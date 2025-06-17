https://ukraina.ru/20250617/khronika-sammita-g7-mechty-o-vosmerke-porvannyy-paket-day-zboroyu-1063933472.html

Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зброю"

Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зброю" - 17.06.2025 Украина.ру

Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зброю"

В Канаде стартовал саммит "Большой семёрки". Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представители ЕС впервые встречаются на фоне двух военных конфликтов – украинского и ближневосточного. Легко прогнозировать углубление разногласий между "шестёркой" и США

2025-06-17T04:36

2025-06-17T04:36

2025-06-17T11:29

эксклюзив

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россия

канада

ес

европейская комиссия

дональд трамп

владимир зеленский

g7

саммит

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Прибывший в Канаду Трамп сходу заявил, что "Большая восьмёрка" c РФ лучше "маленькой семерки" без Путина. При этом американский лидер не забыл пнуть своих врагов и дал понять, что их действия против России стали прологом нынешней войны:"Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели впускать Россию. Это было ошибкой, потому что я думаю, что у вас сейчас не было бы войны, если бы в группе участвовала Россия. Вы тратите так много времени на разговоры о России, а её больше нет за столом переговоров. Так что это усложняет жизнь".Похоже, что президент США именно для троллинга и заявился в Канаду, которую предлагал сделать 51-м штатом США. Ведь он понимает: доля Европы в мировых экономических процессах упала ниже 30%, да и политически фрагментирующийся ЕС уже мало что решает.Это наглядно показала даже совещание европейских лидеров накануне саммита: ведь накануне саммита Мерц, Мелони, Макрон, Стармер и Карни шушукались впятером по поводу нового пакета антироссийских санкций и способов навязать его Трампу.Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать больше давления, чтобы обеспечить прекращение огня на Украине, и призвала членов G-7 убедить американского лидера поддержать 18-й пакет "кнутов" для РФ. Самостоятельно Европа эту нагрузку не потянет. Но пока согласованной позиции по давлению на США не получилось.Ещё за день до саммита эксперты предрекали такой конфуз, а теперь лидер Канады и открыто объявил, что Оттава отказалась от подготовки всеобъемлющего коммюнике по итогам сборища, опасаясь, что президент США Дональд Трамп откажется его одобрить. Его примеру последовали и остальные – каждый участник G-7 выпустит свое коммюнике по одному из вопросов, которые будут обсуждаться в курортном местечке Кананаскис.Совместная декларация участников "Большой семерки" – не единственный камень преткновения. США, вероятно, выскажутся и против предложенного ЕС и Великобританией снижения потолка цен на российскую нефть до $ 45 за баррель.Во-первых, нет единства по этому вопросу в самой ЕС: Венгрия уже заблокировала данную инициативу и пригрозила отрубить свет Украине, поскольку Будапешт обеспечивает почти половину экспорта электроэнергии "стране мечты" Зеленского.Во-вторых, масла в огонь, если можно так выразиться, подлил ирано- израильский конфликт: цены на нефть пошли в рост и не собираются останавливаться. Так что "семёрке" придется сначала подумать, как остановить бомбометание между Тегераном и Иерусалимом, что тоже непросто: согласно последним соцопросам 40% американцев симпатизируют Израилю и лишь 20% европейцев позитивно относятся к политике Нетаньяху. Наверняка такой перекос отразится и на обсуждении проблемы деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.Очень похоже, что у лидеров G-7 и вообще нет никакой стратегии по поводу урегулирования конфликта между Ираном и Израилем – только многообещающие фразы о необходимости деэскалации. По сути, либеральные элиты оказались слабоваты в вопросе тушения международных пожаров. Вот разжигать их – пожалуйста.Самое же главное в том, что дипломаты ЕС признали, что в случае отказа США присоединиться к антироссийским санкциям и Европа откажется от одностороннего снижения потолка цен. Возможно именно с этим связан отказ Трампа от подписания документа, в котором содержался бы призыв к урегулированию ирано-израильского конфликта. Даже несмотря на то, что там всё вроде на месте: Иран "никогда не должен получить ядерное оружие", а Израиль "имеет право на самооборону"…Т.е., новый санкционный пакет порвался ещё до запуска, что легко было предвидеть если вспомнить намерения Трампа сделать Америку экспортёром энергоресурсов.И оговорки Трампа о "восьмёрке" и судьба санкций уже вызвали крайнее недовольство в Киеве – украинская пропаганда рвёт и мечет…Вот на таком печальном фоне и едет в Канаду Зеленский. Уже очевидно, что добиться санкционного давления на РФ от "большой семерки" ему не удастся. Не получилось и убедить Трампа в том, что Украина – это тоже Израиль, и надо давать ей больше ракет, ПВО и денег. И хотя накануне своего визита 17 июня Зеленский хвастался что выбил у президента США аудиенцию и надеется "спросить у него, насколько близка перспектива принятия новых санкций против России", уже явно что этот вопрос повиснет в воздухе.Впрочем, мэтр хуцпы не теряет надежды: Зеленский объявил, что понимает – на текущем этапе США не предоставят Украине новый пакет военной помощи. Однако Киев готов рассмотреть возможность закупки вооружений. "Один из ключевых вопросов, который я намерен поднять на встрече с президентом Трампом в рамках саммита G7, – это возможная покупка оборонного пакета", – сообщил политик, который три года выклянчивает деньги по всему миру "на поддержку Украине".Зеленский явно рассчитывает сыграть на торговых струнах Трампа-бизнесмена, вот только что предложит взамен? Кроме того, такие предложения украинского квазипрезидента рискуют ещё больше распалить конфликт на Ближнем Востоке – ведь Зеленский претендует на оружейную "долю" Нетаньяху.Может поэтому далеко не все участники саммита мечтают увидеть "на полях" политика, которому ещё два года назад стлали красные дорожки.Особенно болезненный удар нанесла Великобритания. Например, британский дипломат Иан Прауд публично задал вопрос о том, почему Зеленский едет на G7:"Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7? По-настоящему озадачивает".Возможно, эта риторика связана с тем, что у кураторов Зеленского из МИ6 поменялся начальник и место сэра Ричарда Мура заняла Блейз Метревели, специалист по киберразведке? Правда, у неё обнаружены грузинские и чуть ли не русские корни…Встреча с Трампом, на которую Владимир Зеленский возлагал столько надежд, вряд ли будет простой. На Европу можно не рассчитывать. А лучше вспомнить о том, что за несколько дней до участия в саммите G-7 президент США провел переговоры с Владимиром Путиным, после чего Москва сообщила, что переговоры о мирном урегулировании должны продолжиться после 22 июня. Можно не сомневаться, что президент США в своей экспансивной манере напомнит Зеленскому о необходимости вести диалог с Москвой и готовится к выборам, а не мечтать об антироссийских санкциях.

https://ukraina.ru/20250616/opyat-na-karachkakh-tramp-mozhet-vstretitsya-s-zelenskim-na-polyakh-sammita-g7-1063915314.html

https://ukraina.ru/20250528/g7-izobrazhaet-silu-no-ikh-ugrozy-uzhe-ne-rabotayut--politolog-o-bespomoschnosti-novykh-sanktsionnykh-1063456287.html

https://ukraina.ru/20250521/politico-vashington-vystupil-protiv-zayavleniya-g7-v-podderzhku-kieva--1063290280.html

https://ukraina.ru/20250507/ochen-glupo-tramp-ob-isklyuchenie-rossii-iz-g8-1062980488.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, сша, россия, канада, ес, европейская комиссия, дональд трамп, владимир зеленский, g7, саммит, переговоры, санкции