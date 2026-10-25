https://ukraina.ru/20261025/raketnaya-ataka-na-promzonu-v-eltse-ranena-feldsher-sotrudnikov-evakuirovali-1084052489.html

Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали

Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали - 25.10.2026 Украина.ру

Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали

Украинские войска нанесли удар по промышленной зоне города Ельца, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

2026-10-25T16:13

2026-10-25T16:13

2026-10-25T16:13

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По предварительным данным, пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта. Она получила ранение бедра. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. На территории продолжают работать экстренные службы.Очевидцы в местных пабликах пишут, что на территории завода "Энергия" начался пожар.Ранее мы сообщали, что в Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.

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новости, елец, запорожская область, белгород, всу, ракетный удар, липецк