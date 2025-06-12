https://ukraina.ru/20250612/vladimir-noskov-esli-rossiya-razovet-uspekh-pod-konstantinovkoy-i-chasov-yarom-to-vsu-ozhidaet-kollaps-1063854562.html

Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс

Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс - 12.06.2025 Украина.ру

Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс

В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны, когда боевые действия из нескольких оперативных уровней, относительно слабо связанных между собой, перерастают в общий стратегический замысел. В условиях, когда внутренние кризисы на Украине влекут за собой падение обороноспособности, это дает оптимистичный взгляд на лето.

2025-06-12T06:00

2025-06-12T06:00

2025-06-12T06:00

интервью

константиновка

павлоград

дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

очеретино

харьков новости

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Носков - доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, который хорошо знает места боевых действий и плотно общается с бойцами.- Владимир, по некоторым данным под контролем российских войск находится треть села Комар западнее Угледара. Существует ли угроза фланговых ударов по группировке наших войск, прорвавшихся к этому населенному пункту?- Контратакующий потенциал ВСУ на этом участке фронта сильно истощился, с точки зрения нашего командования. Комар находится на восточном берегу реки Сухие Ялы, и уничтожение мостов осложнило действия украинской группировки.Дроновое насыщение также привело к тому, что на целом ряде участков ВСУ сложно проводить контратаки. Ситуация изменилась еще с освобождением Алексеевки, которая находится севернее. Противник вынужден маневрировать резервами, причем этот участок не самый приоритетный для ВСУ в отличие от Константиновского и Красноармейского направления. Сейчас противник вынужден тушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту.Я уж не говорю про Сумское направление, где ВСУ столкнулись с угрозой потери областного центра.Судя по всему, Запорожское направление станет бедным родственником для командования противника. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов.- Поступают сообщения о том, что наши войска вышли в Днепропетровскую область еще на одном участке – южнее села Орехово, где был первый прорыв. Какие ближайшие цели могут быть у ВС России на территории соседнего с ДНР региона?- Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском (Покровск) и Павлоградом. Это Межевая, Славянка. Это ключевые коммуникации, которые еще работают для Красноармейска, и возможность выхода проселочными дорогами на Димитров (Мирноград), Доброполье.Между Красноармейском и Павлоградом не так много населенных пунктов, где присутствует крепкая капитальная жилая застройка, которая может быть конвертирована в оборонительные рубежи. У противника это направление должно вызывать опасения.Поэтому, возможно, как результат развития наших успехов на Константиновском направлении, какая-то часть наших резервов перейдет в наступление юго-западнее Красноармейска.В рамках общей задумки может быть проведена операция, в рамках которой противник будет вынужден выбирать между защитой Красноармейска и защитой череды населенных пунктов, донбасской дуги от Константиновки до Славянска. То есть затыкать резервами дыру западнее Красноармейска, позволяя нашим продвинуться западнее Дружковки, вынуждая ВСУ отойти из Константиновки.Надо понимать, что Константиновка рассчитана на проживание 100 тысяч человек, сейчас там живет тысяч десять. Но этот город в основном представлен одноэтажной застройкой. Плюс город в низине, вытянутый, его сложно оборонять. Примерно такая же и Дружковка.И у противника возникнет дилемма: оставить или нет сложно обороняемые города, чтобы прикрыть красноармейское направление, так как оттуда можно откатиться и до Павлограда. А Павлоград им, судя по всему, терять очень не хочется. Недавние ракетные удары были нацелены именно на Павлоград, который является важным центром для оборонной промышленности Украины. Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла.Наша летняя кампания направлена на то, чтобы заставлять противника выбирать между направлениями, где он будет отступать. И это будет ключевым отличием от летней кампании предыдущего года, когда у нас было 3-4 наступательных направления: Курск, Дзержинск, Очеретино, Красноармейск.Противник, решив сохранить Дзержинск и инициативу под Курском пожертвовал направлением на Красноармейск и Угледаром. Сейчас мы видим уже гораздо больший масштаб. Это Константиновское, Красноармейское направление. А то, что называлось Южно-донецким, может перерасти в Гуляйпольское направление.Параллельно ситуация усугубляется для противника под Харьковом, Купянском и в Сумской области.В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны, когда боевые действия из нескольких оперативных уровней, относительно слабо связанных между собой, перерастают в общий стратегический замысел.В условиях, когда внутренние кризисы на Украине влекут за собой падение обороноспособности, это дает оптимистичный взгляд на лето.- Освобождение Константиновки будет в перспективе означать и падение всей Славянско-Краматорской агломерации, что помимо очевидного символического значения, вероятно, даст возможность выхода в тыл украинским войскам, которые держат фронт в Харьковской области. Возможно ли что противник выберет это направление как приоритетное для обороны, учитывая и сложный рельеф местности?- Он сложен как для обороны, так и для наступления. С другой стороны, мы видим, как дроны меняют роль рельефа местности. Контроль высот уже не является определяющим фактором преимущества на поле боя. Поднятые в воздух "птицы" позволяют видеть на много километров вперед.Надо понимать, что Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск нанизаны на одну автомагистраль. В чем ценность этих городов для ВСУ? Они позволяли размещать тыловые подразделения, держать на зимних квартирах, выводить на отдых подразделения ВСУ.Ремонтировать технику вблизи Артемовска, Северска, Часов Яра, Дзержинска и проводить боевые операции.Как я уже говорил, рельеф не является определяющим фактором, но все равно играет свою роль. Все эти города лежат в низинах и соединены одной дорогой. Там развитая дорожная сеть, и эти города очень уязвимы в случае протыкания линии обороны. Константиновка здесь является самым слабым звеном. Кроме того, она находится на пересечении магистралей, идущих с севера на юг и запада на восток.Заполучив Константиновку, мы откроем большие логистические возможности для обхода противника как с запада, так и с востока. И противник рискует оказаться в вытянутой кишке из этих городов в очень уязвимом положении.Что касается выхода на юг Харьковской области, то тут есть ряд моментов, связанных с Северским Донцом, мосты через который будут окончательно уничтожены ВСУ при наступлении. На чудо лучше не рассчитывать.Наступление на Харьков с юга из ДНР будет не самым удобным направлением. Уже есть выходы в район реки Оскол, там можно будет маневрировать. Можно будет воздействовать на Харьков с запада, с севера. Зачем влезать в леса в районе Изюма, где уже были тяжелые бои, эти районы можно обходить.Но в перспективе трех-шести месяцев может начаться полный обвал фронта. На мой взгляд, степень прогнозируемости войны недели две… Остальное догадки и фантазии.Маркерами, которые в ближайшее время определят ситуацию на фронте, будут завершение операции в Часов Яре, которое позволит еще больше деградировать для ВСУ ситуации восточнее Константиновки. Во-вторых, удастся ли овладеть Клебанбыкскими высотами и выйти на Т-образный перекресток в районе Берестка южнее Константиновки.И третий фактор это насколько интенсивным будет движение в районе Красноармейска. Если удастся преодолеть кризисные меры, которые предпринимает украинское командование на данном направлении, то тогда летняя кампания пойдет по очень оптимистичному сценарию.Если удастся развить успех, это вызовет невиданный коллапс на фронте в 150-200 километров. Но под Часов Яром противник отчаянно цепляется, там находится 24-я бригада ВСУ из старых довоенных формирований. Так что легкой прогулки не будет. Но ввиду общего кризиса возможно, что последнего батальона противнику и не хватит.Также о ситуации в зоне СВО Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум

https://ukraina.ru/20250611/vdovy-podozhdut-chto-govoryat-na-ukraine-o-vozvraschenii-iz-rf-tel-svoikh-voennosluzhaschikh-1063850793.html

https://ukraina.ru/20250611/oleg-ivanov-ukraina-pytalas-postavit-rossiyu-pod-udar-no-v-ssha-raskryli-podlyy-tryuk-1063830054.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, константиновка, павлоград, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, очеретино, харьков новости, харьков, славянск, краматорск, покровск/красноармейск