https://ukraina.ru/20250618/u-rossiyskogo-kryma-khoroshiy-ekonomicheskiy-potentsial-konstantinov-predstavil-region-na-pmef-1064017644.html
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ
Экономический потенциал Крыма представила делегация республики на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
2025-06-18T20:50
2025-06-18T20:50
2025-06-18T20:50
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крым
бахчисарай
ялта
владимир константинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
инвестиции
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"У российского Крыма хороший экономический потенциал. В течение 11 лет республика активно развивается. Несмотря на все сложности, на геополитическую обстановку, сложившуюся в последние годы, наши экономические показатели растут, увеличивается объем собственных доходов республики. Опираясь на все эти показатели, мы сохраняем оптимизм в отношении будущего Крыма и способны решать все возникающие социальные вопросы", - сообщил Константинов, принимающий участие в ПМЭФ.Константинов отметил традиционно высокий интерес инвесторов к республике по многим направлениям, включая туризм, строительство и сельское хозяйство.В рамках форума Крым планирует подписание двух соглашений о реализации инвестиционных проектов и шести меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики."Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - рассказал Константинов в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что меморандумы, которые будут подписаны на ПМЭФ-2025, касаются создания молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, территории перспективного развития комплексной жилой застройки в Симферопольском районе и многофункционального инновационного кластера в Ялте, строительства апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры в г. Саки.Общий объем инвестиций в рамках этих соглашений и меморандумов составит более 60 млрд рублей."Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растёт, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Всё это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", - заявил глава республики.Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
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новости, крым, бахчисарай, ялта, владимир константинов, петербургский международный экономический форум (фонд), инвестиции, россия, симферополь
Новости, Крым, Бахчисарай, Ялта, Владимир Константинов, Петербургский международный экономический форум (фонд), инвестиции, Россия, Симферополь
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ
Экономический потенциал Крыма представила делегация республики на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"У российского Крыма хороший экономический потенциал. В течение 11 лет республика активно развивается. Несмотря на все сложности, на геополитическую обстановку, сложившуюся в последние годы, наши экономические показатели растут, увеличивается объем собственных доходов республики. Опираясь на все эти показатели, мы сохраняем оптимизм в отношении будущего Крыма и способны решать все возникающие социальные вопросы", - сообщил Константинов, принимающий участие в ПМЭФ.
Константинов отметил традиционно высокий интерес инвесторов к республике по многим направлениям, включая туризм, строительство и сельское хозяйство.
"Крым — успешный, перспективный и достаточно безопасный регион, - заявил глава республики. - Соглашения, которые подписываются крымской делегацией на ПМЭФ, — лишь небольшая часть тех проектов, которые уже реализуются или будут реализованы в будущем".
В рамках форума Крым планирует подписание двух соглашений о реализации инвестиционных проектов и шести меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики.
"Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - рассказал Константинов в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что меморандумы, которые будут подписаны на ПМЭФ-2025, касаются создания молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, территории перспективного развития комплексной жилой застройки в Симферопольском районе и многофункционального инновационного кластера в Ялте, строительства апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры в г. Саки.
Общий объем инвестиций в рамках этих соглашений и меморандумов составит более 60 млрд рублей.
"Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растёт, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Всё это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", - заявил глава республики.