https://ukraina.ru/20260719/vs-rf-nastupayut-na-boguslavskom-napravlenii-vzryvy-v-odesse-i-poltave-udary-po-logistike-svodka-svo-1081627651.html

ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО

ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО - 19.07.2026 Украина.ру

ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО

Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" продолжают наступательные действия южнее Шийковки. Об этом 19 июля сообщает канал "Оперативный простор"

2026-07-19T16:56

2026-07-19T16:56

2026-07-19T16:56

спецоперация

сво

россия

одесса

полтава

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При поддержке ударных БПЛА российские войска продвигаются в направлении Высшего Солёного и наступают в окрестностях Изюмского, уничтожая живую силу и технику противника.Другие новости к этому часу:🟥 Сообщается о пуске ракет по целям в Одессе и Очакове Одесской области. Взрывы гремят в окрестностях Одессы.🟥 Взрывы также в окрестностях Полтавы.🟥 ВС РФ нанесли удар с помощью "Герань-4 Сикер" по логистическому центру в Черниговской области, использовавшемуся для доставки военных грузов — Минобороны России.🟥 Российские войска также ударили по газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки Харьковской области — МО РФ.🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Шебекинском районе Белгородской области.🟥 Сообщается о взлёте четырёх самолётов Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс-2".Ранее в новостях: Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

россия

одесса

полтава

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спецоперация, сво, россия, одесса, полтава