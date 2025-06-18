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От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО

От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО - 18.06.2025 Украина.ру

От механика-водителя до командира: командир танка о военной карьере и планах после СВО

Начав службу в 2019 году механиком-водителем, "Дес" прошёл путь до командира танка и Героя ДНР. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"

2025-06-18T04:30

2025-06-18T04:30

2025-06-18T04:30

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"После школы и техникума я чётко осознал – война не заканчивается, нужно вставать на защиту Родины. Тогда и принял решение пойти служить", – объяснил военнослужащий свой выбор, добавив, что никогда не жалел о принятом решении.Сейчас опытный танкист занимается подготовкой нового поколения бойцов: "Считаю важным передавать знания молодым. Помогаю механикам и наводчикам освоиться, делюсь боевым опытом. Ведь от их подготовки зависит успех выполнения боевых задач". Он подчеркнул, что современный танкист должен быть универсальным специалистом, одинаково хорошо владеющим и технической частью, и тактикой боя.Говоря о будущем, "Дес" не сомневается в своём выборе: "Планирую идти на повышение, развиваться в военной профессии. Это моё призвание, и я хочу приносить максимальную пользу". Он отметил, что даже после окончания СВО не видит себя на "гражданке" – слишком многое связывает его с армией.Он добавил, что гордится возможностью служить под знамёнами Славянской бригады, которая зарекомендовала себя в самых сложных боях СВО.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html

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