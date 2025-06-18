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Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной
Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной - 18.06.2025 Украина.ру
Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной
Российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, но вопрос её присоединения пока остается открытым – всё зависит от дальнейшего развития спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-18T06:00
2025-06-18T06:00
2025-06-18T06:00
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Однако пока, по его словам, Москва предпочитает действовать осторожно: "Россия все еще пытается обойтись малой кровью и не заходить на Украину слишком глубоко".Тем не менее, иллюзий в Кремле больше нет. "Украину придется добивать до самого конца", – констатировал Ищенко. Пока областные центры не под контролем РФ, официальное присоединение маловероятно, но буферные зоны уже формируются.Ключевой фактор – поддержка украинского населения. "Наиболее эффективный способ привлечь людей на свою сторону – обеспечить им будущее, – пояснил аналитик. – Когда они поймут, что Украина не вернётся, можно строить новую жизнь".Окончательное решение, по его словам, зависит от силы: "Если бы мы не могли силой удерживать Сахалин и Курилы, то мы бы их не удержали. Поэтому пока сила есть, мы контролируем любые территории".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063931615.html
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, днепропетровская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, наступление, наступление вс рф, территория
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Днепропетровская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, наступление, наступление ВС РФ, территория
Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной
Российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, но вопрос её присоединения пока остается открытым – всё зависит от дальнейшего развития спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко