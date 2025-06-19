https://ukraina.ru/20250619/1064013063.html

Андрей Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче

Андрей Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче - 19.06.2025 Украина.ру

Андрей Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче

Пока мы имеем нестабильное равновесие между Ираном и Израилем. И этот ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не достигнут каких-то показателей, которые будут решающими для команды Трампа, считает директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2025-06-19T07:00

2025-06-19T07:00

2025-06-19T14:17

интервью

иран

израиль

украина

дональд трамп

андрей серенко

владимир зеленский

"талибан"

нато

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп, несмотря на угрозы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике. В свою очередь Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не сдастся и что любое вмешательство США встретит мощный ответ и непоправимый урон.- Андрей, как вы думаете, Трамп изначально не хотел бить по Ирану? Хотел воевать, но передумал? Или он ждет подходящего момента, чтобы ударить сильно и внезапно?- Кризис в самом разгаре и пока не купируется.Трамп и его команда адекватные люди. Они понимают, что могут ударить только один раз, но так, чтобы этот удар принес ощутимые результаты. Так вот пока у американцев нет ощущения, что после недельного обмена воздушными ударами Иран достиг той стратегической слабости, когда сам попросит "удара милосердия", чтобы не мучиться. Иран оказался не столь слабой страной, как на это рассчитывали многие его соперники. И у США в этой истории нет права на ошибку.Повторюсь, у них есть возможность нанести только один удар, после которого Иран уже не будет прежним. Поэтому американцы будут ждать, оказывать психологическое давление на Тегеран и помогать Израилю в отражении ракетных атак, чтобы измотать Иран. Как только у них будет возможность, они этот удар нанесут. А если у них не будет убедительных доказательств, что Иран готов упасть, удара не будет.Пока же США продолжат играть на нескольких досках. Во-первых, они продолжат играть мускулами (посылать корабли в открытое море и давить на Иран риторикой Трампа). Во-вторых, они все равно будут готовить какие-то переговорные комбинации. Есть информация, что в Дубай уже прибыла иранская делегация для каких-то переговоров с американцами. Да, Вашингтон на публичном уровне это отрицает, но публичная политика отличается от реальной.То есть США держат открытыми разные сценарии. А дальше все будет зависеть от того, насколько Иран будет измотан ракетными атаками и насколько иранская система будет готова к необратимым изменениям.- Какие есть аргументы в пользу того, что Израиль может в одиночку измотать Иран?- На самом деле Израиль никогда в одиночку не воюет. У него всегда есть какая-то коалиция союзников. Иордания помогает сбивать иранские ракеты. Турция помогает с разведывательными данными. Британские дозаправщики заправляют израильские самолеты в воздухе. Даже "Талибан" не остался в стороне от этой истории. Есть информация, что афганские граждане, находившиеся под контролем талибских спецслужб, принимали участие в доставке израильских беспилотников на территорию Ирана, которые потом атаковали цели в Тегеране. Я уже не говорю про американские возможности.Если бы Израиль действительно вел войну в одиночку, измотать Иран ему бы не удалось. Но при поддержке США, Европы и региональных игроков у него такая возможность есть. Правда, тут есть один нюанс: вы можете снести Тегеран под ноль, но вы не можете гарантировать, что иранская система рухнет под последними зданиями в столице.Еще в пользу Ирана работает отсутствие сплошной границы с Израилем и его союзниками, благодаря которой можно было бы провести успешную наземную операцию, а одними ракетными ударами режимы не сносятся.Я не могу сказать, что все иранцы сплотились вокруг власти, но уровень сплоченности там достаточно существенный. Да, какая-то часть покидает страну. Да, жители Тегерана уезжают в провинцию. Но в основном все на своих местах. Обычные граждане даже начинают сплачиваться в "пятерки" и "тройки" и ведут охоту на израильскую агентуру, которая пытается устраивать новые атаки с помощью беспилотников. Это происходит не только в Тегеране, но и в Тебризе и Мешхеде. Иранское общество оказалось весьма энергичным в части отражении внешней угрозы.- Есть ли риск, что Израилю в результате этих ударов разрушит подземную ядерную инфраструктуру Ирана и нефтяную отрасль?- Есть. Ядерную инфраструктуру разрушить может. И с нефтью могут быть серьезные проблемы. Но к автоматическому падению иранского режима это тоже не приведет.Конечно, Иран будет меняться. Он из этой войны выйдет совсем другим. Хотя бы потому, что Израиль невольно провел "ротацию", уничтожив верхушку КСИР и силовых структур, тем самым открыв новый кадровый лифт для молодых генералов, готовых драться.Иранцы давно готовились к таким ударам. Я там был в прошлом году и общался с некоторыми интересными людьми, которые мне говорили: "Мы прекрасно понимаем нашу технологическую уязвимость. Поэтому вкладывали большие средства в создание баллистических ракет и беспилотников". Еще иранцы, понимая, что противник будет делать ставку на внутренние потрясения в республике, уделяли большое внимание сохранению контроля над страной.Конечно, в одиночку против коллективного Запада иранцы бороться долго не смогут. Но пока до самых трагических сценариев не дошло.- Выходит, война на истощение однозначно будет? Вы не думаете, что Ирану надо чуть-чуть продержаться, после чего Израиль сдуется?- Ни Израиль, ни Иран не сдуются. Война на истощение будет. Но она не будет идти три года, как на Украине, потому что нет сухопутной границы.Пока у Израиля есть "медовый месяц" на нанесение ракетных ударов. При этом Россия и Китай пока не вмешиваются в происходящее, ограничиваясь дипломатическими заявлениями, которые на Востоке значения не имеют, потому что там признают только силу. Но и Трамп тоже не может вести эту войну до бесконечности, потому что его администрация очень многое переориентировала для решения этой задачи. От него ждут результатов, но спустя неделю ракетных атак никаких результатов нет.Цены на нефть уже выросли. Если так будет продолжаться дальше, постепенно будут расти цены на американских заправках. А ведь для Трампа цены на бензин в США гораздо важнее, чем количество уничтоженных иранских ракетных установок, потому что у него через полтора года выборы в Конгресс. Он уже поссорился с Маском и Карлсоном. А если он преподнесёт своим избирателям еще один "сюрприз", выборы пройдут совсем не так, как ему бы хотелось.Повторюсь, у Трампа нет времени на раскачку. У него есть в запасе еще несколько недель, чтобы попытаться эту ситуацию разрешить. А уж если Ирану удастся продержаться в течение лета, ситуация на Ближнем Востоке будет еще интереснее.Так что я бы сказал, что динамику войны на истощение будет определять именно усталость американского руководства от этого конфликта.Трампу нужно показать результат: либо в виде деморализованного Ирана, либо в виде какой-то сделки. Потому он и рассматривает все варианты. А для иранской власти надо продержаться настолько, насколько возможно, чтобы выторговать как можно более приятные условия в ходе неизбежных переговоров.Переговоры будут. Я не думаю, что кто-то всерьез рассматривает вариант с возвращением в Иран сына шаха Пехлеви, которого сейчас вытащили из сундука и который сейчас рассказывает, как страна будет хорошо жить под его руководством. Это не то будущее, которым иранцев можно сманить.- Выходит, вы не видите варианта, при котором Иран перейдет в контратаку и нанесет Израилю неприемлемые потери?- В этой войне никто не одержит убедительную победу, потому что нет условий для проведения наземной операции. Точнее, у Израиля нет возможности вести наземную войну против Ирана, у вот у Ирана могут быть скрытые козыри, которые они пока не использовали. Иран еще может вести наземную войну с Израилем в Газе, Ливане и даже в Сирии. Иранцы могут еще преподнести израильтянам "сюрприз" там, где они его не ждут.Пока Израиль упивается своим относительным технологическим перевесом в ракетной сфере, иранцы ищут возможности для наземного удара. И если нынешний расклад сил сохранится, у иранцев эти возможности будут расти.- Принято считать, что победа Ирана – это когда он точно создаст ядерное оружие и станет крупным региональным игроком. Почему это невозможно?- Во-первых, если Израиль уничтожит иранскую ядерную программу, то восстановить ее будет непросто. Во-вторых, сами иранцы занимают непоследовательную позицию в отношении ядерного оружия.С одной стороны, Тегеран говорит: "Если Израилю и Пакистану можно иметь ядерное оружие, почему нам нельзя?". А с другой стороны, религиозные доктрины Ирана, которые имеют большое значение, не совсем коррелируются с ядерной повесткой. По этому вопросу в иранской элите раскол. Кто-то за ядерную бомбу, кто-то – против.Приведет ли нынешняя война к единому знаменателю в этом вопросе? Не факт. Кто-то опять будет говорить: "Хватит играть. Давайте делать ядерную бомбу, чтобы нас никто не тронул". А кто-то опять скажет: "Не надо никого дразнить ядерным досье". Хотя именно этот вариант будет воспринят тем же Израилем как непростительная слабость, а на Востоке слабость не прощается.Впрочем, если Иран все же решит создать ядерную бомбу, то сделать это будет непросто. Иран не сможет реанимировать свои ядерные программы без внешней поддержки. А кто ему эту поддержку окажет?Теоретически может быть найден компромисс, когда какая-то из стран взамен отказа Ирана от ядерного проекта будет гарантировать ему безопасность. Но кто будет этой страной? Россия и Китай? Но для этого они должны проявить субъектность в этом конфликте, но они отошли в сторону, что уже вызывает недовольство у части иранского общества."Россия странно себя ведет. Когда началась война на Украине, мы дали ей дроны и ракеты. А когда на нас напали, Россия ничем не помогла кроме политических заявлений".- Иранцы хотят, чтобы мы им модернизированные "Герани" передали?- Я не говорю, что эти претензии обоснованы. Иран-то тоже оказывал нам помощь не за спасибо. Он активно продавал свои изделия. Просто сейчас Тегеран тоже может обратиться к Москве и сказать: "Не надо нам "Герани". Продайте нам "Орешник"". Надо нам это или нет? Не знаю. Но для иранцев этот момент будет показательным. А что будет с нашей репутацией на Ближнем Востоке после завершения войны?То есть сейчас проверяют не только Иран, но и Китай с Россией. "Где эти союзники, которые обещали Ирану поддержку? Китай даже огромные деньги вкачал в иранскую экономику". А где коридор "Север-Юг", который не может работать без Ирана? Для нас – это не только дорога жизни во время санкций, но и перспектива развития экономики. Если иранские порты и инфраструктура не будут работать, мы этот коридор потеряем. По нам будет нанесен сильный удар.- Чем мы его можем заменить?- В том-то и дело, что ничем. Придется продумывать другие ветки, которые будут ставить нас в зависимость от той же Турции. На мой взгляд, это нее мы и так чрезмерно зависим. У нас не будет возможности для сбалансированной игры в регионе.То есть эта война – испытание для России.Для Китая это тоже испытание. За него много раз обсуждали, что он будет альтернативой Америки и будет править миром. Но величие страны, которая претендует на глобальное величие, измеряется возможностью успешно действовать во время обострения глобальных конфликтов. Как в этом конфликте проявляет себя Китай? Никак. Зато Америка проявляет. Она может авианосец отправить. Где китайский авианосец в Персидском заливе?- При каких условиях у Пакистана, России и Китая не останется другого выхода, кроме как открыто вписываться за Иран?- Про Пакистан говорить не будем, он ведет двойную игру. На словах Исламабад полностью поддерживает Тегеран, но есть информация, что и на территории Пакистана проходила подготовку израильская агентура.А России и Китаю поддерживать Иран надо. Это вопрос не только их популярности в исламском мире, но и вопрос их претензий на создание многополярного мира. Вот Америка показывает, сколько сегодня реально полюсов в мире. Сколько авианосцев стоит в Персидском заливе, столько и полюсов. Появится там китайский авианосец, тогда я поверю, что в мире есть второй полюс.А Россия сейчас связана по рукам Украиной и стремлением перезагрузить отношения с США. Этим обусловлено ее скромное поведение в ирано-израильском конфликте. Хотя нас это не оправдывает. Назвался груздем – полезай в кузов.Повторюсь, американцы сейчас взламывают систему этой декларируемой многополярности. И Россию с Китаем надо искать модели реагирования на это.- Я согласен, что послать авианосцы – это красиво. А практически что это даст и России, и Ирану? Более того, мы можем дать Тегерану то, что он попросит, но мы не можем произнести заклинание: "Иранская система, пожалуйста, не падай".- А это уже задача нашей дипломатической службы и стратегических планировщиков. Они должны просчитывать разные модели и увязывать их в одну схему. То, что происходит в Иране, на Украине, в Сирии и в Африке – это симфония проблем. Нельзя играть только часть симфонии. Надеюсь, российское руководство в своих моделях не ошибается.- А если Израиль все же проиграет, ждет ли его судьба Украины?- Израилю не дадут проиграть. Он нужен американцам. Они сделают все, чтобы его спасти. Израиль проиграет только в том случае, если США вдруг от него откажутся. Тогда Израиля не будет как государства. Но американский спасательный круг позволит ему выплыть из любых передряг.- У США хватит сил тащить и Украину, и Израиль?- Хватит. Тем более, Украину американцы сбрасывают на европейцев.А так Израиль имеет гораздо большее значение для американского доминирования, чем Украина. Украина – это капкан для России, но от войны на Украине цены на бензин в Америке не вырастут. А вот если Штаты утратят контроль над нефтегазовыми ресурсами Ближнего Востока, то это прямой удар по американской экономике и политической системе.То, что для Америки не так важно, она готова сбросить на союзников. А тем, что для нее действительно важно, она занимается сама.- На поражение Украины в обозримой перспективе нам стоит рассчитывать?- Нет. Европа воспринимает ее как очень важное звено в архитектуре европейской безопасности для "сдерживания экспансии России на Запад". Среди активных европейских стран на этот счет сформировался четкий консенсус, и они сейчас документально закрепили этот стереотип: "Россия угроза для Европы. К 2030 году следует ожидать нападения России на одну из европейских стран НАТО. У нас есть пять лет, чтобы к нему подготовиться. И в рамках подготовки к отражению этой угрозы надо поддерживать Украину".И этот украинский балкон – это стратегическая ценность для европейских элит. Они считают его эффективным. "Три года Россия топчется в Донбассе, не захватив ни одного областного центра". Тем более, для поддержки Украины не надо объявлять военное положение в Европе и проводить мобилизацию.Если Европа потеряет Украину, она, в рамках своих стереотипов, потеряет стратегический ресурс. Поэтому Трамп так смело сбрасывает Украину на Европу: "Вы печетесь о своей безопасности? Так у вас есть украинский балкон. Вот и сами платите за него".- А Европа-то в одиночку выдержит такое финансирование?- Сейчас мы как раз вступаем в полосу экспериментов. Европа примерно так же рассуждает: "Если сейчас рухнет Иран, Россия потеряет важного союзника и ослабнет на Украине". Это часть их подготовки к 2030 году. Это для них магическая цифра. И до 2030 года европейцы будут панически или рационально укреплять свою оборонную систему, куда входит и украинский балкон. С Зеленским или без Зеленского, но они от него не откажутся.- Что будет и на Украине, и на Ближнем Востоке, если Иран продержится до осени?- До осени на российско-украинском фронте никаких перемирий не будет. Продолжится летнее наступление российских войск. Украина будет мешать ему. Это могут быть симметричные меры (контратаки в Сумской и Днепропетровской областях). Это могут быть ассиметричные меры (наступление в Брянскую область). Это могут быть новые диверсионные атаки с фургонами, набитыми беспилотниками. Пока не размоет дороги и не наступят холода, тут ничего особенного не случится.На Ближнем Востоке ситуация будет развиваться более динамично. Как я уже сказал, это не наземная операция, поэтому запас ракет будет потихоньку исчерпываться у всех. Это по поводу Украины американцам плевать, продвинутся русские на 500 километров вглубь страны или нет. Это не является ресурсом в геополитической игре. А вот контроль над ценами на нефть и новый баланс сил на Ближнем Востоке – является.То есть тут результат наступит раньше, чем наступит осень. Какой это будет результат – посмотрим. Пока мы имеем нестабильное равновесие между Ираном и Израилем. И этот ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не достигнут каких-то показателей, которые будут решающими для команды Трампа.Также по теме - в интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании

https://ukraina.ru/20201231/1030161858.html

https://ukraina.ru/20250618/farkhad-ibragimov-blizhniy-vostok-nakroet-khaos-ot-egipta-do-pakistana-esli-tramp-vstupit-v-voynu-s-1064011101.html

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интервью, иран, израиль, украина, дональд трамп, андрей серенко, владимир зеленский, "талибан", нато, ракеты, флот, китай, россия, ядерное оружие, тегеран , безопасность, коалиция, пентагон, бомбардировка, экономика, геополитика, дипломатия