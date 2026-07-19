ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" продолжают наступательные действия южнее Шийковки. Об этом 19 июля сообщает канал "Оперативный простор"
При поддержке ударных БПЛА российские войска продвигаются в направлении Высшего Солёного и наступают в окрестностях Изюмского, уничтожая живую силу и технику противника.
Другие новости к этому часу:
🟥 Сообщается о пуске ракет по целям в Одессе и Очакове Одесской области. Взрывы гремят в окрестностях Одессы.
🟥 Взрывы также в окрестностях Полтавы.
🟥 ВС РФ нанесли удар с помощью "Герань-4 Сикер" по логистическому центру в Черниговской области, использовавшемуся для доставки военных грузов — Минобороны России.
🟥 Российские войска также ударили по газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки Харьковской области — МО РФ.
🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Шебекинском районе Белгородской области.
🟥 Сообщается о взлёте четырёх самолётов Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс-2".
Ранее в новостях: Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
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