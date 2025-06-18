https://ukraina.ru/20250618/podpolkovnik-roman-shkurlatov-rossii-vozmet-slavyansk-i-kramatorsk-bez-lobovogo-shturma-1064009607.html

Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма

Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма - 18.06.2025 Украина.ру

Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма

Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная... Украина.ру, 18.06.2025

2025-06-18T17:48

2025-06-18T17:48

2025-06-18T21:53

днепропетровская область

украина

курская область

вооруженные силы украины

спецоперация

эксклюзив

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Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ.Этим мы и отличаемся от украинцев: мы никогда не ставим политические мотивы, как говорится, впереди паровоза. Если брать украинский пример, то сначала были Крынки — самоубийственная для Украины операция, где полегло огромное число солдат, непонятно ради каких военных целей. Дальше — операция ВСУ в Курской области (по сути Крынки 2.0) в гораздо большем масштабе.То есть Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в [Курскую область] цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени.Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро, в надежде на то, что русская армия достаточно быстро эти фортификации займет, и все можно будет списать.Дескать, никто же не будет разбираться с теми территориями, которые оказались под нашим контролем. Там можно списывать деньги миллиардами.А движение через Днепропетровскую область открывает нам путь к самому Днепропетровску — основному промышленному, военному, логистическому центру украинской армии, на котором, пожалуй, держится весь восточный фронт Украины.Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще.Также есть Славянско-Краматорская укрепленная агломерация. Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов этого укрепрайона. То есть и здесь решить наши цели и задачи.

https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html

днепропетровская область

украина

курская область

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

днепропетровская область, украина, курская область, вооруженные силы украины, спецоперация, эксклюзив