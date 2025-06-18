https://ukraina.ru/20250618/u-rossiyskogo-kryma-khoroshiy-ekonomicheskiy-potentsial-konstantinov-predstavil-region-na-pmef-1064017644.html

"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ

"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру

"У российского Крыма хороший экономический потенциал": Константинов представил регион на ПМЭФ

Экономический потенциал Крыма представила делегация республики на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

2025-06-18T20:50

2025-06-18T20:50

2025-06-18T20:50

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ялта

владимир константинов

петербургский международный экономический форум (фонд)

инвестиции

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"У российского Крыма хороший экономический потенциал. В течение 11 лет республика активно развивается. Несмотря на все сложности, на геополитическую обстановку, сложившуюся в последние годы, наши экономические показатели растут, увеличивается объем собственных доходов республики. Опираясь на все эти показатели, мы сохраняем оптимизм в отношении будущего Крыма и способны решать все возникающие социальные вопросы", - сообщил Константинов, принимающий участие в ПМЭФ.Константинов отметил традиционно высокий интерес инвесторов к республике по многим направлениям, включая туризм, строительство и сельское хозяйство.В рамках форума Крым планирует подписание двух соглашений о реализации инвестиционных проектов и шести меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики."Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - рассказал Константинов в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что меморандумы, которые будут подписаны на ПМЭФ-2025, касаются создания молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, территории перспективного развития комплексной жилой застройки в Симферопольском районе и многофункционального инновационного кластера в Ялте, строительства апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры в г. Саки.Общий объем инвестиций в рамках этих соглашений и меморандумов составит более 60 млрд рублей."Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растёт, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Всё это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", - заявил глава республики.Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ

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новости, крым, бахчисарай, ялта, владимир константинов, петербургский международный экономический форум (фонд), инвестиции, россия, симферополь