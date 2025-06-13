https://ukraina.ru/20250613/dmitriy-vydrin-u-trampa-i-maska-vperedi-esche-dve-ssory-esli-tolko-v-ssha-ne-vspykhnet-grazhdanskaya-1063847761.html
Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война
Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война - 13.06.2025 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война
Массовые беспорядки в США могут мутировать в гражданскую войну, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2025-06-13T06:15
2025-06-13T06:15
2025-06-13T06:15
интервью
россия
украина
сша
дональд трамп
илон маск
дмитрий выдрин
нато
крым
гражданская война
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg
Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в нескольких американских штатах и в столице страны —- Вашингтоне. — Дмитрий Игнатьевич, давайте перенесемся в Штаты. Там уже гражданская война или просто массовые беспорядки?— Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать. Сделать последнее не так уж сложно. События развиваются по известному сценарию, который вполне можно переписать.Во-первых, известны основные источники финансирования беспорядков. Деньги от Демпартии, муниципальные ресурсы и помощь наркокартелей. Ну, и по мелочи идут средства от профсоюзов, мародерка. Все эти транши отслеживаются и в принципе блокируются.Во-вторых, уже определилось ядро протеста. В его начале ресурсы размазываются тонким слоем по широкой и аморфной массе активистов. В Штатах никто ничего не делает бесплатно. Поэтому американским майданщикам приходится платить в первой фазе всем желающим побузить.Во второй фазе проявляется массив самых отмороженных и духовитых беспредельщиков. Их меньше, но платят им больше и подталкивают к более резким акциям: убийства, захваты федеральных зданий, арсеналов и прочее. Это уже реально опасно и требует, как правило, военного вмешательства.Трамп проявил политическую волю, привлекая морских пехотинцев. Хотя, возможно, уместнее было бы участие военной полиции. Ее в Штатах более 20 тысяч, и она лучше специализирована для подобных ситуаций. Это не муниципальные целлюлитные копы, которым один отморозок может навалять на троих. И даже не нацгвардейцы.Правда, здесь присутствует серьезный риск. Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения. Кстати, я уже подобное объяснял помощникам президента во время бесчинств движения BLM в его первый срок. Тогда они не решились привлечь армию, что и определило последующий проигрыш республиканцев. Надеюсь, ныне не повторят ошибки.А еще у нас среди экспертов присутствует привкус злорадства при комментировании калифорнийского (и не только) эксцесса. Мол, чем больше у американцев проблем, тем легче нам… Это неправильно. Как учил свою власть мой прибалтийский друг: "Не надо пилить магнит".— Раз уж заговорили об американской повестке, нельзя обойти вниманием конфликт Трампа с Маском. Маск, кстати, извинился… Что вы в целом об этом думаете? Ведь вы, пожалуй, первым предсказали с точностью до недели эту ссору.— Первую ссору. Думаю, предстоят еще минимум две. Первый конфликт самый поверхностный. Я называю его "эстетический". Его суть — в различных представлениях о собственной публичной визуализации.Трамп — классик жанра "гангстерский шарм". Дорогие костюмы, золотые запонки, лакированные штиблеты — всё внушительно и по-богатому. Маск — в душе хипстер, стрит-панк, на эпатаже и хулиганке. Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в святая святых — в Овальный кабинет. Причем вместе со своим малолетним, но уже разбалованным сынком.Трамп до сих пор молится на трехлетнего сына Джона Кеннеди, который строго и трогательно, как стойкий оловянный солдатик, отдавал честь на похоронах своего отца. А тут непоседа, вытирающий сопли о брюки великого президента…Трамп весьма чувствителен к подобным мелочам. Тот же Джей Ди Вэнс стал безупречно одеваться на встречи с шефом. Кстати, мы с моим коллегой подарили бывшему морпеху на юбилей тельняшку, и я не видел, чтобы он щеголял в ней в Белом доме.Маск же подобные выкрутасы себе позволял, что дико раздражало обидчивого "рыжего". То есть конфликт не мог не произойти. Сейчас оба сделают выводы и помирятся, потому что слишком нужны друг другу.Но на очереди более глубинный конфликт — этический, связанный с различной глубиной их воцерковленности.А еще позже будет самый убойный конфликт — политический. Маск представляет корпоративный политический кластер: что хорошо для "Теслы", то хорошо и для Америки. Трамп же — федерал-государственник: что хорошо для Америки, то хорошо и для "Теслы".Подобные политические конфликты самые разрушительные. Я их называю "вагнеровскими", и знаю, кто в нем победит. Это знает и отец Маска Эррол — крайне любопытная персона, своего рода Микки Рурк публично-бизнесовой сферы. Вот на него и вся надежда. Об этом я порассуждаю подробнее в каком-то своем материале…— В СМИ со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева появилась информации о том, что третий раунд переговоров между США и Россией пройдет в Москве. Что значит такое заявление?— Думаю, что это гипотетическая информация. Не знаю лично уважаемого посла Дарчиева, но вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры. По моему мнению, скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность. Кроме того легкий комплимент Турции "от шефа". В Москве же поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже. И с совсем другой "переговаривающейся стороной".— Россия названа "угрозой" НАТО, но не названа агрессором по отношению к Украине, следует из предварительного проекта декларации саммита НАТО, опубликованного Bloomberg. В тексте также нет упоминания о возможном вступлении Украины в блок и о предоставлении Киеву обещанных 40 миллиардов долларов. Как бы вы это прокомментировали?— Есть три фундаментальных понятия из этого ряда: "агрессор", "угроза", "опасность". В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость.Запад вообще обожает ролевые игры. Поиграем теперь в философию. А под это дело можно и денежки придержать, и Украину подвесить в неопределенном геополитическом положении: вроде и вместе с Европой, но без формального статуса полноценного члена альянса.Типа, еще рано в седьмой класс, где уже преподают алгебру с теорией "многочленов". Поэтому и оставляют "на второй год". Только не понятно, за что тогда угробили страну.— Вы много пишите о роли лингвистики в геополитике. Ваша фраза о том, что Крым вернули в Россию "Грибоедов, Ломоносов, Пушкин и крымский русскоязычный таксист" стала едва ли не мемом. О чем вы говорили на прошедшем фестивале "Великое русское слово" в Крыму?— Меня в этот раз не пригласили, хотя раньше любил там бывать. Мне вообще нравится атмосфера Ливадийского дворца, я проводил там презентацию нескольких своих книг. Удивительное сочетание Итальянского дворика, бразильских спиричуэл на саксе и русской философии. Начинаешь верит в Федоровский космизм.Но в этот раз не свезло. Видимо, не вписываюсь в повестку этого мероприятия. Видимо, мои выступления либо слишком абстрактны, либо, напротив, чрезмерно конкретны.Например, в последнее время пытаюсь с коллегами обозначить интеллектуальные фронтиры русского мира в рамках проекта "С чего начинается Родина". Мечтаю провести встречу знатоков наследия Николая Яковлевича Данилевского — великого русского мыслителя и родоначальника геополитики, жившего в Крыму и поклонников Иммануила Канта, классика философии, принявшего российское подданство и творившего в нынешнем Калининграде.В их методологии есть неожиданно много общего. Некая мистика, связанная с эманацией среды, впитавшейся их идеи. Например, если совместить их нарративы, то возникает парадоксальный вывод: падение пассионарности национального самосознания вызывает рост его милитаризации. Это открытие тянет на "нобеля". (Шучу). Но видимо всё это слишком абстрактная тема для формата осуждаемого события…— А что, тогда, слишком конкретное?— На одной из этих встреч, я предложил участникам конференции совершить один реальный шаг. Пойти и совместно завалить какой-нибудь забор, из тех, что явно незаконно исполосовали Ялту. Дело в том, что для меня "забор" — символическое, даже, сакральное понятие. Он делит мир на тех, кто живет "за забором" и тех, кто существует "под забором". Видите, как работает русское слово?В городе счастья Ялте много уродливых заборов, которые, к тому же, бесстыдно залезли на тротуары. Мамочки с колясками протискиваются прямо по проезжей части. Я не верю, что это совершено по закону. Русский закон как правило учитывает модус справедливости.Вот я и предложил: давайте выйдем в перерыв и вместо кофе-брейка брейканем пару заборов. Ведь среди участников руководители регионов, депутаты Госдумы, известные журналисты. Вряд ли таким что-то будет. Но все отказались, расценив это как призыв к мелкому хулиганству.— А я бы похулиганила…Тем временем Киев не понимает, что дальнейшее продолжение конфликта ведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа. Об этом в интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20250611/oleg-ivanov-ukraina-pytalas-postavit-rossiyu-pod-udar-no-v-ssha-raskryli-podlyy-tryuk-1063830054.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, илон маск, дмитрий выдрин, нато, крым, гражданская война, переговоры
Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в нескольких американских штатах и в столице страны —- Вашингтоне.
— Дмитрий Игнатьевич, давайте перенесемся в Штаты. Там уже гражданская война или просто массовые беспорядки?
— Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать. Сделать последнее не так уж сложно. События развиваются по известному сценарию, который вполне можно переписать.
Во-первых, известны основные источники финансирования беспорядков. Деньги от Демпартии, муниципальные ресурсы и помощь наркокартелей. Ну, и по мелочи идут средства от профсоюзов, мародерка. Все эти транши отслеживаются и в принципе блокируются.
Во-вторых, уже определилось ядро протеста. В его начале ресурсы размазываются тонким слоем по широкой и аморфной массе активистов. В Штатах никто ничего не делает бесплатно. Поэтому американским майданщикам приходится платить в первой фазе всем желающим побузить.
Во второй фазе проявляется массив самых отмороженных и духовитых беспредельщиков. Их меньше, но платят им больше и подталкивают к более резким акциям: убийства, захваты федеральных зданий, арсеналов и прочее. Это уже реально опасно и требует, как правило, военного вмешательства.
Трамп
проявил политическую волю, привлекая морских пехотинцев. Хотя, возможно, уместнее было бы участие военной полиции. Ее в Штатах более 20 тысяч, и она лучше специализирована для подобных ситуаций. Это не муниципальные целлюлитные копы, которым один отморозок может навалять на троих. И даже не нацгвардейцы.
Правда, здесь присутствует серьезный риск. Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения.
Кстати, я уже подобное объяснял помощникам президента во время бесчинств движения BLM
в его первый срок. Тогда они не решились привлечь армию, что и определило последующий проигрыш республиканцев. Надеюсь, ныне не повторят ошибки.
А еще у нас среди экспертов присутствует привкус злорадства при комментировании калифорнийского (и не только) эксцесса. Мол, чем больше у американцев проблем, тем легче нам… Это неправильно. Как учил свою власть мой прибалтийский друг: "Не надо пилить магнит".
— Раз уж заговорили об американской повестке, нельзя обойти вниманием конфликт Трампа с Маском. Маск, кстати, извинился… Что вы в целом об этом думаете? Ведь вы, пожалуй, первым предсказали с точностью до недели эту ссору.
— Первую ссору. Думаю, предстоят еще минимум две. Первый конфликт самый поверхностный. Я называю его "эстетический". Его суть — в различных представлениях о собственной публичной визуализации.
Трамп — классик жанра "гангстерский шарм". Дорогие костюмы, золотые запонки, лакированные штиблеты — всё внушительно и по-богатому. Маск — в душе хипстер, стрит-панк, на эпатаже и хулиганке.
Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в святая святых — в Овальный кабинет. Причем вместе со своим малолетним, но уже разбалованным сынком.
Трамп до сих пор молится на трехлетнего сына Джона Кеннеди
, который строго и трогательно, как стойкий оловянный солдатик, отдавал честь на похоронах своего отца. А тут непоседа, вытирающий сопли о брюки великого президента…
Трамп весьма чувствителен к подобным мелочам. Тот же Джей Ди Вэнс
стал безупречно одеваться на встречи с шефом. Кстати, мы с моим коллегой подарили бывшему морпеху на юбилей тельняшку, и я не видел, чтобы он щеголял в ней в Белом доме.
Маск же подобные выкрутасы себе позволял, что дико раздражало обидчивого "рыжего". То есть конфликт не мог не произойти. Сейчас оба сделают выводы и помирятся, потому что слишком нужны друг другу.
Но на очереди более глубинный конфликт — этический, связанный с различной глубиной их воцерковленности.
А еще позже будет самый убойный конфликт — политический. Маск представляет корпоративный политический кластер: что хорошо для "Теслы", то хорошо и для Америки
. Трамп же — федерал-государственник: что хорошо для Америки, то хорошо и для "Теслы".
Подобные политические конфликты самые разрушительные. Я их называю "вагнеровскими", и знаю, кто в нем победит. Это знает и отец Маска Эррол — крайне любопытная персона, своего рода Микки Рурк публично-бизнесовой сферы. Вот на него и вся надежда. Об этом я порассуждаю подробнее в каком-то своем материале…
— В СМИ со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева появилась информации о том, что третий раунд переговоров между США и Россией пройдет в Москве. Что значит такое заявление?
— Думаю, что это гипотетическая информация. Не знаю лично уважаемого посла Дарчиева, но вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры. По моему мнению, скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность. Кроме того легкий комплимент Турции "от шефа".
В Москве же поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже. И с совсем другой "переговаривающейся стороной".
— Россия названа "угрозой" НАТО, но не названа агрессором по отношению к Украине, следует из предварительного проекта декларации саммита НАТО, опубликованного Bloomberg. В тексте также нет упоминания о возможном вступлении Украины в блок и о предоставлении Киеву обещанных 40 миллиардов долларов. Как бы вы это прокомментировали?
— Есть три фундаментальных понятия из этого ряда: "агрессор", "угроза", "опасность". В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость.
Запад
вообще обожает ролевые игры. Поиграем теперь в философию. А под это дело можно и денежки придержать, и Украину подвесить в неопределенном геополитическом положении: вроде и вместе с Европой
, но без формального статуса полноценного члена альянса.
Типа, еще рано в седьмой класс, где уже преподают алгебру с теорией "многочленов". Поэтому и оставляют "на второй год". Только не понятно, за что тогда угробили страну.
— Вы много пишите о роли лингвистики в геополитике. Ваша фраза о том, что Крым вернули в Россию "Грибоедов, Ломоносов, Пушкин и крымский русскоязычный таксист" стала едва ли не мемом. О чем вы говорили на прошедшем фестивале "Великое русское слово" в Крыму?
— Меня в этот раз не пригласили, хотя раньше любил там бывать. Мне вообще нравится атмосфера Ливадийского дворца, я проводил там презентацию нескольких своих книг. Удивительное сочетание Итальянского дворика, бразильских спиричуэл на саксе и русской философии. Начинаешь верит в Федоровский космизм.
Но в этот раз не свезло. Видимо, не вписываюсь в повестку этого мероприятия. Видимо, мои выступления либо слишком абстрактны, либо, напротив, чрезмерно конкретны.
Например, в последнее время пытаюсь с коллегами обозначить интеллектуальные фронтиры русского мира в рамках проекта "С чего начинается Родина". Мечтаю провести встречу знатоков наследия Николая Яковлевича Данилевского — великого русского мыслителя и родоначальника геополитики, жившего в Крыму и поклонников Иммануила Канта, классика философии, принявшего российское подданство и творившего в нынешнем Калининграде
.
В их методологии есть неожиданно много общего. Некая мистика, связанная с эманацией среды, впитавшейся их идеи. Например, если совместить их нарративы, то возникает парадоксальный вывод: падение пассионарности национального самосознания вызывает рост его милитаризации. Это открытие тянет на "нобеля". (Шучу).
Но видимо всё это слишком абстрактная тема для формата осуждаемого события…
— А что, тогда, слишком конкретное?
— На одной из этих встреч, я предложил участникам конференции совершить один реальный шаг. Пойти и совместно завалить какой-нибудь забор, из тех, что явно незаконно исполосовали Ялту
. Дело в том, что для меня "забор" — символическое, даже, сакральное понятие. Он делит мир на тех, кто живет "за забором" и тех, кто существует "под забором". Видите, как работает русское слово?
В городе счастья Ялте много уродливых заборов, которые, к тому же, бесстыдно залезли на тротуары. Мамочки с колясками протискиваются прямо по проезжей части. Я не верю, что это совершено по закону. Русский закон как правило учитывает модус справедливости.
Вот я и предложил: давайте выйдем в перерыв и вместо кофе-брейка брейканем пару заборов. Ведь среди участников руководители регионов, депутаты Госдумы
, известные журналисты. Вряд ли таким что-то будет. Но все отказались, расценив это как призыв к мелкому хулиганству.
Тем временем Киев не понимает, что дальнейшее продолжение конфликта ведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа. Об этом в интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк.