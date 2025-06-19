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Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев

Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев - 19.06.2025 Украина.ру

Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев

Масштабная коррупционная схема выявлена в Голосеевском военкомате Киева, должностные лица которого на возмездной основе помогли тысячам соотечественников избежать мобилизации. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-06-19T18:24

2025-06-19T18:24

2025-06-19T18:27

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"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева, бывшего председателя военно-врачебной комиссии и двух гражданских лиц, организовавших масштабную схему уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.ГБР направило обвинительный акт в суд.Организатором схемы назван некий "гражданский посредник". По информации ГБР, он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК (районного военкомата).Участвовал в криминальной схеме и бывший председатель ВВК, который был отстранен от должности из-за "аналогичных правонарушений". По версии следствия, он продолжал влиять на принятие решений по военнообязанным.Следствием установлено, что коррупционная схема позволила избежать мобилизации тысячам человек."В рамках расследования проверены документы свыше 4 тыс. исключенных из учета военнообязанных", - констатировали в ГБР.Фигуранты дела обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.Накануне стало известно, что В Одессе очередные коррупционеры не поделились с сбушниками, и теперь те "торбят" расхитителей Тем временем На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС

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