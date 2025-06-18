https://ukraina.ru/20250618/iranskiy-stsenariy-ne-prokatit-zimovskiy-predupredil-nato-o-bespoleznosti-udarov-po-belorussii-1064008158.html

“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии

“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии - 18.06.2025 Украина.ру

“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии

В случае войны с НАТО ракетные комплексы "Искандер" и "Орешник" на территории Белоруссии будут применены в первую очередь, а армии альянса не успеют их уничтожить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-06-18T19:45

2025-06-18T19:45

2025-06-18T19:45

новости

белоруссия

украина

сша

кит келлог

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062306514_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_623392636fc20acb08f7adbc0e05c7ca.jpg

По словам эксперта, противник сможет лишь попытаться перехватить ракеты уже на боевых траекториях. Зимовский подчеркнул, что "иранский сценарий" (предполагающий упреждающие удары по ракетным позициям) в случае с Белоруссией не сработает.Ранее западные СМИ неоднократно выражали обеспокоенность размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, называя его "угрозой безопасности Европы".В среду, 18 июня, агентство Reuters сообщило, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html

белоруссия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, сша, кит келлог, нато