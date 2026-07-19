ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО - 19.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО
ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО - 19.07.2026 Украина.ру
ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО
Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" продолжают наступательные действия южнее Шийковки. Об этом 19 июля сообщает канал "Оперативный простор"
2026-07-19T16:56
2026-07-19T16:56
спецоперация
сво
россия
одесса
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При поддержке ударных БПЛА российские войска продвигаются в направлении Высшего Солёного и наступают в окрестностях Изюмского, уничтожая живую силу и технику противника.Другие новости к этому часу:🟥 Сообщается о пуске ракет по целям в Одессе и Очакове Одесской области. Взрывы гремят в окрестностях Одессы.🟥 Взрывы также в окрестностях Полтавы.🟥 ВС РФ нанесли удар с помощью "Герань-4 Сикер" по логистическому центру в Черниговской области, использовавшемуся для доставки военных грузов — Минобороны России.🟥 Российские войска также ударили по газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки Харьковской области — МО РФ.🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Шебекинском районе Белгородской области.🟥 Сообщается о взлёте четырёх самолётов Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс-2".Ранее в новостях: Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
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спецоперация, сво, россия, одесса, полтава
Спецоперация, СВО, Россия, Одесса, Полтава

ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО

16:56 19.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" продолжают наступательные действия южнее Шийковки. Об этом 19 июля сообщает канал "Оперативный простор"
При поддержке ударных БПЛА российские войска продвигаются в направлении Высшего Солёного и наступают в окрестностях Изюмского, уничтожая живую силу и технику противника.
Другие новости к этому часу:
🟥 Сообщается о пуске ракет по целям в Одессе и Очакове Одесской области. Взрывы гремят в окрестностях Одессы.
🟥 Взрывы также в окрестностях Полтавы.
🟥 ВС РФ нанесли удар с помощью "Герань-4 Сикер" по логистическому центру в Черниговской области, использовавшемуся для доставки военных грузов — Минобороны России.
🟥 Российские войска также ударили по газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки Харьковской области — МО РФ.
🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Шебекинском районе Белгородской области.
🟥 Сообщается о взлёте четырёх самолётов Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс-2".
Ранее в новостях: Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
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