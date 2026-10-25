Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы совместных экономических проектов России и США, а также рассказал о возможностях ЕС по продолжению финансирования Украины:
00:51 – Об экономическом сотрудничестве России и США;
08:11 - Будет ли ЕС и дальше спонсировать проект "Украина"?
11:14 – Схема инфляционного давления на киевский режим.
ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
00:51 – Об экономическом сотрудничестве России и США;
08:11 - Будет ли ЕС и дальше спонсировать проект "Украина"?
11:14 – Схема инфляционного давления на киевский режим.
ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
Подписывайся на