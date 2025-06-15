Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России - 15.06.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России - 15.06.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
В Харьковской области буферная зона, созданная армией Россией, оригинальна. В районе Купянска она уже так далеко продвинулась в сторону Харькова, что это уже полноценная заявка на присоединение этой области. Но пока областные центры не находятся под контролем России, говорить о присоединении новых регионов рано.
2025-06-15T07:00
2025-06-15T16:08
интервью
россия
украина
харьковская область
дональд трамп
ростислав ищенко
линдси грэм
миа "россия сегодня"
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, что стало причиной мигрантских протестов в США, и к чему они могут привести?- Трамп явно испытывает серьезные трудности. Он не может вытащить США из украинского кризиса. С одной стороны, его не отпускают европейцы, которые нашли хороший метод: они с ним не спорят. Хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать.Трамп не может выбраться из этого замкнутого круга. У него команда, у него конгресс, у него депутаты, у него сенаторы, у него, в конце концов, Соединенные Штаты, где половина против него, а может, уже и больше.Побег Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа. И резолюция Линдси Грэма* тоже элемент давления. Мятежи начались в демократических штатах. Там, где у власти республиканцы, никаких мятежей нет.- Для чего это делается?- Все это попытки поставить жирный крест на трампизме в 2028 году. Пока Трамп сопротивляется. Он может пойти по пути Линкольна и объявить отдельные штаты в состоянии мятежа. Но для этого надо быть очень уверенным в своих силах. Потому что если тебя не поддержит Конгресс, если тебя не поддержит армия, если тебя не поддержит бюрократия, то сам окажешься мятежником и узурпатором.А Трамп далеко не абсолютный лидер. Он был консенсусным лидером, потому что демократы не смогли выдвинуть адекватного кандидата на выборах. Но те выборы прошли, а к новым готовятся. И Трамп, со своими трампистами, там уже никому не нужен.Медовый месяц Трампа закончился. Теперь ему надо воевать внутри страны и воевать серьезно.- Наша армия заходит в Днепропетровскую область. Станет ли она новым регионом России, или сейчас её рассматривают как возможную буферную зону?- Когда появится еще один новый регион России, мы об этом сразу же узнаем. Потому что, как вы знаете, на примере прошлых новых регионов это дело буквально считанных дней. Сегодня захотели, завтра провели референдум, послезавтра организовали прием и банкет по этому поводу. Сейчас что-то говорить рано об этом, потому что Россия все еще пытается обойтись малой кровью и не заходить на Украину слишком глубоко.Хотя у российского руководства все иллюзии пропали, и в Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца.Как только российские войска заходят на территорию, не объявленную российской до сих пор, в Сумскую область, в Харьковскую, в Днепропетровскую область, речь сразу же заходит о создании буферной зоны. Хотя в Харьковской области буферная зона оригинальна. В районе Купянска она уже так далеко продвинулась в сторону Харькова, что это уже полноценная заявка на присоединение этой области.Но пока областные центры не находятся под контролем России, говорить о присоединении этих регионов рано.Российское руководство не всегда говорит все, но никогда не говорит неправду в отличие от западных партнёров.Поэтому если Россия говорит, что мы готовы заключить мир сейчас на существующих условиях, которые прописаны в Стамбуле, и пока что их ещё не отменили, значит, мы действительно готовы заключить мир.Украина, очевидно, не готова, значит, придется продвигаться. А по мере продвижения надо обустраивать тылы. Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону местное население – это обеспечить ему будущее.То есть когда население понимает, что всё, оно живёт в России, Украина уже не вернётся, и можно спокойно строить жизнь. Во всех территориальных вопросах решающую роль играет сила.Если бы мы не могли силой удерживать Сахалин и Курилы, то мы бы их не удержали. Независимо от того, имеет Япония на это право или не имеет. Поэтому до тех пор, пока сила есть, мы можем контролировать любые территории,*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20250610/v-khod-poshla-morskaya-pekhota-v-ssha-nikak-ne-mogut-razobratsya-gde-granitsy-u-demokratii-1063804023.html
https://ukraina.ru/20250610/chto-dolzhno-sluchitsya-chtoby-ukraintsy-stali-buntovat-i-budet-li-maydan-v-ssha--ischenko-1063828254.html
россия
украина
харьковская область
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Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
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4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, харьковская область, дональд трамп, ростислав ищенко, линдси грэм, миа "россия сегодня", нато
Интервью, Россия, Украина, Харьковская область, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Линдси Грэм, МИА "Россия сегодня", НАТО

Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

07:00 15.06.2025 (обновлено: 16:08 15.06.2025)
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
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Рудометов
автор издания Украина.ру
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В Харьковской области буферная зона, созданная армией Россией, оригинальна. В районе Купянска она уже так далеко продвинулась в сторону Харькова, что это уже полноценная заявка на присоединение этой области. Но пока областные центры не находятся под контролем России, говорить о присоединении новых регионов рано.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, что стало причиной мигрантских протестов в США, и к чему они могут привести?
- Трамп явно испытывает серьезные трудности. Он не может вытащить США из украинского кризиса. С одной стороны, его не отпускают европейцы, которые нашли хороший метод: они с ним не спорят. Хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать.
Трамп не может выбраться из этого замкнутого круга. У него команда, у него конгресс, у него депутаты, у него сенаторы, у него, в конце концов, Соединенные Штаты, где половина против него, а может, уже и больше.
Побег Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа. И резолюция Линдси Грэма* тоже элемент давления. Мятежи начались в демократических штатах. Там, где у власти республиканцы, никаких мятежей нет.
Надпись на плаката: Мигранты сделают Америку великой
10 июня, 05:27
Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократииВ ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
- Для чего это делается?
- Все это попытки поставить жирный крест на трампизме в 2028 году. Пока Трамп сопротивляется. Он может пойти по пути Линкольна и объявить отдельные штаты в состоянии мятежа. Но для этого надо быть очень уверенным в своих силах. Потому что если тебя не поддержит Конгресс, если тебя не поддержит армия, если тебя не поддержит бюрократия, то сам окажешься мятежником и узурпатором.
А Трамп далеко не абсолютный лидер. Он был консенсусным лидером, потому что демократы не смогли выдвинуть адекватного кандидата на выборах. Но те выборы прошли, а к новым готовятся. И Трамп, со своими трампистами, там уже никому не нужен.
Медовый месяц Трампа закончился. Теперь ему надо воевать внутри страны и воевать серьезно.
- Наша армия заходит в Днепропетровскую область. Станет ли она новым регионом России, или сейчас её рассматривают как возможную буферную зону?
- Когда появится еще один новый регион России, мы об этом сразу же узнаем. Потому что, как вы знаете, на примере прошлых новых регионов это дело буквально считанных дней. Сегодня захотели, завтра провели референдум, послезавтра организовали прием и банкет по этому поводу. Сейчас что-то говорить рано об этом, потому что Россия все еще пытается обойтись малой кровью и не заходить на Украину слишком глубоко.
Хотя у российского руководства все иллюзии пропали, и в Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца.
Как только российские войска заходят на территорию, не объявленную российской до сих пор, в Сумскую область, в Харьковскую, в Днепропетровскую область, речь сразу же заходит о создании буферной зоны. Хотя в Харьковской области буферная зона оригинальна. В районе Купянска она уже так далеко продвинулась в сторону Харькова, что это уже полноценная заявка на присоединение этой области.
Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
10 июня, 18:59
Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
Но пока областные центры не находятся под контролем России, говорить о присоединении этих регионов рано.
Российское руководство не всегда говорит все, но никогда не говорит неправду в отличие от западных партнёров.
Поэтому если Россия говорит, что мы готовы заключить мир сейчас на существующих условиях, которые прописаны в Стамбуле, и пока что их ещё не отменили, значит, мы действительно готовы заключить мир.
Украина, очевидно, не готова, значит, придется продвигаться. А по мере продвижения надо обустраивать тылы. Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону местное население – это обеспечить ему будущее.
То есть когда население понимает, что всё, оно живёт в России, Украина уже не вернётся, и можно спокойно строить жизнь. Во всех территориальных вопросах решающую роль играет сила.
Если бы мы не могли силой удерживать Сахалин и Курилы, то мы бы их не удержали. Независимо от того, имеет Япония на это право или не имеет. Поэтому до тех пор, пока сила есть, мы можем контролировать любые территории,
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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