https://ukraina.ru/20250604/mariupol-2025-gorod-prizrak-ili-rabochiy-ray-shokiruyuschaya-pravda-o-trudoustroystve-1063619859.html

Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве

Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве - 04.06.2025 Украина.ру

Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве

Если не слишком задумываться, то может показаться, что через три года после разрушения города найти в нём работу как минимум очень трудно, а то и невозможно. По крайней мере, с таким убеждением приходится часто сталкиваться, общаясь с людьми, которые собираются возвращаться в Мариуполь или интересуются происходящими в городе процессами.

2025-06-04T14:16

2025-06-04T14:16

2025-06-04T14:37

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Как же обстоит дело на самом деле? Давайте вместе с вами пройдёмся по Мариуполю, посмотрим на факты своими глазами и сделаем объективные выводы.Уроки истории: как великие стройки спасали города от кризисаКогда какие-либо города переживали трудные времена, многие мудрые правители в качестве спасительного шага использовали… масштабные строительные проекты. История знает множество примеров, когда именно такой подход помогал и обеспечить людей рабочими местами, и заложить фундамент будущего процветания.В 1930-е годы молодая советская страна, несмотря на экономические трудности, начала грандиозный проект - строительство Московского метрополитена. Станции, украшенные мрамором и произведениями искусства, стали не просто транспортными узлами, а настоящими "дворцами для народа". Этот проект дал работу десяткам тысяч человек и создал инфраструктуру, которая служит до сих пор.Ещё раньше, в Древнем Риме, император Траян понимал: чтобы обеспечить стабильность в государстве, нужно дать людям не только зрелища, но и достойную работу. Его масштабные строительные проекты - акведуки, дороги, общественные комплексы - не только украшали империю, но и обеспечивали занятость, поддерживая экономику в трудные времена.Яркий пример из американской истории - восстановление Капитолия после войны 1812 года. Вместо того, чтобы просто отстроить здание, власти решили сделать из него стройку века. Тысячи рабочих - каменотёсов, художников, строителей - получили работу, а страна - архитектурный шедевр, который даже спустя 200 лет является её гордостью.Согласитесь, вспомнив всё это, на происходящее в Мариуполе теперь можно посмотреть под другим углом. Если в городе активнейшим образом идёт восстановление полностью разрушенной инфраструктуры – во всех без исключения сферах – то и рабочих мест в этих самых сферах должно быть предостаточно.Но так ли это?Кадры решают всёНикто не знает ситуацию на рынке труда лучше, чем Марина Мациевская, директор Мариупольского городского центра занятости. И вот что она рассказала изданию Украина.ру."В Мариуполе на сегодняшний день есть значительная потребность в сотрудниках в самых разных сферах, - ввела в курс происходящего Марина Станиславовна. - В первую очередь это образование и медицина. Также существует большой спрос на сотрудников строительных и экономических специальностей, бухгалтеров. Потому что на сегодняшний день город активно восстанавливается, предприятие развиваются. В связи с этим абсолютно во всех сферах есть спрос на квалифицированные кадры."Подтверждением словам Марины Мациевской являются те факты, что сегодня, к примеру, в учреждениях здравоохранения и в правоохранительных структурах очень часто можно встретить сотрудников, работающих в Мариуполе вахтовым методом. Они приезжают из самых разных уголков России, чтобы помочь городу встать на ноги. Вахта длится сто дней, после чего на место покидающего Мариуполь прибывает новый – если, конечно, за этот период на вакансию не нашли местного специалиста.А ситуация с кадрами на строительных площадках – это вообще отдельная тема.Все флаги в гости к намТаким интернациональным Мариуполь никогда не был. Ни один период в его увлекательной истории не был отмечен таким количеством самых разных братских национальностей, которые приехали сюда не только помочь братьям решить проблемы, но и заработать денег.Я даже не буду перечислять эти национальности, потому что перечень будет очень длинным. Представители всех бывших союзных республик СССР ходят сегодня по улицам города. Кого-то больше, кого-то меньше – но все они на местных стройках (и не только) представлены.Не могу не отметить, что не все из них приехали исключительно из-за денег, хотя это немаловажный и самый уважительный фактор. Дело в том, что многие могли бы в поиске работы выбрать какую-то более комфортную строительную площадку - в городе, который не из руин восстанавливается, а живёт вполне себе цивилизованной жизнью. Но они выбрали Мариуполь. Потому что желание помочь кому-то в беде – оно есть в каждом из нас.Потомственный каменщик Алдар Санжиев, например, приехал из Бурятии. Он работает на строительстве так называемого ипотечного дома в центре города. "Сегодня я помогу тебе, завтра ты поможешь мне, - с улыбкой говорит он. – Можно же просто зарабатывать деньги, а можно их так зарабатывать, чтобы потом гордиться: я там был, я тоже это делал…"А представитель солнечного Таджикистана Бахром Шарипов приехал в Мариуполь не один, а вместе с женой. Пока он монтирует системы вентиляции, она плетёт маскировочные сети для бойцов СВО. Семья планирует остаться в Мариуполе, им здесь очень нравится. "Море у вас есть, а что ещё надо? Город красивый, люди хорошие, работы много. Скоро дети пойдут – буду их на море водить, плавать научу", - мечтательно рассказывает Бахром, и приглашает меня на "оши палав" - традиционный таджикский плов, который замечательно готовит Малика, его жена, но ради гостя Бахром обещает приготовить его лично. Как тут откажешь?И глядя на всё это культурно-этническое многообразие, глядя на врачей-вахтовиков и перегруженных работой учителей, задаёшься вопросом: откуда же берутся эти достаточно распространённые мнения и гневные комментарии в различных социальных сетях с утверждениями о том, что "работы в Мариуполе нет"? Эти авторы вообще бывали в Мариуполе? Или это такой способ выражения собственного мнения по принципу "я так думаю"?Мне кажется, проблема в том, что есть нюансы на этапе поиска работы. Город ведь был разрушен вместе с его информационным пространством. И оно, в отличие от других сфер Мариуполя, по-прежнему здесь хромает на обе ноги. Поговорим об этом подробнее."Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам" (Евангелие от Луки)Сразу оговорюсь: ни один из ниже описанных способов поиска работы в Мариуполе не будет эффективным, если выбрать его в качестве единственного. Только комплексный подход принесёт желаемый результат. И ещё – время и терпение.Прежде всего, свободные вакансии можно найти на федеральном портале "Работа России". Эта официальная платформа содержит всё то, что имеет в своём распоряжении в том числе и Мариупольский городской центр занятости. Однако пока не все работодатели стремятся разместить свои вакансии именно там. Есть множество коммерческих Интернет-сайтов, обходить вниманием которые при поиске работы точно не стоит. Рекламу мы им делать, конечно, не будем, но найти их абсолютно не сложно, если воспользоваться поисковой строкой браузера.Кроме того, есть большое количество работодателей, которые вообще не дружат с подобными площадками, а размещают объявления о вакансиях самостоятельно. Социальные сети, средства массовой информации, каналы в Телеграм – всё это нужно внимательно и регулярно просматривать по запросу "работа Мариуполь". И да – в том же Телеграм есть огромное количество групп, которые можно найти по вышеуказанному запросу. И предложений работы там масса. И не все они – от мошенников (не забывайте и об этом веянии времени).Конечно, "не Интернетом единым", как говорится. Ищущим работу в Мариуполе лучше находиться в Мариуполе. Здесь и Ярмарки вакансий проводятся регулярно, и бумажными объявлениями город заклеен, как никогда (показатель состояния городского информационного пространства), и сарафанное радио работает просто замечательно.И не забывайте о том, что если гора не идёт к Магомету, то Магомет должен сам написать объявление и разместить его на всех возможных площадках в Интернете, зарегистрироваться в Центре занятости, распечатать тысячу бумажных объявлений и украсить ими предназначенные для этого места в Мариуполе…И самое интересное. Есть редкий тип работодателя, который настолько загружен работой и настолько неорганизован, что даже при имеющейся потребности в квалифицированных кадрах не успевает дать необходимые объявления, а читать чужие не любит. Поэтому помогите ему - не поленитесь найти через поисковик телефоны работающих в Мариуполе предприятий и обзвонить их с простым, но важным вопросом: "У вас есть вакансии?"Всё вышесказанное, ка мы понимаем, актуально не только для Мариуполя, но и для любого другого города.Кто ищет – тот всегда найдёт.Что делать с украинским дипломом?Некоторые считают это очень серьёзной проблемой. Один мой друг лет пять назад был уверен, что с приходом России останется не удел. "Я столько лет посвятил тому, чтобы стать юристом, а в России моё образование станет недействительным, - искренне жаловался Илья. – Законодательство ведь разное у стран, поэтому мне придётся учиться заново, ещё пять лет. Иначе без работы останусь."Как показала практика, опасения Ильи были совершенно беспочвенны. Дипломы украинских вузов не вызывают у большинства работодателей никаких вопросов. Для определённой части специальностей требуется несложная процедура переквалификации – это кратковременное бесплатное обучение по стандартам РФ. Сделать это можно через Центры занятости в рамках Национального проекта "Кадры". Для переквалификации с украинских стандартов на российские или для повышения имеющейся квалификации нужно потратить от 72 до 144 часов, на получение новой специальности - чуть больше: от 256 до 500 часов. Причём, обучение можно проходить онлайн, сидя дома на диване или на любом другом предмете интерьера. Доступно более 360 программ, которые обновляются практически ежедневно.И ещё раз подчеркну: всё это – абсолютно бесплатно!К слову о юристах – они сегодня в Мариуполе невероятно востребованы. Известный в Приазовье юрист Геннадий Конышев каждый день отважно бросается в бой за справедливость. "Раньше такого ажиотажа не было, у меня двери просто не закрываются, - эмоционально рассказывает Геннадий Аркадьевич. – Оно и понятно: город рухнул, многие процессы законодательно не учтены, их можно урегулировать только через суд. Работаем…"Идеальное время и место для открытия бизнесаМожно и так. Не искать работу в её классическом варианте, а начать своё дело. В Мариуполе сегодня для этого – идеальные условия. И вот почему.Абсолютно все ниши бизнеса здесь начинают своё развитие с нуля. Три года – не срок для подобных процессов, они выстраиваются десятилетиями. Значит, конкуренция для вашего стартапа будет минимальной, а востребованность и шансы добиться успеха - максимальными. Это действительно редкая возможность. Если, конечно, всё по уму делать.Как это – "по уму" – специально для издания Украина.ру рассказал Андрей Рудич, эксперт по вопросам новых регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"."В Мариуполе сегодня созданы все условия для развития собственного бизнеса, - со знанием дела рассказывает Андрей Анатольевич. - При поддержке Министерства экономического развития ДНР и государственных центров "Мой Бизнес" можно пройти обучение, выбрать сферу деятельности и получить грант 300 тысяч рублей на развитие своего дела. Помимо грантов, есть и другие варианты финансового стимулирования – например, льготные займы и микрокредиты."По словам Андрея Рудича, для молодежи создана специальная акселерационная программа, которая позволяет пройти обучение и получить реальные средства на развитие стартапа."Это не просто финансирование – молодёжь и люди любых возрастов имеют уникальную возможность практически получить менторов при открытии собственного дела. И те, кто не ленивый, уже идут по этому пути, и достаточно успешно. Сегодня есть десятки профинансированных проектов, которые имеют значительный успех."Куда делись металлурги?Былая слава Мариуполя как флагмана металлургической отрасли Украины в своё время порождала утверждения о том, что "без металлургии город не выживет". Что и говорить – в лучшие времена на металлургических производствах и дочерних предприятиях меткомбинатов трудилось до 120 тысяч человек! Для полумиллионного Мариуполя этого было вполне достаточно, чтобы называть заводы градообразующими предприятиями.Однако, говоря об этой славе, надо понимать, что ключевым здесь является слово "былая". Когда заводы без шума (но с пылью) перешли в собственность украинского олигарха Ахметова (бывший криминальный авторитет), количество персонала стало резко сокращаться. В 2021 году численность персонала заводов "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" составляла менее 20 тысяч человек. Разве на градообразующих предприятиях может работать менее 4% населения города? Но об этом здесь говорить не любили.И тем не менее, что произошло с металлургами после боевых действий? В каких сферах они теперь задействованы? Возродится ли вообще мариупольская металлургия?Она уже возрождается. При поддержке города-побратима Санкт-Петербурга сегодня ведётся строительство нового металлургического завода, который будет производить арматуру и обеспечит работой 1000 металлургов. Уже "разогревается" перед началом металлургического марафона завод "Азовэлектросталь", история которого берёт начало в 1981 году – его штат рассчитан примерно на 500 человек. И как это ни удивительно, но Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – легендарный завод, на котором ставил рекорды Макар Мазай – уже находится в строю действующих предприятий.Да, завод очень, очень, очень сильно пострадал от боевых действий. Поэтому проблем у сегодняшних ильичёвцев несметное количество. Хотя – уже сметное, ведь уже проведена огромная и кропотливая работа по так называемой дефектовке. Это своеобразная смета, которая учитывает всё, что нужно сделать для восстановления работоспособности предприятия. Огромной, тяжёлый труд. Но только теперь можно чётко планировать и начинать непосредственную работу по восстановлению предприятия.Как рассказал изданию Украина.ру Михаил Посламовский – депутат Мариупольского горсовета, человек, поднимавший комбинат Ильича с колен как его генеральный директор – сегодня завод из скопившихся за десятилетия объёмов шлака производит щебёночно-песчаную смесь, которая используется в строительных работах. Особенно востребована эта продукция ильичёвцев при капитальном ремонте дорожных магистралей региона. Объёмы производства исчисляются сотнями тысяч тонн. Токсичные шлаковые горы в Мариуполе заметно уменьшаются – так что это ещё и экологический проект."Нам была поставлена задача – сохранить и восстановить завод, - рассказывает Михаил Юрьевич. – Готовясь к будущему запуску производственных процессов, мы особое внимание уделяем не просто восстановлению, но и модернизации рабочего процесса, внедрению новейших технологий. С нами плотно работают специалисты Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени Бардина. Совместно разрабатываем концепцию запуска предприятия. Уже сейчас, на подготовительной стадии, не обходим стороной экологический вопрос, чтобы снизить уровень вредных выбросов на город, потому что Мариуполь — не только город металлургов, но и курортный город. И мы должны учитывать и этот аспект."В планах ильичёвцев - запуск трубосварочных цехов, литейного и кузнечнопрессового производства, ремонтного цеха и цеха металлоконструкций, что позволит дать работу тысячам мариупольцев."После полного восстановления завода мы планируем продолжать градообразующую и социальную деятельность, которая проводилась на комбинате в былые годы. В планах восстановить работу агроцехов и санаторно-курортного комплекса, услугами которого могли бы воспользоваться как металлурги, так и горожане", - добавляет Михаил Посламовский.Да, сегодня из-за большого количества разрушений здесь трудится символическое количество людей, по сравнению с довоенным временем. Остальные прошли переквалификацию и трудятся на других специальностях – кто-то в строительстве, кто-то – в других сферах. Значительная часть во время боевых действий покинула Мариуполь. Кто-то волею судьбы оказался на территории Украины, и теперь не может вернуться обратно – мужчины там невыездные, на них идёт охота, как в классических фильмах ужасов. Некоторые – за границей, жалуются на плохое отношение и не спешат возвращаться домой, ведь их тогда начнут оскорблять в Фейсбуке… А кому повезло – те оказались в России и даже нашли работу по профилю.Но важно одно. По официальным прогнозам, после восстановления здесь будет трудиться 12 тысяч человек. "Азвосталь" же прекратила своё существование как завод и будет трансформирована в современный индустриальный парк без экологически вредных производств. Ведь додумался же кто-то в 1930 году построить металлургический завод прямо на пляже…"Не сомневаюсь, что металлургия Мариуполя обязательно вернёт свою былую славу, - убеждён Олег Моргун, исполняющий обязанности Главы Мариупольского городского округа. - Но теперь, в тесном сотрудничестве с другими промышленными предприятиями, научными и проектными институтами Российской Федерации, это будет совершенно новое, экологически чистое производство, выпускающее востребованную на многих рынках продукцию с высокой добавленной стоимостью."А что с зарплатами?Любые прекрасные задумки могут остаться несбыточными лозунгами, если они не подкреплены финансами. И в этом плане ситуация в Мариуполе неоднозначная. С одной стороны, из-за сложностей с логистикой (между ДНР и Россией до сих пор существуют пограничные пункты пропуска) цены на многие категории товаров здесь ощутимо выше, чем в других регионах России, и сравнимы, например, с ценами в Москве. С другой стороны, уровень зарплат в некоторых сферах ориентирован на другие регионы России, где цены значительно ниже. Это, конечно, несправедливо.И тем не менее, так не везде. Во многих объявлениях, которые можно обнаружить в СМИ, указывается уровень зарплат для мариупольцев в диапазоне от 50 до 120 тысяч рублей и иногда выше (конечно, есть и ниже). Достаточно высокий уровень заработных плат в строительстве. Разнорабочий может получать как минимум 2500 рублей в день. Если поискать и зарекомендовать себя, можно, не имея квалификации зарабатывать на стройке и три, и четыре тысячи в день. А если ты ещё и квалифицированный игрок на рынке строительства – тебе и карты в руки. Я знаю строителя, который в напряжённые месяцы, с учётом ночных авралов во избежание срыва графиков накануне сдачи объектов, пару раз получал около трёхсот тысяч за месяц. Это, конечно, исключение из правил. Но оно есть. И кто знает, сколько их.Взять водителей автобусов. Они здесь получают 100 000 рублей без авралов. Причём, вакансии открыты, и даже если ты не водитель – тебя научат, бесплатно, только приходи. И кто тут ещё будет утверждать, что в Мариуполе проблемы с работой и мало платят? Может, надо лучше искать и не бояться перемен?Кстати, многие эксперты считают, что в Мариуполе как раз есть проблема… с завышенным уровнем зарплат. Неожиданно?"Предприниматели и работодатели сталкиваются с тем, что в Мариуполе изначально очень высокие заработные платы, - говорит Андрей Рудич из "Опоры России". - Сегодня индекс заработных плат здесь самый высокий по сравнению с другими городами ДНР. И местные зарплаты даже могут конкурировать с такими мощными и развитыми регионами как Ростовская область, Краснодар, Крым. А в некоторых профессиях эти зарплаты даже выше, чем в указанных регионах. Причина – большое количество рабочих мест, нехватка персонала. Особенно в сезонное время, в летний период, когда количество требуемых специалистов в сфере общепита и туристических услуг увеличивается кратно…"Может ли туристическая отрасль стать градообразующей и создать десятки тысяч рабочих мест?Вопрос может показаться фантастическим, но в рамках оценки текущего и перспективного состояния занятости местного населения он вполне уместен. И ответ на него кому-то покажется неожиданным.Довоенные пропорции здесь не в счёт – весь бизнес давал в казну Мариуполя лишь треть доходов, и туризм в этом пироге был совсем маленькой долькой. Нюанс в том, что сосредоточен он был преимущественно в частных руках и слабо контролировался государством. Поэтому и официальное количество рабочих мест в этой отрасли до войны – не показатель.Теперь же туризм заявляется как один из приоритетов социально-экономического развития Мариуполя. И не просто заявляется - в городе уже реализуются десятки проектов в этой сфере на десятки миллиардов долларов! Возьмём хотя бы санаторий "Мария" на Белосарайской косе под Мариуполем. Стоимость проекта – более 10 миллиардов рублей. А ведь это – лишь один из многих.И всё же, чтобы можно было назвать туризм градообразующей отраслью, в этой сфере должно работать не менее 15% населения. Если исходить из того, что сегодня в Мариуполе проживает примерно 300 тысяч жителей (не считая иногородних строителей и других гостей города), то надо создать не менее 10 тысяч рабочих мест в сфере туризма. Плюс обеспечить хотя бы 25% дохода в бюджет и связать с отраслью смежные секторы. Реально ли это для Мариуполя в его нынешнем состоянии?Для этого нужны инвестиции в инфраструктуру - дороги, гостиницы, транспортные узлы – это сейчас и происходит. Нужна поддержка государства - например, статус особой экономической зоны – есть и это. Нужны уникальные проекты – туристические магниты, достопримечательности, промышленный туризм, военно-исторические музеи – над этим сейчас в Мариуполе идёт активная работа.Но всё это – лишь общие параметры. А что по цифрам? По оценкам Артёма Тронева, эксперта в области развития регионального туризма в Приазовье, с учётом курортного потенциала Мариуполя, опыта аналогичных городов и имеющихся государственных планов развития инфраструктуры, в 2030 году гостиничный сектор города может насчитывать порядка 25 тысяч номеров и дать около 8000 рабочих мест, санатории и пансионаты – 50 тысяч коек и порядка 10 тысяч рабочих мест, частный сектор (мини-отели и апартаменты) – дополнительно порядка трёх тысяч рабочих мест.Суммарно – более 20 тысяч рабочих мест через пять лет. Даже с учётом прироста населения в два раза – туризм можно будет назвать градообразующей отраслью.Но будет ли он давать четверть дохода в бюджет? Вот тут расчёты Артёма Тронева пока не столь радужны. По его экспертным расчётам, если бюджет Мариуполя к 2030 году может достичь 45-50 млрд рублей (бюджет Сочи в 2023 г. – 64 млрд), то доля доходов от туристической отрасли составит не более 15-18%. Это далеко не четверть. Но что будет, если заглянуть дальше, чем на пять лет?...Смотрим в будущееМожет быть, мифы для чего-то и нужны, но когда они касаются вопросов занятости в Мариуполе, возможностей трудоустройства, реального наличия вакансий – не верьте никому. У любого работодателя, на любом предприятии, в любое непредсказуемое время может возникнуть потребность именно в вас, даже если открытых вакансий на данный момент нет.Реальность такова, что Мариуполь испытывает острую нехватку рабочих мест, имеет достаточно высокий уровень заработной платы, огромный туристический потенциал и очень привлекательные перспективы в радиусе даже ближайших пяти лет. Поэтому сегодня здесь активно раскупают недвижимость жители самых разных регионов России. Смотрят в будущее.О других направлениях развития Мариуполя - в статье Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов

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Андрей Киор

эксклюзив, мариуполь, трудоустройство, серик ахметов, telegram, украина.ру, азовсталь, украина, россия