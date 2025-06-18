"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
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"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ
Экономический потенциал Крыма представила делегация республики на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
2025-06-18T20:50
2025-06-18T20:50
новости
крым
бахчисарай
ялта
владимир константинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
инвестиции
россия
симферополь
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"У российского Крыма хороший экономический потенциал. В течение 11 лет республика активно развивается. Несмотря на все сложности, на геополитическую обстановку, сложившуюся в последние годы, наши экономические показатели растут, увеличивается объем собственных доходов республики. Опираясь на все эти показатели, мы сохраняем оптимизм в отношении будущего Крыма и способны решать все возникающие социальные вопросы", - сообщил Константинов, принимающий участие в ПМЭФ.Константинов отметил традиционно высокий интерес инвесторов к республике по многим направлениям, включая туризм, строительство и сельское хозяйство.В рамках форума Крым планирует подписание двух соглашений о реализации инвестиционных проектов и шести меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики."Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - рассказал Константинов в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что меморандумы, которые будут подписаны на ПМЭФ-2025, касаются создания молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, территории перспективного развития комплексной жилой застройки в Симферопольском районе и многофункционального инновационного кластера в Ялте, строительства апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры в г. Саки.Общий объем инвестиций в рамках этих соглашений и меморандумов составит более 60 млрд рублей."Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растёт, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Всё это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", - заявил глава республики.Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
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новости, крым, бахчисарай, ялта, владимир константинов, петербургский международный экономический форум (фонд), инвестиции, россия, симферополь
Новости, Крым, Бахчисарай, Ялта, Владимир Константинов, Петербургский международный экономический форум (фонд), инвестиции, Россия, Симферополь

"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ

20:50 18.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Экономический потенциал Крыма представила делегация республики на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"У российского Крыма хороший экономический потенциал. В течение 11 лет республика активно развивается. Несмотря на все сложности, на геополитическую обстановку, сложившуюся в последние годы, наши экономические показатели растут, увеличивается объем собственных доходов республики. Опираясь на все эти показатели, мы сохраняем оптимизм в отношении будущего Крыма и способны решать все возникающие социальные вопросы", - сообщил Константинов, принимающий участие в ПМЭФ.
Константинов отметил традиционно высокий интерес инвесторов к республике по многим направлениям, включая туризм, строительство и сельское хозяйство.
"Крым — успешный, перспективный и достаточно безопасный регион, - заявил глава республики. - Соглашения, которые подписываются крымской делегацией на ПМЭФ, — лишь небольшая часть тех проектов, которые уже реализуются или будут реализованы в будущем".
В рамках форума Крым планирует подписание двух соглашений о реализации инвестиционных проектов и шести меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики.
"Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - рассказал Константинов в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что меморандумы, которые будут подписаны на ПМЭФ-2025, касаются создания молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, территории перспективного развития комплексной жилой застройки в Симферопольском районе и многофункционального инновационного кластера в Ялте, строительства апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры в г. Саки.
Общий объем инвестиций в рамках этих соглашений и меморандумов составит более 60 млрд рублей.
"Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растёт, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Всё это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", - заявил глава республики.
Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
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