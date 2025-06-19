Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт
Российское наступление в Днепропетровской области может создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации, что позволит избежать тяжелых лобовых боев. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
"Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов Славянско-Краматорской укрепленной агломерации. То есть и здесь решить наши цели и задачи", — пояснил Шкурлатов.
Он добавил, что российское командование действует расчетливо, выбирая стратегически выгодные направления, в отличие от ВСУ, которые неоднократно шли на бессмысленные потери ради пропагандистских целей.
"Украинцы в Крынках и Курской области положили огромное количество живой силы и дорогостоящей техники западного образца ради операций, изначально обреченных на провал", — напомнил эксперт.
Шкурлатов отметил, что текущие действия ВС РФ направлены на минимизацию потерь при достижении максимального стратегического эффекта.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:55Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизацияГлавной темой второй недели июня стала ирано-израильская война, на фоне которой украинские новости ушли на второй план. Но киевская власть не была бы собой если бы не пыталась привлечь максимальное внимание к себе, чтобы иметь и дальше возможность воевать до последнего украинца.
Подписывайся на