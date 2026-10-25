Ракетная атака на промзону в Ельце: ранена фельдшер, сотрудников эвакуировали
Украинские войска нанесли удар по промышленной зоне города Ельца, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
По предварительным данным, пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта. Она получила ранение бедра. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. На территории продолжают работать экстренные службы.
Очевидцы в местных пабликах пишут, что на территории завода "Энергия" начался пожар.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.
Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
Очевидцы в местных пабликах пишут, что на территории завода "Энергия" начался пожар.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.
Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
Подписывайся на