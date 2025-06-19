https://ukraina.ru/20250619/korrumpirovannyy-voenkomat-kieva-pomog-izbezhat-mobilizatsii-tysyacham-ukraintsev-1064056719.html
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев - 19.06.2025 Украина.ру
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
Масштабная коррупционная схема выявлена в Голосеевском военкомате Киева, должностные лица которого на возмездной основе помогли тысячам соотечественников избежать мобилизации. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-06-19T18:24
2025-06-19T18:24
2025-06-19T18:27
новости
киев
украина
гбр
коррупция
криминал
мобилизация
мобилизация 2025
уклонисты
военкомат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064056599_0:71:450:324_1920x0_80_0_0_001538732054595ce087138e5eced2b9.jpg
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева, бывшего председателя военно-врачебной комиссии и двух гражданских лиц, организовавших масштабную схему уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.ГБР направило обвинительный акт в суд.Организатором схемы назван некий "гражданский посредник". По информации ГБР, он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК (районного военкомата).Участвовал в криминальной схеме и бывший председатель ВВК, который был отстранен от должности из-за "аналогичных правонарушений". По версии следствия, он продолжал влиять на принятие решений по военнообязанным.Следствием установлено, что коррупционная схема позволила избежать мобилизации тысячам человек."В рамках расследования проверены документы свыше 4 тыс. исключенных из учета военнообязанных", - констатировали в ГБР.Фигуранты дела обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.Накануне стало известно, что В Одессе очередные коррупционеры не поделились с сбушниками, и теперь те "торбят" расхитителей Тем временем На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064056599_0:29:450:367_1920x0_80_0_0_02900915adc2bb02973210a1954aaba1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, гбр, коррупция, криминал, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, военкомат, военком, сво, всу
Новости, Киев, Украина, ГБР, коррупция, криминал, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, военкомат, военком, СВО, ВСУ
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
18:24 19.06.2025 (обновлено: 18:27 19.06.2025)
Масштабная коррупционная схема выявлена в Голосеевском военкомате Киева, должностные лица которого на возмездной основе помогли тысячам соотечественников избежать мобилизации. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева, бывшего председателя военно-врачебной комиссии и двух гражданских лиц, организовавших масштабную схему уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.
ГБР направило обвинительный акт в суд.
Организатором схемы назван некий "гражданский посредник". По информации ГБР, он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК (районного военкомата).
Участвовал в криминальной схеме и бывший председатель ВВК, который был отстранен от должности из-за "аналогичных правонарушений". По версии следствия, он продолжал влиять на принятие решений по военнообязанным.
"Во время обысков правоохранители изъяли: более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными; 11 автомобилей премиум класса ориентировочной стоимостью около 100 тыс. долларов каждый; документы и записи, подтверждающие масштабную коррупционную схему и факты незаконного снятия с воинского учета, - рассказали в ГБР.
Следствием установлено, что коррупционная схема позволила избежать мобилизации тысячам человек.
"В рамках расследования проверены документы свыше 4 тыс. исключенных из учета военнообязанных", - констатировали в ГБР.
Фигуранты дела обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.