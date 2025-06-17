https://ukraina.ru/20250617/ssha-zamanivayut-kitay-v-vosmrku-1063949593.html

США заманивают Китай в "Восьмёрку"

США заманивают Китай в "Восьмёрку" - 17.06.2025 Украина.ру

США заманивают Китай в "Восьмёрку"

На днях Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" (которая после этого вернулась к формату "Группы семи") было большой ошибкой Запада. В этом он прав. Запад не случайно уже в средине 90-х организовал два формата "Семёрка +" (для России и Украины). Это позволяло контролировать две крупнейшие постсоветские экономики.

2025-06-17T10:47

2025-06-17T10:47

2025-06-17T12:05

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россия

китай

дональд трамп

ростислав ищенко

барак обама (старший)

оон

мнения

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Со временем Украина обнищала, и формат "Семь + Украина" почил в Бозе. А вот значение российской сырьевой базы, защищённой российским ядерным оружием, для Запада только выросло. Поэтому "Семь + Россия" преобразились в полноценную "Восьмёрку". Для Запада этот формат был крайне удобен, так как он имел в "Восьмёрке" подавляющее численное превосходство. Следовательно, при расхождении взглядов любой компромисс оказывался в пользу Запада – тот, кто в меньшинстве, вынужден уступать больше. Он может откорректировать резолюцию по уровню жёсткости, но не по основному смыслу.Таким образом, Запад получил механизм, при помощи которого Россия, в обмен на формальное участие в консультациях, фактически поддерживала основные положения западной политики.Нельзя сказать, что для Москвы такое положение вещей было совсем уж невыгодным. Она могла вносить в повестку дня волнующие её вопросы, да и сам факт принадлежности к элитному политическому клубу несколько компенсировал произошедшее в 90-е годы резкое падение международного авторитета и влияния России. Но всё же обмен был неравноценным.В 2014 году, в ожидании огромного успеха ещё от первых санкций, которые, по мнению Обамы, должны были в клочья разорвать российскую экономику, Россию из "Группы восьми" исключили ("за Крым"). Это был период, когда Запад рассчитывал на полную международную изоляцию России и пытался вытолкнуть её из всех крупных международных форматов. Впрочем, быстро выяснилось, что с потерей России "G7" потеряла и изрядную долю авторитета. Но самое опасное для Запада заключалось в том, что альтернативный проект "Двадцатки", в котором российские позиции сохранились, стал бурно развиваться и быстро вытеснил "Семёрку" с позиции главного глобального политического клуба.Получилось, что, исключая Россию из "Семёрки", Запад исключил сам себя из основного международного формата, утратив монопольную возможность говорить от имени "всего цивилизованного человечества".Но Трамп не только критикует ошибки, совершённые Западом в прошлом. Он пытается их исправить, вдохнув вторую жизнь в западные институты. Собственно, в этом заключается главная слабость Трампа как политика – все его реформы направлены на консервацию отживших структур и отношений. Поэтому он не в состоянии пойти на резкий разрыв со своими политическими противниками. Он хочет не привести Америку к новому величию, а вернуть ей величие старое. Люди, обвинявшие нас в попытке создать СССР 2.0, сами пытаются войти в воды прошлого.Помимо сожалений об исключении России, Трамп заявил, что был бы не против, если бы Китай присоединился к "Группе семи", вновь превратив её в "Восьмёрку".Почему Китай?Потому что Россию Трамп на предмет возвращения в "Восьмёрку" уже прощупывал. Москва не заинтересовалась. Россия в достаточной степени вернула свои позиции на мировой арене, чтобы не нуждаться в формальном месте в Западном клубе. Ведь за это место вновь придётся платить невозможностью изменить суть заявлений "Восьмёрки". То есть, в глазах всего мира Россия согласилась бы вновь стать младшим партнёром Запада (но уже безо всякой, даже эфемерной, выгоды для себя).Но Запад, переставший быть центром мира и ставший всего лишь одним из центров, отчаянно хочет вернуться к прежнему положению вещей, к своей гегемонии. Собственных сил и возможностей для этого не хватает. Россия предпочитает от Запада дистанцироваться. Так почему бы не попытаться разыграть китайскую карту.Трамп как раз ведёт с Пекином упорный торг, пытаясь поставить Китай в подчинённое (по отношению к США) положение без опасной конфронтации в бассейне Тихого океана. При этом в Вашингтоне понимают, что даже если им удастся задействовать эффективные механизмы давления на Китай, у Пекина всегда останется возможность сорвать стоп-кран, перейдя к силовым действиям в отношении Тайваня, который большей частью мира признаётся частью Китая. Соответственно, "восстановление конституционного порядка" на острове должно регулироваться не международным, а внутренним китайским правом.При этом, если экономический конфликт с Китаем США надеются выиграть, то военно-политическую конфронтацию в зоне Тихого океана они рискуют "по очкам" проиграть. Для них проигрышен уже сам факт конфронтации в этой зоне, которую США привыкли считать объектом своего неоспоримого военного и экономического доминирования."Повышение статуса" при помощи приёма в "Восьмёрку" является для США традиционной попыткой обменять что-то бесполезное на нечто необходимое. Но не только. Китай в "Восьмёрке" оказался бы в таком же одиночестве, как в своё время Россия. То есть он был бы не в состоянии изменить формат заявлений Запада. Но сам факт его присутствия придал бы этому агонизирующему западному институту дополнительный вес.Вместе с Китаем "Восьмёрка" вновь контролировала бы большую часть мировой экономики, в неё вновь входило бы четыре из пяти первоначальных ("законных") ядерных держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Сам факт согласия Китая войти в "Восьмёрку" был бы свидетельством как минимум частичного принятия им западных правил игры и заставил бы союзников Пекина насторожиться. Роль "Двадцатки", на которую Россия и Китай опираются в своём противостоянии Западу снизилась бы, а единство группы противостоящих Западу стран было бы существенным образом нарушено.Всё это без каких бы то ни было обязывающих договоров, без изменения общего формата международных отношений и без каких бы то ни было дополнительных обязательств Запада по отношению в том числе и к самому Китаю.При этом Трамп не делает официальное предложение Пекину. Он только говорит, что поддержал бы такое решение. То есть, Китай не приглашают в "Восьмёрку", а приглашают побороться за место в "Восьмёрке". Заодно и Россию можно будет уязвить: "вот вы в "Восьмёрку "не хотите" (так вас и не берут), а ваши союзники вон как ломятся!"Достаточно Пекину проявить малейший интерес к перспективе вступления в "Восьмёрку" и США уже получат политические бонусы. А проявить интерес Пекин может. Хотя бы потому, что иранский кризис быстро набирает крайне опасный размах, а механизмы его разрешения отсутствуют. Площадка "Восьмёрки" может на этом фоне показаться вполне приемлемой – можно хотя бы начать консультации.Думаю, что заявление о гипотетической поддержке гипотетического вступления Китая в "Восьмёрку" не случайно прозвучало в унисон с передислокацией американской авиации и ВМС поближе к Персидскому заливу и отказа Трампа напрочь исключить возможность американского вмешательства в ирано-израильский конфликт. Ударом по Ирану Китаю угрожают отрезать его от рынков сбыта. Намёком на возможность войти в "Восьмёрку" вроде как приоткрывают дверь к решению проблемы.Типичная для Запада тактика заманивания жертвы в ловушку при помощи кнута и пряника.Подробности саммита G7 - в статье Елены Кирюшкиной "Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зборою""

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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запад, россия, китай, дональд трамп, ростислав ищенко, барак обама (старший), оон, мнения