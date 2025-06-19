Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin - 19.06.2025 Украина.ру
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Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin - 19.06.2025 Украина.ру
Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том,... Украина.ру, 19.06.2025
2025-06-19T17:08
2025-06-19T17:08
видео
россия
украина
дмитрий пучков
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владимир путин
сво
международные отношения
международная политика
постсоветское пространство
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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том, нужна ли России всеобщая мобилизация, а также объяснил, как предотвращать теракты и как повышать бдительность среди населения. 00:17 – Для чего Зеленский требует встречи с Путиным? 03:14 – Что будет, если России не удастся договориться с Украиной? 04:26 – Нужна ли России мобилизация? 05:42 – Как противостоять диверсиям и терактам и повышать бдительность населения? ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
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видео, россия, украина, дмитрий пучков, владимир зеленский, владимир путин, сво, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство, бывший ссср, мобилизация, диверсия, теракт, терроризм, безопасность, национальная безопасность, видео
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Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin

17:08 19.06.2025
 
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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том, нужна ли России всеобщая мобилизация, а также объяснил, как предотвращать теракты и как повышать бдительность среди населения.
00:17 – Для чего Зеленский требует встречи с Путиным?
03:14 – Что будет, если России не удастся договориться с Украиной?
04:26 – Нужна ли России мобилизация?
05:42 – Как противостоять диверсиям и терактам и повышать бдительность населения?
ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
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