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"Звёзды на крыльях": Штирлиц в небе и "медовая ловушка" для французского посла

"Звёзды на крыльях": Штирлиц в небе и "медовая ловушка" для французского посла - 19.07.2026 Украина.ру

"Звёзды на крыльях": Штирлиц в небе и "медовая ловушка" для французского посла

19 июля 1955 года на советские экраны вышел один из блокбастеров своего времени – ныне почти забытый фильм Киностудии им. Довженко "Звёзды на крыльях". Он любопытен тем, что в нём сыграли многие известнейшие впоследствии актёры, а также передовая боевая техника

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Сценарий написали два автора: Владимир Георгиевич Безаев и Евгений Михайлович Помещиков. О первом из них ничего толком неизвестно – "Звёзды на крыльях" стали его единственной работой в кино. А вот Помещиков для отечественного кино персона знаковая. Уроженец Донбасса, до Великой Отечественной войны он окончил литературный факультет Института народного образования в Одессе и сценарный факультет ВГИКа, после чего успел поработать редактором на Одесской и Киевской киностудиях.С начала войны и до 1943 года Помещиков трудился штатным сценаристом студии "Союздетфильм". Затем до конца войны он занимал должность заместителя начальника главка по производству художественных фильмов в Комитете по делам кинематографии. С 1948 года четыре года преподавал на сценарном факультете ВГИКа. Из-под его пера вышли сценарии к таким советским фильмам, как "Богатая невеста" (1937), "Трактористы" (1939),[U1] "Новые похождения Швейка" (1943) или "Укротительница тигров" (1954).Экранизировать написанный и утверждённый в Москве сценарий доверили Киевской киностудии, где его распределили 44-летнему режиссёру-фронтовику Исааку Петровичу Шмаруку.Первая его работа, кинолента "Судьба Марины" (1953) – дебютная для Леонида Быкова – собрала рекордные для студии 37,9 млн. зрителей, да ещё и номинировалась на гран-при 7-го Каннского международного кинофестиваля. Возможно, причиной такого успеха была творческая атмосфера в семье режиссёра – его жена, Суламифь Цыбульник, также работала на Киевской киностудии ассистентом режиссёра. Через полтора десятка лет ей предстояло в качестве режиссёра снять детективы "Инспектор уголовного розыска" (1971) и "Будни уголовного розыска" (1973).Шмаруку для съёмок удалось собрать поистине звёздный состав, причём выдающиеся актёры у него сыграли даже в эпизодических ролях.В центре повествования три лётчика-курсанта. Училище в фильме задействовали самое настоящее – Ейское военно-морское авиационное, носившее в то время имя Сталина. В съёмках принимали участие реактивные самолёты МиГ-15 и МиГ-15УТИ и лётчики-инструкторы училища.Роли друзей-курсантов сыграли популярные в то время актёры: Лев Фричинский изобразил влюблённого в сестру своего друга дисциплинированного курсанта Букреева. Брата объекта его воздыханий, курсанта Коренюка сыграл Юрий Боголюбов, начавший сниматься ещё ребёнком во время войны, а до "Звёзд на крыльях" отметившийся в роли учителя в комедии "Васёк Трубачёв и его товарищи" (1955).Третьего друга, также влюблённого в сестру Коренюка, Надежду, комсорга Олексу Лавринца сыграл Вячеслав Тихонов, уже всесоюзно известный благодаря роли в культовом фильме того времени "Молодая гвардия" (1948). Конечно, его самые известные роли были ещё впереди. Но работы в фильмах Киевской киностудии "Тарас Шевченко" (1951) и "Максимка" (1952), где он к тому времени успел сняться, тоже уже сделали его широко узнаваемым.Получилось так, что в "Звёздах на крыльях" отметился не только Вячеслав Васильевич, но и его жена Нонна Мордюкова. Она исполнила эпизодическую роль кубанской рыбачки. Вживаться в роль не пришлось – она и была кубанской казачкой.Главную же женскую роль сыграла Валентина Куценко – для неё это был дебют в кино, работа в котором оборвалась трагически. В конце 70-х годов женщина попала в аварию, после чего у неё парализовало обе руки – профессией пришлось распрощаться. Валентина Павловна научилась писать без использования рук, и стала писателем. Её авторству принадлежат несколько сборников рассказов и повестей.Определённый шарм фильму придало участие в нём в роли завхоза училища старшины Клочко по-настоящему культового украинского актёра послевоенных лет Юрия Тимошенко. Его фамилию знали не все, но вот сценический псевдоним "Тарапунька" был известен всему СССР. Вместе со своим фронтовым другом и партнёром по сцене Ефимом Березиным ("Штепселем") они объездили весь Союз, участвовали во множество теле- и киноконцертов, снялись в целом ряде художественных фильмов.В эпизодической роли азовского рыбака в фильме снялась ещё одна звезда советского кино Степан Шкурат. Один из любимейших актёров Ивана Кавалеридзе он снялся во многих его фильмах и работах других знаковых советских режиссёров, в том числе и Александра Довженко. Он был обычным каменщиком и печником, но природная фактурная пластика сделала его настоящим открытием советского кинематографа. Массовому зрителю он, конечно, более всего запомнился в фильме "Чапаев" режиссёров Васильевых по эпизодической роли белого казака: "Брат Митька помирает, ухи просит".В эпизодической роли снялся и молодой Кирилл Лавров, будущая звезда фильма "Живые и мёртвые" (1964). Во время съёмок фильма он ещё служил вместе со своим отцом артистом-стажёром в труппе Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки. Жить в Ленинград он уехал через год.Самой любопытной актрисой можно назвать Ларису Кронберг. Её героиня – рыбачка Галя – влюблена в курсанта Коренюка и старательно трудится на рыбацкой шхуне под командованием его отца.В жизни же это была взбалмошная и весьма легкомысленная дама. Она в 1954 закончила ВГИК в мастерской Владимира Белокурова, хотя поступила ещё в 1948 году в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Причиной стало рождение внебрачного ребёнка, об отце которого её друзьям и подругам было только известно, что это был какой-то парень из Грузии.Сразу после окончания учёбы Кронберг вошла в штат театра-студии киноактёра и киностудии "Мосфильм", хотя разрешения на проживание в Москве у неё не было, а, значит, и не было возможности получить жильё. Женщина одного за другим меняла любовников и жила у них. Вскоре она попала в поле зрения спецслужб и стала внештатным агентом МГБ.Через три года после участия в фильме "Звёзды на крыльях", летом 1958 года, советские разведчики привлекли Ларису Кронберг к вербовке французского посла в СССР Мориса Дежана – операция "Галант". На одном из приёмов актрису представил ему Сергей Михалков. Дежан имел слабость к блондинкам, тем более, что по легенде муж Кронберг, геолог, находился в длительной командировке. Посол не устоял. На слэнге разведчиков и контрразведчиков это называется поймать объект на "медовую ловушку".В один из летних дней, когда Дежан и Кронберг вместе нежились в кровати на конспиративной квартире, в неё ворвались два агента КГБ: некий "Миша", игравший роль обманутого мужа, и полковник Кунавин, наряженные, как и следовало по легенде, геологами. Они жестоко избили Дежана. Досталось и Кронберг – "обманутый муж" наградил её несколькими тяжелейшими пощёчинами. Всё это время актриса продолжала играть свою роль, кричала: "Остановитесь! Ты собираешься убить его! Он посол Франции". Чтобы избежать скандала французский дипломат обратился к своему влиятельному другу, некоему "Горбунову", который на самом деле был полковником КГБ Олегом Михайловичем Грибановым, который француза давно разрабатывал. В результате "помощь" Дежану была оказана, и он стал для наших спецслужб важным источником информации и агентом влияния на французскую политику.За участие в вербовке Кронберг получила золотые украшенные брильянтами швейцарские часы, московскую прописку и комнату в коммуналке. Таких, как она, в советских спецслужбах называли "ласточками". Однако Кромберг была очень недисциплинированной, ветренной, поэтому и сотрудникам КГБ, и киношникам было с ней очень тяжело. Она нередко выпивала, могла появиться на съёмочной площадке пьяной. Правда, "Звёзды на крыльях" были только её второй работой в кино, поэтому в 1954-м году эта её черта характера ещё не сильно давала о себе знать. На съёмочную площадку она скорее всего попала благодаря Нонне Мордюковой – они были подругами.Отдельно стоит упомянуть снявшуюся в фильме технику. Помимо реактивных истребителей МиГ-15 – это новейший для того времени вертолёт Ми-4, участвующий по сюжету в спасении рыбаков, и довольно редкий самолёт – полученная СССР по ленд-лизу летающая лодка американского производства Consolidated PBY-6A "Каталина". С такого самолёта 26 мая 1941 года британские ВМС обнаружили немецкий линкор "Бисмарк", который в результате впоследствии был потоплен.В СССР до Великой Отечественной войны в Таганроге по лицензии собрали 29 таких самолётов версии PBY-1, в том числе 2 из импортных комплектующих. Ещё три были закуплены в виде машинокомплектов для ознакомления и налаживания производства. По ленд-лизу в 1944-45 годах СССР получил ещё 185 таких машин разных модификаций. Все они обозначались, как КМ-1. На Черноморском флоте СССР вплоть до 1955-56 годов "Каталины" стояли на вооружении 30-го отдельного дальнеразведывательного авиационного полка, базировавшегося на аэродроме Саки. Скорее всего, в съёмках использовался самолёт именно этой части – он играл роль самолёта-нарушителя, с которого враги собирались высадить в море своего шпиона. Срывает их планы таранивший летающую лодку своим МиГ-15 курсант Коренюк.Фильм получился динамичным, идейно выдержанным, что было очень важно для середины 50-х. "Звёзды на крыльях" собрали 25,5 млн. зрителей и входят в первую сотню наиболее кассовых фильмов киностудии Довженко (420-е место среди всех советских фильмов).

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