Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев - 19.06.2025 Украина.ру
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Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев - 19.06.2025 Украина.ру
Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
Масштабная коррупционная схема выявлена в Голосеевском военкомате Киева, должностные лица которого на возмездной основе помогли тысячам соотечественников избежать мобилизации. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-06-19T18:24
2025-06-19T18:27
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коррупция
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уклонисты
военкомат
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"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева, бывшего председателя военно-врачебной комиссии и двух гражданских лиц, организовавших масштабную схему уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.ГБР направило обвинительный акт в суд.Организатором схемы назван некий "гражданский посредник". По информации ГБР, он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК (районного военкомата).Участвовал в криминальной схеме и бывший председатель ВВК, который был отстранен от должности из-за "аналогичных правонарушений". По версии следствия, он продолжал влиять на принятие решений по военнообязанным.Следствием установлено, что коррупционная схема позволила избежать мобилизации тысячам человек."В рамках расследования проверены документы свыше 4 тыс. исключенных из учета военнообязанных", - констатировали в ГБР.Фигуранты дела обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.Накануне стало известно, что В Одессе очередные коррупционеры не поделились с сбушниками, и теперь те "торбят" расхитителей Тем временем На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС
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новости, киев, украина, гбр, коррупция, криминал, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, военкомат, военком, сво, всу
Новости, Киев, Украина, ГБР, коррупция, криминал, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, военкомат, военком, СВО, ВСУ

Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев

18:24 19.06.2025 (обновлено: 18:27 19.06.2025)
 
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Масштабная коррупционная схема выявлена в Голосеевском военкомате Киева, должностные лица которого на возмездной основе помогли тысячам соотечественников избежать мобилизации. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева, бывшего председателя военно-врачебной комиссии и двух гражданских лиц, организовавших масштабную схему уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.
ГБР направило обвинительный акт в суд.
Организатором схемы назван некий "гражданский посредник". По информации ГБР, он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК (районного военкомата).
Участвовал в криминальной схеме и бывший председатель ВВК, который был отстранен от должности из-за "аналогичных правонарушений". По версии следствия, он продолжал влиять на принятие решений по военнообязанным.
"Во время обысков правоохранители изъяли: более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными; 11 автомобилей премиум класса ориентировочной стоимостью около 100 тыс. долларов каждый; документы и записи, подтверждающие масштабную коррупционную схему и факты незаконного снятия с воинского учета, - рассказали в ГБР.
Следствием установлено, что коррупционная схема позволила избежать мобилизации тысячам человек.
"В рамках расследования проверены документы свыше 4 тыс. исключенных из учета военнообязанных", - констатировали в ГБР.
Фигуранты дела обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Накануне стало известно, что В Одессе очередные коррупционеры не поделились с сбушниками, и теперь те "торбят" расхитителей
Тем временем На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС
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18:24Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
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