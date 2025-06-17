https://ukraina.ru/20250617/chem-zakonchitsya-voyna-izrailya-s-iranom-kakova-v-etom-rol-ssha-i-k-chemu-gotovitsya-rossiya--dudchak---1063943417.html
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак - 17.06.2025 Украина.ру
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал глобальные проблемы, которые несёт конфликт Израиля с Ираном, а также объяснил причины сербских поставок оружия на Украину:
2025-06-17T09:07
2025-06-17T09:07
2025-06-17T09:07
видео
израиль
иран
россия
александр дудчак
снг
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00:20 - Ирано-израильский конфликт.05:03 - Кто раскачивает конфликт Израиля и Ирана? 08:16 - О тонкой нити ядерной опасности.11:15 - Сербские поставки оружия на Украину.14:51 - О кредитно-денежной стратегии и экономике России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, израиль, иран, россия, александр дудчак, снг, видео
Видео, Израиль, Иран, Россия, Александр Дудчак, СНГ
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал глобальные проблемы, которые несёт конфликт Израиля с Ираном, а также объяснил причины сербских поставок оружия на Украину:
00:20 - Ирано-израильский конфликт.
05:03 - Кто раскачивает конфликт Израиля
и Ирана
?
08:16 - О тонкой нити ядерной опасности.
11:15 - Сербские поставки оружия на Украину
.
14:51 - О кредитно-денежной стратегии и экономике России
.