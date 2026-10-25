Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали - 25.10.2026 Украина.ру
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Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали
Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали - 25.10.2026 Украина.ру
Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали
Украинские войска нанесли удар по промышленной зоне города Ельца, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
2026-10-25T16:13
2026-10-25T16:13
новости
елец
запорожская область
белгород
всу
ракетный удар
липецк
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По предварительным данным, пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта. Она получила ранение бедра. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. На территории продолжают работать экстренные службы.Очевидцы в местных пабликах пишут, что на территории завода "Энергия" начался пожар.Ранее мы сообщали, что в Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
елец
запорожская область
белгород
липецк
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новости, елец, запорожская область, белгород, всу, ракетный удар, липецк
Новости, Елец, Запорожская область, Белгород, ВСУ, ракетный удар, Липецк

Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали

16:13 25.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Украинские войска нанесли удар по промышленной зоне города Ельца, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
По предварительным данным, пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта. Она получила ранение бедра. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. На территории продолжают работать экстренные службы.

Очевидцы в местных пабликах пишут, что на территории завода "Энергия" начался пожар.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.

Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
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