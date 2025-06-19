Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт - 19.06.2025 Украина.ру
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Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт
Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт - 19.06.2025 Украина.ру
Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт
Российское наступление в Днепропетровской области может создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации, что позволит избежать тяжелых лобовых боев. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-06-19T06:00
2025-06-19T06:00
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"Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов Славянско-Краматорской укрепленной агломерации. То есть и здесь решить наши цели и задачи", — пояснил Шкурлатов.Он добавил, что российское командование действует расчетливо, выбирая стратегически выгодные направления, в отличие от ВСУ, которые неоднократно шли на бессмысленные потери ради пропагандистских целей.Шкурлатов отметил, что текущие действия ВС РФ направлены на минимизацию потерь при достижении максимального стратегического эффекта.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Днепропетровская область, Краматорск, Украина.ру, Славянск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Курская область, потери ВСУ, ВСУ, Главные новости, наступление, наступление ВС РФ

Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт

06:00 19.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российское наступление в Днепропетровской области может создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации, что позволит избежать тяжелых лобовых боев. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
"Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов Славянско-Краматорской укрепленной агломерации. То есть и здесь решить наши цели и задачи", — пояснил Шкурлатов.
Он добавил, что российское командование действует расчетливо, выбирая стратегически выгодные направления, в отличие от ВСУ, которые неоднократно шли на бессмысленные потери ради пропагандистских целей.
"Украинцы в Крынках и Курской области положили огромное количество живой силы и дорогостоящей техники западного образца ради операций, изначально обреченных на провал", — напомнил эксперт.
Шкурлатов отметил, что текущие действия ВС РФ направлены на минимизацию потерь при достижении максимального стратегического эффекта.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Экономика Украины и война
Вчера, 04:55
Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизацияГлавной темой второй недели июня стала ирано-израильская война, на фоне которой украинские новости ушли на второй план. Но киевская власть не была бы собой если бы не пыталась привлечь максимальное внимание к себе, чтобы иметь и дальше возможность воевать до последнего украинца.
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