“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии - 18.06.2025 Украина.ру
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“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии
“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии - 18.06.2025 Украина.ру
“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии
В случае войны с НАТО ракетные комплексы "Искандер" и "Орешник" на территории Белоруссии будут применены в первую очередь, а армии альянса не успеют их уничтожить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-06-18T19:45
2025-06-18T19:45
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По словам эксперта, противник сможет лишь попытаться перехватить ракеты уже на боевых траекториях. Зимовский подчеркнул, что "иранский сценарий" (предполагающий упреждающие удары по ракетным позициям) в случае с Белоруссией не сработает.Ранее западные СМИ неоднократно выражали обеспокоенность размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, называя его "угрозой безопасности Европы".В среду, 18 июня, агентство Reuters сообщило, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html
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новости, белоруссия, украина, сша, кит келлог, нато
Новости, Белоруссия, Украина, США, Кит Келлог, НАТО

“Иранский сценарий не прокатит”: Зимовский предупредил НАТО о бесполезности ударов по Белоруссии

19:45 18.06.2025
 
солдаты НАТО
солдаты НАТО
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В случае войны с НАТО ракетные комплексы "Искандер" и "Орешник" на территории Белоруссии будут применены в первую очередь, а армии альянса не успеют их уничтожить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
По словам эксперта, противник сможет лишь попытаться перехватить ракеты уже на боевых траекториях. Зимовский подчеркнул, что "иранский сценарий" (предполагающий упреждающие удары по ракетным позициям) в случае с Белоруссией не сработает.
"Не успеют. В случае войны с НАТО эти системы вооружений будут применены в первую очередь. Их можно лишь попытаться перехватить в момент, когда они выйдут на боевые траектории. Уничтожить их заблаговременно вряд ли удастся. Иранский сценарий в Белоруссии не прокатит", — заявил собеседник издания.
Ранее западные СМИ неоднократно выражали обеспокоенность размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, называя его "угрозой безопасности Европы".
В среду, 18 июня, агентство Reuters сообщило, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.
Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 09:39
Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июняВ Белом доме считают следующие 24-48 часов решающими в ситуации с Ираном. СМИ сообщили о грядущем визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Белоруссию
Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
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