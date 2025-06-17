https://ukraina.ru/20250617/chem-zakonchitsya-voyna-izrailya-s-iranom-kakova-v-etom-rol-ssha-i-k-chemu-gotovitsya-rossiya--dudchak---1063943417.html

Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак

Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак - 17.06.2025 Украина.ру

Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал глобальные проблемы, которые несёт конфликт Израиля с Ираном, а также объяснил причины сербских поставок оружия на Украину:

2025-06-17T09:07

2025-06-17T09:07

2025-06-17T09:07

видео

израиль

иран

россия

александр дудчак

снг

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00:20 - Ирано-израильский конфликт.05:03 - Кто раскачивает конфликт Израиля и Ирана? 08:16 - О тонкой нити ядерной опасности.11:15 - Сербские поставки оружия на Украину.14:51 - О кредитно-денежной стратегии и экономике России.

израиль

иран

россия

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видео, израиль, иран, россия, александр дудчак, снг, видео