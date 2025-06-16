https://ukraina.ru/20250616/geroy-dnr-des-my-dolzhny-byli-podekhat-k-ikh-pozitsiyam-kak-mozhno-blizhe-1063908605.html

Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"

Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" - 16.06.2025 Украина.ру

Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"

О боевых наградах, специфике работы танков в начале СВО и теперь, контузиях, штурмах, участии в Параде Победы, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР "Дес".

2025-06-16T03:00

2025-06-16T03:00

2025-06-16T03:00

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авдеевка

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- Давай сразу пойдем по твоему "иконостасу". Вижу знак "За штурм". Откуда он у танкиста?- С начала СВО мы участвовали в штурмовых действиях и в ходе освобождения Авдеевки, и на Волновахском направлении. Я участвовал во многих штурмах. Ну вот "Героя ДНР" я получил за один из таких штурмов, когда мы на тральщике пробивали проход для нашей пехоты, которой нужно было взять высоту. И два Ордена Мужества тоже за участие в штурмах.- Это на каком направлении?- Ну вот Авдеевская операция. С самого начала СВО и до полного освобождения города я в ней участвовал.- Расскажешь подробнее о том, за что "Героя ДНР" получил?— Это населенный пункт Новобахмутовка. Там превосходящая высота, которую противник использовал для нанесения ударов по Горловке, Макеевке, Донецку. Поступила задача – сделать проход в минном заграждении, чтобы пехота смогла взять эту высоту и сократить количество обстрелов. Мы задачу выполнили. Машину, правда, потеряли, но экипаж сумел эвакуироваться под огнем личного состава и артиллерии противника. Метров 150 мы до их позиции не доехали. Ну и по ходу движения, понятное дело, и пушка, и пулемет работали по вражеской позиции. Это же прямой контакт. Я тогда механиком-водителем был. У нас весь экипаж – Герои ДНР.- Машину поразили?- Машина подорвалась на фугасе и нам оторвало один трал, но я продолжил движение, поскольку важно было подобраться к ним как можно ближе. Мы ведь точно не знали, насколько серьезный там минный заслон. Затем мы снова подорвались на фугасе, и машине оторвало гусеницу. Встали. И тут уже нам пришлось эвакуироваться под прикрытием наступающей пехоты.- А Ордена Мужества за какие эпизоды получил?- За что первый, честно говоря, не помню уже, а второй – это уже освобождение самой Авдеевки. Мы тогда с закрытых позиций работали, помогая пехоте двигаться.- Прямо совсем не помнишь?- Понимаешь, там и первый, и второй за работу на Авдеевском. Просто мы сперва работали со стороны Ясиноватой, Новобахмутовки, а потом со стороны Донецка – направление Орловки.- Сейчас танки, как правило, работают с закрытых позиций. Многое вообще изменилось в специфике танкового боя с начала СВО?- Да, сейчас высокая активность FPV-дронов противника на оптоволокне. Да и разведка у них работает неплохо.А вот когда работали по ВЧ "Заря", что перед Авдеевкой, мы выходили на прямую наводку. Там наблюдалась активность противника. Они собирались переходить к наступательным действиям, и нам поставили задачу – уничтожить противника до того, как он успеет накопить силы. Мы выехали рано утром и огнем из орудия поражали огневые точки противника.Порой, когда нужно было поддержать пехоту, наши танки заезжали прямо на вражеские позиции, чтобы морально придавить солдат противника. Мой экипаж, правда, не заезжал, но случаи были.В начале 2022 года заезжали на позиции неприятеля с пехотой на броне. Тогда и контакт у нас был теснее. Вместе прорабатывали операции: как подходить, как отходить, если что-то пойдет не так. Очень тесно сотрудничали и пехотинцы нам всегда рады были. Когда есть "коробка", им и морально, и физически намного проще.- Что чувствует экипаж, когда танк оказывается в непосредственной близости от вражеских позиций?- Ну, когда расстояние совсем небольшое, то порой страшновато становится. Но мысль о том, что задачу нужно выполнить, бодрит, помогает держать себя в руках и доводить начатое до конца.- Танкисты обычно чемпионы по контузиям. У тебя сколько?- Пять.- Расскажешь?- Ну…один из эпизодов произошел в самом начале СВО. 24 февраля мы выехали в направлении Староигнатьевки. Первая машина подорвалась. Мы заменили ее и поехали дальше. Потом уже за нами танк подорвался, и наша машина осталась единственной на том направлении. Поступил приказ об отходе, поскольку колонна не могла двигаться вперед. И в тот момент наша машина попала под обстрел из РПГ и ПТУР. Вот тогда я получил свою первую контузию.Следующую получил, когда проход минный делали и подорвались на фугасе. На Горловском направлении FPV-дроны попадали в машину. Два или три "камика" по нам отработали, и мы отвели машину на безопасное расстояние.Вообще если танк в рабочем состоянии и не сильно поврежден, то мы выезжали по несколько раз, подавляя огневые точки противника. Бывало, что за день по пять-шесть дронов-камикадзе прилетало. Где-то РЭБ помогал, какие-то не долетали, но порой и по машине отрабатывали.- Давай вернемся к нагрудному знаку "За штурм". Все же новинка. Когда получил?- Нам их выдали перед самым парадом в Москве. Уже в самом начале мая. Это, конечно, удивило. Но вообще считаю, что идея хорошая. Даже просто на память о событиях, в которых принимал участие. Лично мне приятно было. Так люди видят, что боец участвовал в штурмовых действиях.- Как тебе парад?- Слушай, ну, в первую очередь, горжусь тем, что мне довелось представлять ДНР, идти по Красной площади в составе знаменной группы. Это честь для меня. К тому же приятно, что мама видела, бабушка с дедушкой тоже гордятся. Всем селом смотрели, искали меня в строю.- Тяжело было?- Нам дали месяц на подготовку. Поначалу, конечно, тяжело было, но потом как-то втянулись.- Как ты попал в армию?- Служу я с 2019 года. А попал очень просто: окончил школу, окончил техникум, а война все не думала заканчиваться. Вот я и пошел.- Ты еще совсем молодой парень, но уже Герой ДНР, кавалер двух Орденов Мужества, командир танка. Имеешь все шансы сделать военную карьеру. Или все же на гражданку после войны?- Нет, я думаю идти на повышение, развиваться в этом направлении.- Тебя, как героя, в подразделении пытаются оберегать?- Нет. Я с тех пор и на Дзержинском направлении работал с закрытых позиций. А сейчас временно помогаю новым механикам, наводчикам освоиться, как более опытный. Обучением занимаюсь.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться"

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донецкая народная республика, авдеевка, донецк, украина.ру, спецоперация, сво, интервью