Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма - 18.06.2025 Украина.ру
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Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма
Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма - 18.06.2025 Украина.ру
Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма
Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная... Украина.ру, 18.06.2025
2025-06-18T17:48
2025-06-18T21:53
днепропетровская область
украина
курская область
вооруженные силы украины
спецоперация
эксклюзив
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Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ.Этим мы и отличаемся от украинцев: мы никогда не ставим политические мотивы, как говорится, впереди паровоза. Если брать украинский пример, то сначала были Крынки — самоубийственная для Украины операция, где полегло огромное число солдат, непонятно ради каких военных целей. Дальше — операция ВСУ в Курской области (по сути Крынки 2.0) в гораздо большем масштабе.То есть Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в [Курскую область] цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени.Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро, в надежде на то, что русская армия достаточно быстро эти фортификации займет, и все можно будет списать.Дескать, никто же не будет разбираться с теми территориями, которые оказались под нашим контролем. Там можно списывать деньги миллиардами.А движение через Днепропетровскую область открывает нам путь к самому Днепропетровску — основному промышленному, военному, логистическому центру украинской армии, на котором, пожалуй, держится весь восточный фронт Украины.Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще.Также есть Славянско-Краматорская укрепленная агломерация. Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов этого укрепрайона. То есть и здесь решить наши цели и задачи.
https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html
днепропетровская область
украина
курская область
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепропетровская область, украина, курская область, вооруженные силы украины, спецоперация, эксклюзив
Днепропетровская область, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Эксклюзив

Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма

17:48 18.06.2025 (обновлено: 21:53 18.06.2025)
 
© Украина.руШкурлатов
Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ.
Этим мы и отличаемся от украинцев: мы никогда не ставим политические мотивы, как говорится, впереди паровоза. Если брать украинский пример, то сначала были Крынки — самоубийственная для Украины операция, где полегло огромное число солдат, непонятно ради каких военных целей. Дальше — операция ВСУ в Курской области (по сути Крынки 2.0) в гораздо большем масштабе.
То есть Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в [Курскую область] цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени.
Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро, в надежде на то, что русская армия достаточно быстро эти фортификации займет, и все можно будет списать.
Дескать, никто же не будет разбираться с теми территориями, которые оказались под нашим контролем. Там можно списывать деньги миллиардами.
А движение через Днепропетровскую область открывает нам путь к самому Днепропетровску — основному промышленному, военному, логистическому центру украинской армии, на котором, пожалуй, держится весь восточный фронт Украины.
Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще.
Также есть Славянско-Краматорская укрепленная агломерация. Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов этого укрепрайона. То есть и здесь решить наши цели и задачи.
СВО
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
17 июня, 16:29
Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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