https://ukraina.ru/20250613/dmitriy-vydrin-u-trampa-i-maska-vperedi-esche-dve-ssory-esli-tolko-v-ssha-ne-vspykhnet-grazhdanskaya-1063847761.html

Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война

Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война - 13.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война

Массовые беспорядки в США могут мутировать в гражданскую войну, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2025-06-13T06:15

2025-06-13T06:15

2025-06-13T06:15

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

илон маск

дмитрий выдрин

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крым

гражданская война

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Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в нескольких американских штатах и в столице страны —- Вашингтоне. — Дмитрий Игнатьевич, давайте перенесемся в Штаты. Там уже гражданская война или просто массовые беспорядки?— Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать. Сделать последнее не так уж сложно. События развиваются по известному сценарию, который вполне можно переписать.Во-первых, известны основные источники финансирования беспорядков. Деньги от Демпартии, муниципальные ресурсы и помощь наркокартелей. Ну, и по мелочи идут средства от профсоюзов, мародерка. Все эти транши отслеживаются и в принципе блокируются.Во-вторых, уже определилось ядро протеста. В его начале ресурсы размазываются тонким слоем по широкой и аморфной массе активистов. В Штатах никто ничего не делает бесплатно. Поэтому американским майданщикам приходится платить в первой фазе всем желающим побузить.Во второй фазе проявляется массив самых отмороженных и духовитых беспредельщиков. Их меньше, но платят им больше и подталкивают к более резким акциям: убийства, захваты федеральных зданий, арсеналов и прочее. Это уже реально опасно и требует, как правило, военного вмешательства.Трамп проявил политическую волю, привлекая морских пехотинцев. Хотя, возможно, уместнее было бы участие военной полиции. Ее в Штатах более 20 тысяч, и она лучше специализирована для подобных ситуаций. Это не муниципальные целлюлитные копы, которым один отморозок может навалять на троих. И даже не нацгвардейцы.Правда, здесь присутствует серьезный риск. Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения. Кстати, я уже подобное объяснял помощникам президента во время бесчинств движения BLM в его первый срок. Тогда они не решились привлечь армию, что и определило последующий проигрыш республиканцев. Надеюсь, ныне не повторят ошибки.А еще у нас среди экспертов присутствует привкус злорадства при комментировании калифорнийского (и не только) эксцесса. Мол, чем больше у американцев проблем, тем легче нам… Это неправильно. Как учил свою власть мой прибалтийский друг: "Не надо пилить магнит".— Раз уж заговорили об американской повестке, нельзя обойти вниманием конфликт Трампа с Маском. Маск, кстати, извинился… Что вы в целом об этом думаете? Ведь вы, пожалуй, первым предсказали с точностью до недели эту ссору.— Первую ссору. Думаю, предстоят еще минимум две. Первый конфликт самый поверхностный. Я называю его "эстетический". Его суть — в различных представлениях о собственной публичной визуализации.Трамп — классик жанра "гангстерский шарм". Дорогие костюмы, золотые запонки, лакированные штиблеты — всё внушительно и по-богатому. Маск — в душе хипстер, стрит-панк, на эпатаже и хулиганке. Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в святая святых — в Овальный кабинет. Причем вместе со своим малолетним, но уже разбалованным сынком.Трамп до сих пор молится на трехлетнего сына Джона Кеннеди, который строго и трогательно, как стойкий оловянный солдатик, отдавал честь на похоронах своего отца. А тут непоседа, вытирающий сопли о брюки великого президента…Трамп весьма чувствителен к подобным мелочам. Тот же Джей Ди Вэнс стал безупречно одеваться на встречи с шефом. Кстати, мы с моим коллегой подарили бывшему морпеху на юбилей тельняшку, и я не видел, чтобы он щеголял в ней в Белом доме.Маск же подобные выкрутасы себе позволял, что дико раздражало обидчивого "рыжего". То есть конфликт не мог не произойти. Сейчас оба сделают выводы и помирятся, потому что слишком нужны друг другу.Но на очереди более глубинный конфликт — этический, связанный с различной глубиной их воцерковленности.А еще позже будет самый убойный конфликт — политический. Маск представляет корпоративный политический кластер: что хорошо для "Теслы", то хорошо и для Америки. Трамп же — федерал-государственник: что хорошо для Америки, то хорошо и для "Теслы".Подобные политические конфликты самые разрушительные. Я их называю "вагнеровскими", и знаю, кто в нем победит. Это знает и отец Маска Эррол — крайне любопытная персона, своего рода Микки Рурк публично-бизнесовой сферы. Вот на него и вся надежда. Об этом я порассуждаю подробнее в каком-то своем материале…— В СМИ со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева появилась информации о том, что третий раунд переговоров между США и Россией пройдет в Москве. Что значит такое заявление?— Думаю, что это гипотетическая информация. Не знаю лично уважаемого посла Дарчиева, но вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры. По моему мнению, скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность. Кроме того легкий комплимент Турции "от шефа". В Москве же поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже. И с совсем другой "переговаривающейся стороной".— Россия названа "угрозой" НАТО, но не названа агрессором по отношению к Украине, следует из предварительного проекта декларации саммита НАТО, опубликованного Bloomberg. В тексте также нет упоминания о возможном вступлении Украины в блок и о предоставлении Киеву обещанных 40 миллиардов долларов. Как бы вы это прокомментировали?— Есть три фундаментальных понятия из этого ряда: "агрессор", "угроза", "опасность". В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость.Запад вообще обожает ролевые игры. Поиграем теперь в философию. А под это дело можно и денежки придержать, и Украину подвесить в неопределенном геополитическом положении: вроде и вместе с Европой, но без формального статуса полноценного члена альянса.Типа, еще рано в седьмой класс, где уже преподают алгебру с теорией "многочленов". Поэтому и оставляют "на второй год". Только не понятно, за что тогда угробили страну.— Вы много пишите о роли лингвистики в геополитике. Ваша фраза о том, что Крым вернули в Россию "Грибоедов, Ломоносов, Пушкин и крымский русскоязычный таксист" стала едва ли не мемом. О чем вы говорили на прошедшем фестивале "Великое русское слово" в Крыму?— Меня в этот раз не пригласили, хотя раньше любил там бывать. Мне вообще нравится атмосфера Ливадийского дворца, я проводил там презентацию нескольких своих книг. Удивительное сочетание Итальянского дворика, бразильских спиричуэл на саксе и русской философии. Начинаешь верит в Федоровский космизм.Но в этот раз не свезло. Видимо, не вписываюсь в повестку этого мероприятия. Видимо, мои выступления либо слишком абстрактны, либо, напротив, чрезмерно конкретны.Например, в последнее время пытаюсь с коллегами обозначить интеллектуальные фронтиры русского мира в рамках проекта "С чего начинается Родина". Мечтаю провести встречу знатоков наследия Николая Яковлевича Данилевского — великого русского мыслителя и родоначальника геополитики, жившего в Крыму и поклонников Иммануила Канта, классика философии, принявшего российское подданство и творившего в нынешнем Калининграде.В их методологии есть неожиданно много общего. Некая мистика, связанная с эманацией среды, впитавшейся их идеи. Например, если совместить их нарративы, то возникает парадоксальный вывод: падение пассионарности национального самосознания вызывает рост его милитаризации. Это открытие тянет на "нобеля". (Шучу). Но видимо всё это слишком абстрактная тема для формата осуждаемого события…— А что, тогда, слишком конкретное?— На одной из этих встреч, я предложил участникам конференции совершить один реальный шаг. Пойти и совместно завалить какой-нибудь забор, из тех, что явно незаконно исполосовали Ялту. Дело в том, что для меня "забор" — символическое, даже, сакральное понятие. Он делит мир на тех, кто живет "за забором" и тех, кто существует "под забором". Видите, как работает русское слово?В городе счастья Ялте много уродливых заборов, которые, к тому же, бесстыдно залезли на тротуары. Мамочки с колясками протискиваются прямо по проезжей части. Я не верю, что это совершено по закону. Русский закон как правило учитывает модус справедливости.Вот я и предложил: давайте выйдем в перерыв и вместо кофе-брейка брейканем пару заборов. Ведь среди участников руководители регионов, депутаты Госдумы, известные журналисты. Вряд ли таким что-то будет. Но все отказались, расценив это как призыв к мелкому хулиганству.— А я бы похулиганила…Тем временем Киев не понимает, что дальнейшее продолжение конфликта ведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа. Об этом в интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250611/oleg-ivanov-ukraina-pytalas-postavit-rossiyu-pod-udar-no-v-ssha-raskryli-podlyy-tryuk-1063830054.html

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, илон маск, дмитрий выдрин, нато, крым, гражданская война, переговоры