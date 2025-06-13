https://ukraina.ru/20250613/chto-proizoshlo-v-irane-analiz-ekspertov-1063876682.html

Что произошло в Иране? Анализ экспертов

Что произошло в Иране? Анализ экспертов - 13.06.2025 Украина.ру

Что произошло в Иране? Анализ экспертов

Израиль нанёс массированный удар по Ирану. В результате высокоточной атаки дронами были убиты высокопоставленные руководители армии, учёные-ядерщики. Внезапный удар и уничтожение систем ПВО Исламской Республики произошел, как полагают эксперты, из-за возможности разместить дроны внутри страны.

2025-06-13T13:37

2025-06-13T13:37

2025-06-13T13:45

иран

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

эбрахим (ибрахим) раиси

генштаб

оон

ввс

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0d/1063878034_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_95dfe90e0421f12470cc00bf728f205d.jpg

По этой же схеме работали украинцы, когда атаковали российские аэродромы. Спецоперации имеют много общего, возможно, одних идеологов. На атаку Израиля Иран обещает ответить жёстко и бескомпромиссно. США в свою очередь заявили, что не участвовали в атаке на Иран. Сможет ли очередной виток эскалации между странами перерасти в масштабный конфликт на Ближнем Востоке – оперативно дали прогноз эксперты в своих тг-каналах.Тюрколог Владимир АватковИзраиль нанёс удары по столице Ирана и провёл ряд диверсий по стране. Операция получила название "Сила Льва". Убиты ученые, начальник Генштаба Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции. Американцы поспешили сказать, что их хата с краю. Но Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану. Саудиты и Турция осудили удары. А Тегеран запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Трамп же заявил, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров. Верховный лидер Ирана уже заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием". 150 беспилотников Ирана летят в Израиль - возможно, чтобы прощупать местную ПВО. Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана заявил, что Израиль пересёк все красные линии, и теперь у Тегерана нет никаких ограничений для ответа. Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране. Новый виток эскалации очень опасен, риски и ставки слишком велики. И не только для стран, региона, но и для мира. Ответственность за судьбы человечества в руках поджигателей войны. Осознание в этот раз может прийти позже последствий: Вторая мировая далеко позади, биполярного баланса нет, силы у региональных игроков велики, а сдерживающих факторов слишком мало.Публицист Андрей МедведевИтак, утром можно подвести некоторые итоги ночной атаки на Иран. Первой волной израильские ВВС снесли ПВО Ирана. А дальше методично атаковали цели. Порты, заводы, НПЗ, ядерные объекты, дома и места проживания военно-политической элиты Ирана. Причём, судя по всему, все попало туда, куда планировали. Примерно понимая, как работает Моссад, можно сказать, что готовили удар и выявляли цели не один год. Помимо командира КСИР и ведущих учёных в ходе удара погиб генерал-майора Рашид, командующий штабом ПВО Хатам аль-Анбия. На фоне провальной операции в Газе, удар по Ирану - это однозначный успех Израиля. И военный, и политический. Причём, нельзя не отметить последовательность действий. Сначала, в ходе операции в Ливане израильские спецслужбы ликвидируют верхушку проиранской Хезбаллы. Чтобы обезопасить северное направление. Затем, на фоне хаоса в Сирии, ЦАХАЛ берет под контроль районы от Голлан до Дамаска. И в Сирии же бомбят базы КСИР и проиранских группировок. Ну а затем атака уже по Ирану непосредственно. И отвечать Ирану особенно нечем. Грозные тексты в Твиттере не в счёт, а баллистические ракеты не представляют угрозы для Израиля. Так что в моменте это, безусловно, тактическая победа Израиля. Каковы будут отсроченные последствия? Ну, как часто пишут коллеги, Ближневосточная воронка затянет все государства региона. Вероятно, да. В большей или меньшей степени, но не сразу и не быстро. Выводы из атаки Израиля сделают все соседи, милитаризация коснётся всех, вооружаться будут все. И я лично вижу угрозы для Израиля вообще с неожиданной стороны. Европа. По ряду причин. Количество арабских мигрантов в ЕС, их влияние, пропалестинские настроения не только у уличных маргиналов-леваков, но и вообще у большинства европейских левых политиков. Ну и, знаете, традиция антисемитизма, руки-то помнят. Но это все потом, в перспективе. А с военной точки зрения, операцию Израиля стоит разобрать в деталях, посмотреть, сделать выводы, видимо поучиться чему-то. И да, с нетерпением жду, когда же бежавшие в Европу и Израиль либералы отечественного разлива, начнут осуждать специальную военную операцию Израиля и паковать чемоданы, потому что не могут же они жить в стране, которая воюет со своими соседями. Удары по мирным городам же, слезы душат, стыдно жить в этой стране, трудно дышать, проснулись с ощущением, что мир сошел с ума, военщина, победобесие, бункерные деды. Ан, нет. Молчат касатики. Или как раз одобряют.Израиль заявляет, что Моссад создал целую "военную базу беспилотников-камикадзе в самом сердце Ирана" и применил их сегодня ночью в час Х в рамках операции "Нация Львов". Вот и объяснение, каким образом вынесли иранскую систему ПВО. Дроны в тылу. Не буду строить предположения о привлечении украинских специалистов к производству дронов и самой операции. Хотя, параллели напрашиваются. И, безусловно, есть ощущение, что атака дроном по российским аэродромам была не просто операцией СБУ и ГУР, а тестом возможностей применения дронов в тылу. И за этим наблюдали специалисты из очень разных стран.Политолог Юрий БаранчикИзраиль намеренно назвал состоявшееся в четверг вечером заседание кабинета министров по вопросам безопасности обсуждением переговоров об освобождении заложников, чтобы усыпить бдительность Тегерана и дать добро на удар по Ирану, сообщает The Jerusalem Post. На заседании кабинет министров единогласно одобрил военную операцию, и каждый министр подписал строгое соглашение о неразглашении, известное как "Шомер Сод" ("хранитель тайны"). Полным планом владели только Нетаньяху, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, директор Моссада Давид (Деди) Барнеа и верховное военное командование. Чтобы ввести всех в заблуждение, канцелярия Нетаньяху организовала серию вбросов. Помощники Нетаньяху сообщили журналистам, что он планирует семейный отдых в Галилее и будет присутствовать на свадьбе своего сына Авнера в следующий вторник, что усилило впечатление, что никаких крупных военных действий не предвидится. Также Тель-Авив опубликовал заявление, в котором утверждалось, что Дермер и Барнеа вылетят в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с посланником США Стивом Уиткоффом для проведения "шестого раунда" ядерных переговоров между Ираном и США в Омане — переговоров, которых не существует. Кстати, многие наши СМИ повелись на эту конкретную дезу. Офис Нетаньяху отказался опровергать сфабрикованные цитаты, описывающие спор между премьер-министром и бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу возможной атаки, что создало впечатление дипломатического раскола "и ещё больше снизило уровень готовности Ирана". Кампания по дезинформации развернулась на фоне внутриполитической драмы, связанной с законопроектом о ВС Израиля, и слухов о возможном распаде коалиции. "Это была идеальная дымовая завеса", — сказал источник, добавив, что, несмотря на публичную театральность, американские чиновники были полностью в курсе. Остается загадкой, почему для Ирана новости о свадьбе сына Нетаньяху оказались более значимым фактором, чем официально объявленные США эвакуации посольств, рост ценовых котировок нефти и прочие вещи, которые были даны нам в ощущениях. Тем более, что предстоящий удар не комментировал только ленивый, и уж ПВО/ПРО можно было привести в боеготовность. Ну а то, что нужно учесть лично нам – для многих наверняка станет сюрпризом, что американские чиновники могут публично врать. Изображая конфликт там, где его нет. И, наверное, они могут изображать и отсутствующее миролюбие.Публицист Олег ЯсинскийДаже для самого невнимательного и ненаблюдательного наблюдателя очевидно, что нынешний Иран не представлял ни малейшей угрозы безопасности Израиля. Сначала авиаударом США по аэропорту Ирака в январе 2020 года был убит иранский генерал Сулеймани, герой нескольких войн и командующий спецподразделением "Аль-Кудс", предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Затем, 19 мая прошлого года при странных обстоятельствах упал вертолет с иранским президентом Раиси и министром иностранных дел Абдоллахиямом, причины катастрофы которого до сих пор официально не выяснены, или выяснены, но не опубликованы, чтобы не обострять отношений с Израилем. Ракетные удары Израиля по атомным объектам Ирана и убийства Моссадом иранских ученых просто перестали быть новостью. После гибели Раиси внешняя политика Ирана заметно изменилась. Иран фактически прекратил поддержку Хизбаллы в Ливане и не сделал ничего для спасения режима Асада в Сирии. В последние месяцы он вел вполне успешные переговоры с США по поводу контроля над своими ядерными программами. Экономика Ирана очень страдает от западных санкций и вооруженные силы Ирана очевидно не настолько сильны, чтобы противостоять США, Израилю и НАТО. Видимо, понимая это, иранские власти, поступаясь многим, пытались хоть о чем-то договориться с США, лишая Израиль главного повода для нападения. Это - не к осуждению или одобрению новой иранской позиции, а к тому, что Иран делал всё, чтобы избежать этой войны. Все недавние "страшные удары возмездия" по Израилю были исключительно для соблюдения минимума политкорректности на внутреннем политическом поле. Может быть, фраза о том, что “если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор” и применима к нынешнему руководству Ирана, но это уже не важно. Мы знаем, что Моссад уже много лет отстреливал всех для себя опасных и несговорчивых, и в этом смысле Израилю не откажешь в последовательности. Сегодняшние новости - ещё одно напоминание о том, что мы живет в мире без правил и без этики. Спасение внутриполитического рейтинга Нетаньяху будет оплачено множеством иранских и израильских жизней с той же циничной лёгкостью с которой приносятся в жертву жизни палестинские, пока сердобольная шведская девочка сначала плывет на кораблике по морю, а потом летит обратно на самолёте, отвлекая камеры и взгляды от непрекращающихся убийства, которые уже нисколько не новость. В меню, приготовленном неолиберальной властью для человечества - планетарная война всех против всех. Такие старомодные понятия как casus belli или даже наскоро состряпанные фейки типа "химического оружия" Саддама - в далеком прошлом. В предлагаемом мире полных и ничем не ограниченных свобод - в современных войнах, как и в личной жизни, дозволено абсолютно всё, что подскажет вам здоровый капиталистический интерес или больное психопатическое воображение. Заявления Трампа, величайшего изо всех последних президентов США "друга Израиля", о том, что "его страна здесь ни при чем" - оскорбление умственных способностей мировой аудитории. Это не война Израиля против Ирана, это новый эксперимент надо всем человечеством, проверка того, что ещё мы можем скушать и облизаться. Она будет продолжена несмотря на то, что иранское руководство скорее всего в ближайшее время заявит, что "Иран победил и нами было уничтожено 100.000 сионистов".Публицист Аббас ДжумаВ течение последних трёх месяцев ситуация в регионе начала заметно меняться в пользу Исламской Республики Иран, что не могло не усилить обеспокоенность Израиля, которая пока выражается в агрессивной риторике премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ястребиный курс его кабинета стоит рассматривать как отчаянную попытку предотвратить закрытие последнего "окна возможностей" для Израиля окончательно и навсегда расправиться с Ираном и Осью Сопротивления. Что необходимо понимать в контексте последних событий в регионе. Время работает на ИранС начала нового раунда непрямых переговоров в Маскате (с апреля 2025 года прошли пять раундов), несмотря на ожидания и надежды противников Ирана, ни переговорный процесс, ни внутренняя устойчивость Ирана не ослабли. Напротив — Тегеран смог укрепить свои переговорные позиции, продавив ряд условий, на которых были выстроены переговоры с американцами и продемонстрировав миру некоторые козыри - военные и политически-юридические (недавняя история с утечкой израильских секретных документов); Прорыв Ирана в оборонной и ракетной сфере Иран успешно протестировал и поставил на серийное производство тяжёлые высокоточные ракеты типа "Касем Басир", а также стратегические системы ПВО, включая противобаллистическую оборону. Эти достижения значительно усилили обороноспособность страны и, как считают в Тегеране, изменили военный баланс в регионе; Тут важно отметить принципиальное различие между классической структурой армий США и Израиля (где сила, пусть и превосходящая, но ограничена имеющимися возможностями) и гибкой, развивающейся структурой вооружённых сил Ирана и его союзников, которые продолжают наращивать свой потенциал, создавая новые тактики и вооружения. Разведывательные успехи Силовые структуры Ирана провели успешные кибероперации против Израиля, в том числе — вывоз конфиденциальных ядерных документов. Параллельно были предотвращены десятки террористических и диверсионных актов внутри Ирана, спланированных разведслужбами Израиля; Экономическая стабилизацияЗа последнее время власти Ирана сумели добиться относительной стабильности на валютном рынке и предотвратить резкие экономические потрясения; Разногласия в ИзраилеПродвижение переговоров между Ираном и США вызвало тактический раскол между сторонниками Дональда Трампа и Нетаньяху, а также обострило политические конфликты внутри самого Израиля, что ещё больше ослабило позицию Тель-Авива; Ускорение ядерной программыИран достиг десятикратного увеличения скорости обогащения урана на объекте в Фордо с использованием центрифуг шестого поколения. Это ознаменовало качественный скачок в развитии иранской национальной ядерной программы; Йеменские вооружённые силы нанесли болезненные удары по американским и израильским интересам, включая атаку на израильский аэропорт. Израильская армия продолжает вязнуть в Газе, вопреки усилиям Нетаньяху и ожиданиям израильтян. В Ливане "Хезболла" потихоньку приходит в себя, укрепляя в том числе и политические позиции внутри страны; Есть и проблемыУхудшение гуманитарной ситуации в Газе, убийство Мохаммеда Синвара, атаки на Йемен, внутренние проблемы с энергетическим дисбалансом, взрыв в Бендер-Аббасе и попытки нормализации с Израилем со стороны Сирии. Эти обстоятельства мешают Ирану, но не критичны. Впрочем, успехи Ирана могут сорвать крышу израильскому руководству, подтолкнув к радикальным действиям.

иран

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, эбрахим (ибрахим) раиси, генштаб, оон, ввс, эксклюзив