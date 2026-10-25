Украине ищут ещё €70 млрд: ЕС рассчитывает договориться до конца декабря
17:16 25.10.2026 (обновлено: 17:17 25.10.2026)
Еврокомиссия намерена до конца декабря найти решение проблемы финансирования Украины на следующий год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трёхстраничный документ ЕК
Речь идёт о дополнительных €70 млрд, которых, по данным издания, не хватает Киеву даже с учётом ранее одобренного кредита на €90 млрд. Из новой суммы €40 млрд предполагается направить на военные расходы, ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита.
Брюссель рассчитывает привлечь дополнительную финансовую поддержку от Канады, Японии, Великобритании и США. С этими странами, как пишет Politico, планируется провести переговоры.
Вариант с использованием замороженных российских активов, вероятно, рассматриваться не будет: против него выступает правительство Бельгии.
Крайний срок для поиска решения — конец декабря — был установлен на прошлой неделе во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Однако напряжённость в переговорах может затянуть процесс, и вопрос о финансировании, по данным издания, рискует перейти на следующий год.
О возможностях ЕС по продолжению финансирования Киева рассказал в эфире Украина.ру экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. Подробности — в интервью Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов на нашем сайте.
Брюссель рассчитывает привлечь дополнительную финансовую поддержку от Канады, Японии, Великобритании и США. С этими странами, как пишет Politico, планируется провести переговоры.
Вариант с использованием замороженных российских активов, вероятно, рассматриваться не будет: против него выступает правительство Бельгии.
Крайний срок для поиска решения — конец декабря — был установлен на прошлой неделе во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Однако напряжённость в переговорах может затянуть процесс, и вопрос о финансировании, по данным издания, рискует перейти на следующий год.
О возможностях ЕС по продолжению финансирования Киева рассказал в эфире Украина.ру экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. Подробности — в интервью Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов на нашем сайте.
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