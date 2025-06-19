https://ukraina.ru/20250619/pochemu-v-rossii-ne-obyavlyayut-vseobschuyu-mobilizatsiyu-i-zachem-nam-peregovory-s-ukrainoy--puchkov-goblin-1064051785.html
Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin - 19.06.2025 Украина.ру
Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том,... Украина.ру, 19.06.2025
2025-06-19T17:08
2025-06-19T17:08
2025-06-19T17:08
видео
россия
украина
дмитрий пучков
владимир зеленский
владимир путин
сво
международные отношения
международная политика
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064051663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28965ada2a71c5b96a5d4b754ef7211a.jpg
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том, нужна ли России всеобщая мобилизация, а также объяснил, как предотвращать теракты и как повышать бдительность среди населения. 00:17 – Для чего Зеленский требует встречи с Путиным? 03:14 – Что будет, если России не удастся договориться с Украиной? 04:26 – Нужна ли России мобилизация? 05:42 – Как противостоять диверсиям и терактам и повышать бдительность населения? ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
россия
украина
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064051663_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27814bc077508ec02f5fb5ea3381d9a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, дмитрий пучков, владимир зеленский, владимир путин, сво, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство, бывший ссср, мобилизация, диверсия, теракт, терроризм, безопасность, национальная безопасность, видео
Видео, Россия, Украина, Дмитрий Пучков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, международные отношения, Международная политика, постсоветское пространство, бывший СССР, мобилизация, диверсия, теракт, терроризм, безопасность, национальная безопасность
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том, нужна ли России всеобщая мобилизация, а также объяснил, как предотвращать теракты и как повышать бдительность среди населения.
00:17 – Для чего Зеленский требует встречи с Путиным?
03:14 – Что будет, если России не удастся договориться с Украиной?
04:26 – Нужна ли России мобилизация?
05:42 – Как противостоять диверсиям и терактам и повышать бдительность населения?
ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin