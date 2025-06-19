https://ukraina.ru/20250619/nastuplenie-rossii-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pozvolit-izbezhat-lobovogo-shturma-kramatorska--1064019351.html

Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт

Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт - 19.06.2025 Украина.ру

Наступление России в Днепропетровской области позволит избежать лобового штурма Краматорска — эксперт

Российское наступление в Днепропетровской области может создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации, что позволит избежать тяжелых лобовых боев. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-19T06:00

2025-06-19T06:00

2025-06-19T06:00

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"Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов Славянско-Краматорской укрепленной агломерации. То есть и здесь решить наши цели и задачи", — пояснил Шкурлатов.Он добавил, что российское командование действует расчетливо, выбирая стратегически выгодные направления, в отличие от ВСУ, которые неоднократно шли на бессмысленные потери ради пропагандистских целей.Шкурлатов отметил, что текущие действия ВС РФ направлены на минимизацию потерь при достижении максимального стратегического эффекта.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.

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