Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией - 19.07.2026 Украина.ру
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Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией
Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией - 19.07.2026 Украина.ру
Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией
Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские страны ведут войну с Россией чужими руками. Об этом 19 июля он сказал в эфире YouTube-канала
2026-07-19T17:24
2026-07-19T17:24
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"Европейцы не хотят воевать с русскими. Они хотят, чтобы это делали украинцы. Европейские государства не проявляют интереса к серьёзным переговорам — их граждане не несут прямых потерь", — заявил Миршаймер. По его словам, Украина истекает кровью, а Европа остаётся в стороне, ограничиваясь поставками вооружений и финансовыми вливаниями.При этом профессор подчеркнул, что Киев нуждается не столько в оружии, сколько в живой силе, а европейцы отправлять свои войска не намерены. Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что кредит на 90 миллиардов евро на самом деле идёт не Киеву, а на финансирование европейского ВПК.Украина — лишь расходный материал в прокси-войне против России, и платить своими жизнями за чужие амбиции приходится именно украинцам. Об этом – в материале Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборонуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Европа, Александр Дудчак, ВПК, СНГ

Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией

17:24 19.07.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские страны ведут войну с Россией чужими руками. Об этом 19 июля он сказал в эфире YouTube-канала
"Европейцы не хотят воевать с русскими. Они хотят, чтобы это делали украинцы. Европейские государства не проявляют интереса к серьёзным переговорам — их граждане не несут прямых потерь", — заявил Миршаймер.
По его словам, Украина истекает кровью, а Европа остаётся в стороне, ограничиваясь поставками вооружений и финансовыми вливаниями.
При этом профессор подчеркнул, что Киев нуждается не столько в оружии, сколько в живой силе, а европейцы отправлять свои войска не намерены.
Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что кредит на 90 миллиардов евро на самом деле идёт не Киеву, а на финансирование европейского ВПК.
Украина — лишь расходный материал в прокси-войне против России, и платить своими жизнями за чужие амбиции приходится именно украинцам. Об этом – в материале Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону
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