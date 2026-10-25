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"Почему я так хорошо сохранилась": Овсиенко опровергла слухи о зависимостях

"Почему я так хорошо сохранилась": Овсиенко опровергла слухи о зависимостях - 25.10.2026 Украина.ру

"Почему я так хорошо сохранилась": Овсиенко опровергла слухи о зависимостях

Бывшая солистка "Миража", певица Татьяна Овсиенко рассказала о грядущем концерте в Кремле и опровергла слухи о зависимостях

2026-10-25T14:10

2026-10-25T14:10

2026-10-25T14:10

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Свои комментарии уроженка Киева дала изданию Starhit. Она анонсировала концерт в Кремле 27 февраля. Кроме того, Овсиенко прокомментировала свою фигуру: певица заметно похудела."Главное — хорошее, нормальное питание, и не сидеть ровненько на стульчике, активный образ жизни, движение… Я живу обычной человеческой жизнью. Если я хочу съесть пирожное — я его ем. Хочу выпить кофе — я его пью. Если хочу рано лечь спать или тусить всю ночь — я это делаю. Я никогда не отказываю своему внутреннему состоянию", — указала певица.Как отмечает издание, на вечеринке у певца Филиппа Киркорова, Овсиенко веселилась и могла дать фору молодёжи.Прокомментировала она и слухи о возможной алкогольной зависимости."Кто так говорит? Много чего говорят. Вы посмотрите на меня, ну, разве я похожа на зависимую?" — отметила она.Она также заявила, что, несмотря на расставание с гражданским мужем в 2025 году, никакого стресса у неё не было."Я ненавижу слово "депрессия". Кто его придумал, не знаю. Это вообще несуществующее слово, как, собственно, и горячая вода. Я всю жизнь живу в холоде. Как приучил меня отец, всегда рядышком у меня вода, лед и хорошее настроение", — рассказала Овсиенко.Она также сообщила, что почти не праздновала свой юбилей – 22 октября ей исполнилось 60 лет."Вся в съёмках, работе… День рождения для меня всегда рабочий день. Я благодарю Бога и своих родителей за то, что я жива, что я есть на белом свете, что они даровали мне жизнь. У меня нет потребности прям праздновать. Мне достаточно того, что первым позвонил поздравит мой сын, который далеко от меня", – отметила певица.По её словам, её друзья, близкие, коллеги написали ей более трех тысяч поздравлений."И это за одну ночь и за один день. Пока я работала, меня поздравляли, я принимала с радостью поздравления и от всех своих кошек, которые во дворе, их там много! Поэтому счастливый день!" — отметила она.Ранее, в 2025 году стало известно о расставании Овсиенко с гражданским мужем."Нам вообще не о чем было говорить по вечерам. Привет-привет. В одной квартире два посторонних человека и под разными одеялами. Ну и все. Уходить мне некуда и собрался он…", – рассказала она изданию о расставании с Александром Меркуловым.Он находился в заключении в столичном СИЗО с августа 2016 года по обвинению в организации покушения на бизнесмена Сергея Васильева. Ряд СМИ указывал на связь мужчины с тамбовской ОПГ. Вышел на свободу Меркулов в 2017 году: его оправдал суд присяжных. Тогда же он сделал предложение Овсиенко.

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