ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
17:26 16.06.2025 (обновлено: 17:57 16.06.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
За период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил Украине больше военной помощи, чем США. Об этом 16 июня написали российские СМИ со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW).
Отмечается, что за обозначенный период США не выделили Украине никакой новой помощи, а европейские страны ее резко нарастили. Таким образом, впервые с июня 2022 года Европа обошла США по совокупной военной поддержке, которая составила 72 миллиарда евро против 65 миллиардов.
По данным экспертов, главные спонсоры киевского режима — страны Северной Европы, которые с начала года идут на рекорды по объему поддержки Украины, при этом Германия сократила поддержку Украины, а самые низкие показатели у Испании и Италии. Москва в свою очередь не раз отмечала, что накачивание Украины оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.
Сегодня, 16 июня, Британская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину". Между тем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что "даже сторонники Киева отказались его содержать". Подробности в публикации "Больнее пуль": как слова Пентагона добивают Украину перед встречей Трампа и Зеленского.
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