https://ukraina.ru/20250619/pochemu-v-rossii-ne-obyavlyayut-vseobschuyu-mobilizatsiyu-i-zachem-nam-peregovory-s-ukrainoy--puchkov-goblin-1064051785.html

Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin

Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin - 19.06.2025 Украина.ру

Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin

Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том,... Украина.ру, 19.06.2025

2025-06-19T17:08

2025-06-19T17:08

2025-06-19T17:08

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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в интервью Украина.ру рассказал о том, нужна ли России всеобщая мобилизация, а также объяснил, как предотвращать теракты и как повышать бдительность среди населения. 00:17 – Для чего Зеленский требует встречи с Путиным? 03:14 – Что будет, если России не удастся договориться с Украиной? 04:26 – Нужна ли России мобилизация? 05:42 – Как противостоять диверсиям и терактам и повышать бдительность населения? ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin

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