Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак - 17.06.2025 Украина.ру
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Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак - 17.06.2025 Украина.ру
Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал глобальные проблемы, которые несёт конфликт Израиля с Ираном, а также объяснил причины сербских поставок оружия на Украину:
2025-06-17T09:07
2025-06-17T09:07
видео
израиль
иран
россия
александр дудчак
снг
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00:20 - Ирано-израильский конфликт.05:03 - Кто раскачивает конфликт Израиля и Ирана? 08:16 - О тонкой нити ядерной опасности.11:15 - Сербские поставки оружия на Украину.14:51 - О кредитно-денежной стратегии и экономике России.
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видео, израиль, иран, россия, александр дудчак, снг, видео
Видео, Израиль, Иран, Россия, Александр Дудчак, СНГ

Чем закончится война Израиля с Ираном, какова в этом роль США и к чему готовится Россия — Дудчак

09:07 17.06.2025
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал глобальные проблемы, которые несёт конфликт Израиля с Ираном, а также объяснил причины сербских поставок оружия на Украину:
00:20 - Ирано-израильский конфликт.
05:03 - Кто раскачивает конфликт Израиля и Ирана?
08:16 - О тонкой нити ядерной опасности.
11:15 - Сербские поставки оружия на Украину.
14:51 - О кредитно-денежной стратегии и экономике России.
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