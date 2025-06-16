https://ukraina.ru/20250616/taker-karlson-my-gluboko-vlipli-netanyakhu-besplatnykh-voyn-ne-byvaet-ego-syn-papa---ty-cherchill-1063914085.html

Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"

Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль" - 16.06.2025 Украина.ру

Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"

И другие цитаты недели.

2025-06-16T12:35

2025-06-16T12:35

2025-06-16T12:35

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Война Израиля и Ирана продолжается.Пока стороны обмениваются ракетными ударами и взаимными угрозами, посмотрим, какой была реакция на этот военный конфликт в разных странах.РоссияРоссия, естественно, призвала к мирным переговорам.Президент России провёл переговоры с президентом США.Постпред России в ООН Небензя:"Ответственность за произошедшее лежит не только на государстве Израиль, но и на его ближайших союзниках.Это прямое следствие попустительства западных стран.Западные участники плана всё это время делали всё, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути её подстрекали".США: поддерживаема, но не помогаем?Двуличную позицию заняли власти США.Госсекретарь Марко Рубио первым делом заявил, что США не помогали Израилю в атаке на Иран.Но Госсекретарь США, однако, признал, что Израиль их проинформировал :"Израиль сообщил нам, что по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны."При этом Израиль воюет, конечно же, оружием США, поставки которого резко увеличились буквально за неделю до начала атаки на Иран.Переговоры как ловушкаАгентство "Рейтерс" сообщило, что в последние дни Трамп "наложил вето" на удар по духовному лидеру иранского народа аятолле Хаменеи.Но ведь США "не помогали"? Их "просто проинформировали"? Или, получается, США руководили этой операцией?А на убийство 14 физиков ядерщиков Ирана вето президента США, видимо, не распространялось.Убили всех переговорщиков со стороны Ирана. При этом переговоры, как двулично сообщали в США, должны были продолжиться буквально через несколько дней.Сами эти переговоры, которые вели США и Иран по вопросу ядерной программы Ирана, видимо, были ловушкой для Ирана.Об этом прямо заявил американский сенатор Тед Круз (республиканец, яростный противник Ирана и лоббист Израиля).Успешная атака?Дональд Трамп заявил CNN, что поддерживает удары Израиля по территории Ирана и считает эту атаку успешной.Он призвал также к продолжению переговоров и сказал, что неизвестно, осталась ли у Ирана рабочая ядерная программа.Это конечно, важнейший вопрос.Атомные лаборатории Ирана находятся глубоко под землёй.Издание "Аxios" рассуждает о том, что:"США не намерены бомбить Иран. В то же время у Израиля нет противобункерных бомб. Поэтому они не могут добраться до иранского объекта Фордо в горах."Зачем же Израиль напал на Иран, если цели - уничтожение ядерной программы - достичь просто невозможно?НетаньяхуЧто говорит бессменный (уже 20 лет) премьер Израиля Нетаньяху?Краткие тезисы его выступления:"Народ как Лев.Мы богоизбранные.Бесплатных войн не бывает.Всем пока!"И с призывом к израильтянам собрать свои пожитки и отправиться в бомбоубежище, сам Нетаньяху неожиданно улетел в Грецию. На переговоры!Сын Нетаньяху: "папа, ты Черчиль нашего времени. Горжусь тобой."Газеты Израиля: "Черчилль!"Еще один Черчилль! Зеленский же уже тоже он.Сын его гордится папой издалека, из Флориды в США.Черчилль - довольно мерзкий исторический типаж. Но тем не менее, в выездах из своей страны во время немецких бомбардировок не был замечен.ВsЫБОР НЕТАНЬЯХУКстати, причину, почему Нетаньяху нанес удар по Ирану именно в эту пятницу, называет политик и писатель Николай Стариков:"1. 11 июня в Кнессете рассматривался законопроект о самороспуске израильского парламента. В случае прохождения Нетаньяху терял власть.2. 15 июня должен был состояться новый раунд переговоров США - Иран. Россия согласилась быть посредником.В случае любого успеха переговоров бить по Ирану, было бы уже невозможно. А согласно пункту 1 очень надо.Поэтому Нетаньяху и атаковал Иран прямо накануне переговоров Вашингтона и Тегерана."Нетаньяху и ТрампПремьер Израиля уже попытался надавить на Трампа. Он заявил:"Иран дважды пытался убить Трампа и планировал передать ядерное оружие своим сателлитам на Ближнем Востоке."По поводу покушений - об этом раньше говорил сам Трамп. Правда это или нет, неизвестно.Но пока на "вброс Нетаньяху" Трамп никак не отреагировал."Уолл-стрит джорнал" сообщил, что Трамп в разговоре с Нетаньяху сказал:"США не будут стоять на пути Израиля в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в наступательных операциях против исламского государства."НЕ ТРОГАЙТЕ НАШИ БАЗЫ!Дональд Трамп предостерёг Иран от нападения на американские базы:"Если Иран нападет на США, то на него обрушится вся мощь вооруженных сил США."Об этом же сказал глава Пентагона Пит Хегсет в интервью "Фокс ньюз". Это была главная тема его выступления."Следим в режиме реального времени, готовы обеспечить безопасность своих военных в этом регионе. Возможная атака Ирана на военные объекты США является плохой идеей""Трамп нацелен на то, чтобы всё решалось за столом переговоров. ""У Тегерана всё ещё есть выбор"."Мы влипли" и "Очень опасно"Нападение Израиля на Иран послужило детонатором раскола в верхушке движения "мага".Президент, по сути, оказался в меньшинстве среди своих же сторонников.Такер Карлсон, знаменитый журналист, раскритиковал Трампа. Он утверждает, что США не просто знали об этой атаке, но и помогали её осуществить."Наша страна глубоко влипла. Стоит немного отстраниться и спросить: как все это помогает Соединенным штатам? В голову не приходит ни одного разумного ответа."Версию Такера подтверждает "Файнэншл Таймс". Газета утверждает, что сами переговоры с Ираном были уловкой. Чтобы притупить бдительность.Теперь каждый, кто ведёт переговоры с США, должен помнить о том, чем заканчиваются эти переговоры.Стив Беннон, идеолог Трампа, в интервью "ФТ":"Израильтяне ставят Израиль на первое место, а мы всегда должны ставить Америку на первое место."Так же он посоветовал:"В Иерусалиме следует поразмыслить над словами Христа. Кто живёт мечом, тот от меча и погибнет."Будут ли США втянуты в войну с Ираном?"Очень опасаюсь", - ответил на этот вопрос Беннон.ИранДональд Трамп, как обычно, цветисто угрожал Ирану, выставив себя в роли миротворца:"Я старался спасти Иран от унижения и гибели."Что пишут и говорят в самом Иране?Духовный лидер Али Хаменеи пообещал Израилю:"Их ждёт горькая судьба, полная лишений."СМИ Ирана:"Завораживающий ракетный дождь над Тель-Авивом.""Поражаются склады аммиака в Хайфе"."Поражаются нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктура в Хайфе и Тель-Авиве.""Град из ракет и не думает останавливаться. Иранские ракеты поразили крайне жизненно важные энергетические объекты израильского режима"."Успешный удар по институту Вайцмана в Тель-Авиве. Один из важнейших научных центров в Израиле.""Железный купол" - "железный дуршлаг"."Сирены ужаса непрерывно звучат в Израиле."КСИР: "Эта ночь будет очень трудной для сионистов".Иран готов к переговорам, заявляют официальные лица Ирана. Но пока что воронка конфликта только расширяется.Украина: а мы? а нам?А что же Украина?Как всегда, Украина очень взволнована. Достанется ли теперь им меньше денег?Совершенно беззастенчиво говорит об этом Зеленский:"Мы бы не хотели, чтобы из-за этого уменьшилась помощь Украине.""Никто не претендует на отношения Америки и Израиля. Но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине."Ещё раньше Зеленский пожаловался, что Украина не получила 20 тысяч ракет, их отправили на Ближний Восток.Министр обороны США Пит Хегсет прямо заявил, что Пентагон перебросил часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток.Для чего? Для защиты американцев, естественно.Пентагон думает о своих военных базах.Кстати, о самолётах. Их обещает "для защиты Израиля" прислать Британия. И корабли тоже.Хуситы готовятся.И не только хуситы.Китай: "ядерный терроризм"Многие мировые СМИ пишут о том, что это очередная схватка США и Китая на "третьей территории".Израиль - "прокси" США, Иран - "прокси" Китая.Китай назвал атаку Израиля на ядерные объекты Ирана "ядерным терроризмом".Иран полностью поддерживают власти Пакистана. Пакистан, как и Китай, имеет ядерное оружие.Из Китая и Пакистана начались поставки военной техники, в том числе истребители для защиты ядерных объектов (но это пока неподтверждённые данные).Ранее иранские СМИ говорили о дружественной стране, которая поделилась с ними данными разведки.Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф рассказал, что это была за страна:"За несколько дней до атаки пакистанская разведка передала Тегерану конкретные данные о готовящейся операции."Что с нефтью?И что теперь будет с ценами на нефть?Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн:"Цены на нефть могут вырасти до трёхсот долларов за баррель из-за эскалации на ближнем Востоке."Высокопоставленный иранский чиновник Джавад Лариджани, главный советник Али Хаменеи по иностранным делам:"Если нашим нефтяным объектам будет нанесён значительный ущерб, мы не позволим ни одной стране региона использовать собственную нефть".Есть ли ядерное?Самый главный вопрос, на который нет ответа: возможно ли, что у Ирана есть ядерное оружие?Глава МИД Италии Таяни заявил, что Израиль получил информацию о том, что через полгода у Ирана будет 10 атомных бомб и 2000 ракет.Правда, об этом говорят последние 33 года!В 1992 году Нетаньяху заявил:"Иран близок к созданию ядерного оружия в течение трёх-пяти лет. Эту угрозу нужно искоренить при поддержке международного фронта во главе с США."Как говорится, найдите хотя бы одно отличие.Впрочем, одно есть. "Через полгода", говорит теперь Нетаньяху, 33 года назад было "пять лет."Израилю опять нужен "международный фронт во главе с США".Но вступят ли США в войну? Для этого может быть достаточно одной провокации. На тех же военных базах США. Израиль с лёгкостью может себе это позволить.Тем не менее, есть надежда и на мирные переговоры. Если это опять не будет "уловкой для нападения". Во что верится с трудом.О том, что говорят и думают по поводу ирано-израильского конфликта эксперты - в статье Виктории Титовой "Что произошло в Иране? Анализ экспертов"

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Елена Мурзина

иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, такер карлсон, пентагон, оон, cnn, эксклюзив