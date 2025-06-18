https://ukraina.ru/20250618/ukrainu-pridetsya-dobivat-ischenko-o-tom-stanet-li-dnepropetrovskaya-oblast-chastyu-rf-ili-bufernoy-1063953176.html

Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной

Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной - 18.06.2025 Украина.ру

Украину придется добивать: Ищенко о том, станет ли Днепропетровская область частью РФ или буферной зоной

Российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, но вопрос её присоединения пока остается открытым – всё зависит от дальнейшего развития спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-18T06:00

2025-06-18T06:00

2025-06-18T06:00

новости

украина

россия

ростислав ищенко

днепропетровская область

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

наступление

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg

Однако пока, по его словам, Москва предпочитает действовать осторожно: "Россия все еще пытается обойтись малой кровью и не заходить на Украину слишком глубоко".Тем не менее, иллюзий в Кремле больше нет. "Украину придется добивать до самого конца", – констатировал Ищенко. Пока областные центры не под контролем РФ, официальное присоединение маловероятно, но буферные зоны уже формируются.Ключевой фактор – поддержка украинского населения. "Наиболее эффективный способ привлечь людей на свою сторону – обеспечить им будущее, – пояснил аналитик. – Когда они поймут, что Украина не вернётся, можно строить новую жизнь".Окончательное решение, по его словам, зависит от силы: "Если бы мы не могли силой удерживать Сахалин и Курилы, то мы бы их не удержали. Поэтому пока сила есть, мы контролируем любые территории".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/1063931615.html

украина

россия

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, днепропетровская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, наступление, наступление вс рф, территория