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От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО
От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО - 18.06.2025 Украина.ру
От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО
Начав службу в 2019 году механиком-водителем, "Дес" прошёл путь до командира танка и Героя ДНР. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"
2025-06-18T04:30
2025-06-18T04:30
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"После школы и техникума я чётко осознал – война не заканчивается, нужно вставать на защиту Родины. Тогда и принял решение пойти служить", – объяснил военнослужащий свой выбор, добавив, что никогда не жалел о принятом решении.Сейчас опытный танкист занимается подготовкой нового поколения бойцов: "Считаю важным передавать знания молодым. Помогаю механикам и наводчикам освоиться, делюсь боевым опытом. Ведь от их подготовки зависит успех выполнения боевых задач". Он подчеркнул, что современный танкист должен быть универсальным специалистом, одинаково хорошо владеющим и технической частью, и тактикой боя.Говоря о будущем, "Дес" не сомневается в своём выборе: "Планирую идти на повышение, развиваться в военной профессии. Это моё призвание, и я хочу приносить максимальную пользу". Он отметил, что даже после окончания СВО не видит себя на "гражданке" – слишком многое связывает его с армией.Он добавил, что гордится возможностью служить под знамёнами Славянской бригады, которая зарекомендовала себя в самых сложных боях СВО.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html
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новости, донецкая народная республика, россия, константиновка, украина.ру, вс рф, танки, сво, дзен новости сво, спецоперация, награда, парад победы
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Украина.ру, ВС РФ, танки, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, награда, Парад Победы
От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО
Начав службу в 2019 году механиком-водителем, "Дес" прошёл путь до командира танка и Героя ДНР. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"
"После школы и техникума я чётко осознал – война не заканчивается, нужно вставать на защиту Родины. Тогда и принял решение пойти служить", – объяснил военнослужащий свой выбор, добавив, что никогда не жалел о принятом решении.
Сейчас опытный танкист занимается подготовкой нового поколения бойцов: "Считаю важным передавать знания молодым. Помогаю механикам и наводчикам освоиться, делюсь боевым опытом. Ведь от их подготовки зависит успех выполнения боевых задач".
Он подчеркнул, что современный танкист должен быть универсальным специалистом, одинаково хорошо владеющим и технической частью, и тактикой боя.
Говоря о будущем, "Дес" не сомневается в своём выборе: "Планирую идти на повышение, развиваться в военной профессии. Это моё призвание, и я хочу приносить максимальную пользу". Он отметил, что даже после окончания СВО не видит себя на "гражданке" – слишком многое связывает его с армией.
"Знак "За штурм", который нам вручили перед парадом [Победы], – это память о пройденном пути. Но я уверен, что главные награды и достижения ещё впереди", – заключил танкист.
Он добавил, что гордится возможностью служить под знамёнами Славянской бригады, которая зарекомендовала себя в самых сложных боях СВО.