится — дверь открыта" — подобное мнение всё чаще можно услышать в трамваях или на рынках", – указывалось в публикации польского издания.При этом от наличия украинских беженцев в стране у Варшавы есть выгода на европейском уровне. 23 октября стало известно, что Европейская комиссия приняла решение ещё на год освободить Польшу от обязанности принимать нелегальных мигрантов в соответствии с миграционным пактом ЕС. Польша также не будет выплачивать финансовые компенсации за отказ в размещении лиц, ищущих убежища.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, польша, варшава, европейская комиссия, ес
"Беднота поляцкая": украинка раскритиковала отдыхающих в Испании
В сети завирусился ролик, в котором украинка высокомерно рассуждает о приехавших в Испанию на отдых поляках
Ролик снят самой героиней на одном из испанских пляжей. Она лежала на песке на синем полотенце, в белом купальнике и леопардовой кепке.
"Кто сейчас себе может позволить отдых в Испании? Я думаю, что сейчас на отдых в Испании приезжает только беднота: вот такие типа заводчане с Польши или кто-то такой, у кого летом не было денег потому, что летом жильё в Испании стоит очень много. От 100 евро квартира в сутки. Это не такая прямо крутая, даже может не сильно близко к морю. А сейчас они по 40, по 30, по 50 евро эти квартиры и приезжает беднота поляцкая, которая ходит на эти заводы, которые сейчас могут привезти свой выводок на море", – говорила она.
По словам украинки, такие туристы выделяются.
"И сразу же их видно – людей необразованных, некультурных. Они постоянно кричат на своих детей. Дети их бегают. Они очень громко говорят, как-будто вылезли из своей скорлупы. Я это всё прекрасно вижу, потому что я не первый год живу в Испании, я уже обиспанилась немного и я уже различаю людей, кто вообще приехал", – гордилась украинка.
Она пожаловалась на таких отдыхающих.
"Раздражают такие люди, конечно. Приходишь на морюшко послушать волны, насладиться морем, солнышком, а должен слушать их проповеди, как они детей своих воспитывают и орут на весь пляж", – отметила украинка.
Как утверждает телеграм-канал "Абзац
", эту девушку "когда-то приютила Варшава".
При этом из самой Польши наметился отток украинских беженцев. Как сообщило издание Myśl Polska со ссылкой на данные Евростата, в мае количество украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, сократилось на 3750 человек, в июне – на 6335, а в июле – на 8110.
"В общей сложности за три месяца этот показатель уменьшился на 18 195 человек. Примечательно, что количество украинцев, покидающих Польшу, растет с каждым месяцем", – отмечалось в публикации.
Украинцы жалуются на растущую социальную напряжённость и разочарованы отношением поляков к ним.
"Это вовсе не означает, что польское государство должно прилагать чрезмерные усилия, чтобы убедить недовольных мигрантов остаться. В сложившейся ситуации "голос улицы" звучит бескомпромиссно: "Не нравится — дверь открыта" — подобное мнение всё чаще можно услышать в трамваях или на рынках", – указывалось в публикации польского издания.
При этом от наличия украинских беженцев в стране у Варшавы есть выгода на европейском уровне. 23 октября стало известно, что Европейская комиссия приняла решение ещё на год освободить Польшу от обязанности принимать нелегальных мигрантов в соответствии с миграционным пактом ЕС. Польша также не будет выплачивать финансовые компенсации за отказ в размещении лиц, ищущих убежища.