Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну - 21.06.2025 Украина.ру
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Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну
Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну - 21.06.2025 Украина.ру
Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну
Об этом в рамках ПМЭФ изданию Украина.ру рассказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
2025-06-21T13:18
2025-06-21T13:18
украина
иран
сша
дональд трамп
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
валдай
интервью
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С 18 по 21 июня в "Экспофоруме" (Санкт-Петербург) проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В нынешнем году его темой станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".В рамках мероприятия состоялась сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепление отдельных государств".— Андрей Георгиевич, с какими целями вы приехали на ПМЭФ и удалось ли их достичь?— Да, конечно! Цели наши были провести дискуссию и сделать разумные выводы из нее. В этом смысле в отличие от многих других участников мы не предприниматели — наш успех не измеряется в количестве заключённых сделок, проданных товаров, полученных прибылей. Но зато наши достижения измеряется хорошими мыслями и умными разговорами.— Переговоры с Украиной зашли в тупик, а конфликт Израиля и Ирана только подливает масла в огонь. Чего нам ждать и к чему дальше готовиться?— Это хороший вопрос, на который все пытаются ответить. Как видите, это не очень получается даже у тех людей, которые принимают решения.Трамп, когда пришёл к власти, говорил что на Ближнем Востоке добьётся мира. Удалось добиться резкого ожесточения конфликта. Ничего старое не прекратилось, а новое началось.Если доверять международным агентствам, Трамп недавно заявил, что Ирану следует сдаться. Но я до конца не понимаю, что имеется в виду под словом "сдаться" в данной ситуации. Я уверен, что так, как это видит Трамп, не получится, хотя шанс на какое-то решение есть.Что касается переговоров с Украиной, то российская позиция понятна и в каком-то смысле в этом году до настоящего момента шел впечатляющий прогресс. Всё-таки переговоры и встречи состоялись. Российская сторона предлагает продолжить переговоры.Есть условия, на которых можно прекратить эти боевые действия. Они непросты в том смысле, что требуют четкого исполнения со стороны Украины и воли на это. Будем надеяться, что дело пойдёт на лад.— Как вы считаете, как повлияет на нашу экономику ситуация с Ираном? Сейчас идет речь отом, что Израиль будет бить по иранским месторождениям, тем самым вырастут цены на нефть, и вроде бы это выгодно России.— Я боюсь, что в таком ракурсе линейной выгоды это рассматривать не стоит. Если начнутся удары по месторождениям, чем это может обернуться, какой колоссальной войной, какая переконфигурация мира произойдёт — это сложный вопрос. Войны вызывают ожесточение. Если дело дойдёт до этого, уверен, найдется много нелинейных ответов на эти атаки.— Как вы считаете, не приведет ли поведение и непостоянство Трампа к гражданской войне в США?— Это смелое предположение. Хотя исключать ничего нельзя. В США мы видим раскол в обществе, ожесточеннное противостояние разных систем ценностей и взглядов.Американский кинематограф, который, кстати, очень чувствителен к политическим темам, регулярно производит фильмы о гражданской войне в Америке. Не так давно вышло две ленты на этот счёт. Поэтому да, риск гражданской войны в Америке есть.Еще о переговорах Украины и России и ситуации на Ближнем Востоке в интервью Федор Лукьянов: Иран и Израиль перешли опасные границы, которые держат даже РФ и Украина.
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украина, иран, сша, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, валдай, интервью
Украина, Иран, США, Дональд Трамп, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру, Валдай, Интервью

Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну

13:18 21.06.2025
 
Андрей Быстрицкий. Валдай
Андрей Быстрицкий. Валдай
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Об этом в рамках ПМЭФ изданию Украина.ру рассказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
С 18 по 21 июня в "Экспофоруме" (Санкт-Петербург) проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В нынешнем году его темой станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
В рамках мероприятия состоялась сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепление отдельных государств".
— Андрей Георгиевич, с какими целями вы приехали на ПМЭФ и удалось ли их достичь?
— Да, конечно! Цели наши были провести дискуссию и сделать разумные выводы из нее. В этом смысле в отличие от многих других участников мы не предприниматели — наш успех не измеряется в количестве заключённых сделок, проданных товаров, полученных прибылей. Но зато наши достижения измеряется хорошими мыслями и умными разговорами.
— Переговоры с Украиной зашли в тупик, а конфликт Израиля и Ирана только подливает масла в огонь. Чего нам ждать и к чему дальше готовиться?
— Это хороший вопрос, на который все пытаются ответить. Как видите, это не очень получается даже у тех людей, которые принимают решения.
Трамп, когда пришёл к власти, говорил что на Ближнем Востоке добьётся мира. Удалось добиться резкого ожесточения конфликта. Ничего старое не прекратилось, а новое началось.
Если доверять международным агентствам, Трамп недавно заявил, что Ирану следует сдаться. Но я до конца не понимаю, что имеется в виду под словом "сдаться" в данной ситуации. Я уверен, что так, как это видит Трамп, не получится, хотя шанс на какое-то решение есть.
Что касается переговоров с Украиной, то российская позиция понятна и в каком-то смысле в этом году до настоящего момента шел впечатляющий прогресс. Всё-таки переговоры и встречи состоялись. Российская сторона предлагает продолжить переговоры.
Есть условия, на которых можно прекратить эти боевые действия. Они непросты в том смысле, что требуют четкого исполнения со стороны Украины и воли на это. Будем надеяться, что дело пойдёт на лад.
— Как вы считаете, как повлияет на нашу экономику ситуация с Ираном? Сейчас идет речь отом, что Израиль будет бить по иранским месторождениям, тем самым вырастут цены на нефть, и вроде бы это выгодно России.
— Я боюсь, что в таком ракурсе линейной выгоды это рассматривать не стоит. Если начнутся удары по месторождениям, чем это может обернуться, какой колоссальной войной, какая переконфигурация мира произойдёт — это сложный вопрос. Войны вызывают ожесточение. Если дело дойдёт до этого, уверен, найдется много нелинейных ответов на эти атаки.
— Как вы считаете, не приведет ли поведение и непостоянство Трампа к гражданской войне в США?
— Это смелое предположение. Хотя исключать ничего нельзя. В США мы видим раскол в обществе, ожесточеннное противостояние разных систем ценностей и взглядов.
Американский кинематограф, который, кстати, очень чувствителен к политическим темам, регулярно производит фильмы о гражданской войне в Америке. Не так давно вышло две ленты на этот счёт. Поэтому да, риск гражданской войны в Америке есть.
Еще о переговорах Украины и России и ситуации на Ближнем Востоке в интервью Федор Лукьянов: Иран и Израиль перешли опасные границы, которые держат даже РФ и Украина.
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УкраинаИранСШАДональд ТрампПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина.руВалдайИнтервью
 
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