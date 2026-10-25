Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов - 25.10.2026 Украина.ру
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Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов
Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов - 25.10.2026 Украина.ру
Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы... Украина.ру, 25.10.2026
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы совместных экономических проектов России и США, а также рассказал о возможностях ЕС по продолжению финансирования Украины:00:51 – Об экономическом сотрудничестве России и США;08:11 - Будет ли ЕС и дальше спонсировать проект "Украина"?11:14 – Схема инфляционного давления на киевский режим.ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
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видео, россия, сша, украина, ес, украина.ру, видео
Видео, Россия, США, Украина, ЕС, Украина.ру

Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов

16:44 25.10.2026
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал перспективы совместных экономических проектов России и США, а также рассказал о возможностях ЕС по продолжению финансирования Украины:

00:51 – Об экономическом сотрудничестве России и США;
08:11 - Будет ли ЕС и дальше спонсировать проект "Украина"?
11:14 – Схема инфляционного давления на киевский режим.

ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
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