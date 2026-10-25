https://ukraina.ru/20261025/kakimi-budut-otnosheniya-rossii-s-ssha-i-skolko-esch-evropa-smozhet-kormit-ukrainu--koltashov-1084053544.html

Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов

Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов - 25.10.2026 Украина.ру

Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы... Украина.ру, 25.10.2026

2026-10-25T16:44

2026-10-25T16:44

2026-10-25T16:44

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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы совместных экономических проектов России и США, а также рассказал о возможностях ЕС по продолжению финансирования Украины:00:51 – Об экономическом сотрудничестве России и США;08:11 - Будет ли ЕС и дальше спонсировать проект "Украина"?11:14 – Схема инфляционного давления на киевский режим.ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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