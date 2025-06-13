https://ukraina.ru/20250613/chto-proizoshlo-v-irane-analiz-ekspertov-1063876682.html
Что произошло в Иране? Анализ экспертов
Что произошло в Иране? Анализ экспертов - 13.06.2025 Украина.ру
Что произошло в Иране? Анализ экспертов
Израиль нанёс массированный удар по Ирану. В результате высокоточной атаки дронами были убиты высокопоставленные руководители армии, учёные-ядерщики. Внезапный удар и уничтожение систем ПВО Исламской Республики произошел, как полагают эксперты, из-за возможности разместить дроны внутри страны.
2025-06-13T13:37
2025-06-13T13:37
2025-06-13T13:45
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
эбрахим (ибрахим) раиси
генштаб
оон
ввс
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0d/1063878034_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_95dfe90e0421f12470cc00bf728f205d.jpg
По этой же схеме работали украинцы, когда атаковали российские аэродромы. Спецоперации имеют много общего, возможно, одних идеологов. На атаку Израиля Иран обещает ответить жёстко и бескомпромиссно. США в свою очередь заявили, что не участвовали в атаке на Иран. Сможет ли очередной виток эскалации между странами перерасти в масштабный конфликт на Ближнем Востоке – оперативно дали прогноз эксперты в своих тг-каналах.Тюрколог Владимир АватковИзраиль нанёс удары по столице Ирана и провёл ряд диверсий по стране. Операция получила название "Сила Льва". Убиты ученые, начальник Генштаба Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции. Американцы поспешили сказать, что их хата с краю. Но Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану. Саудиты и Турция осудили удары. А Тегеран запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Трамп же заявил, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров. Верховный лидер Ирана уже заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием". 150 беспилотников Ирана летят в Израиль - возможно, чтобы прощупать местную ПВО. Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана заявил, что Израиль пересёк все красные линии, и теперь у Тегерана нет никаких ограничений для ответа. Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране. Новый виток эскалации очень опасен, риски и ставки слишком велики. И не только для стран, региона, но и для мира. Ответственность за судьбы человечества в руках поджигателей войны. Осознание в этот раз может прийти позже последствий: Вторая мировая далеко позади, биполярного баланса нет, силы у региональных игроков велики, а сдерживающих факторов слишком мало.Публицист Андрей МедведевИтак, утром можно подвести некоторые итоги ночной атаки на Иран. Первой волной израильские ВВС снесли ПВО Ирана. А дальше методично атаковали цели. Порты, заводы, НПЗ, ядерные объекты, дома и места проживания военно-политической элиты Ирана. Причём, судя по всему, все попало туда, куда планировали. Примерно понимая, как работает Моссад, можно сказать, что готовили удар и выявляли цели не один год. Помимо командира КСИР и ведущих учёных в ходе удара погиб генерал-майора Рашид, командующий штабом ПВО Хатам аль-Анбия. На фоне провальной операции в Газе, удар по Ирану - это однозначный успех Израиля. И военный, и политический. Причём, нельзя не отметить последовательность действий. Сначала, в ходе операции в Ливане израильские спецслужбы ликвидируют верхушку проиранской Хезбаллы. Чтобы обезопасить северное направление. Затем, на фоне хаоса в Сирии, ЦАХАЛ берет под контроль районы от Голлан до Дамаска. И в Сирии же бомбят базы КСИР и проиранских группировок. Ну а затем атака уже по Ирану непосредственно. И отвечать Ирану особенно нечем. Грозные тексты в Твиттере не в счёт, а баллистические ракеты не представляют угрозы для Израиля. Так что в моменте это, безусловно, тактическая победа Израиля. Каковы будут отсроченные последствия? Ну, как часто пишут коллеги, Ближневосточная воронка затянет все государства региона. Вероятно, да. В большей или меньшей степени, но не сразу и не быстро. Выводы из атаки Израиля сделают все соседи, милитаризация коснётся всех, вооружаться будут все. И я лично вижу угрозы для Израиля вообще с неожиданной стороны. Европа. По ряду причин. Количество арабских мигрантов в ЕС, их влияние, пропалестинские настроения не только у уличных маргиналов-леваков, но и вообще у большинства европейских левых политиков. Ну и, знаете, традиция антисемитизма, руки-то помнят. Но это все потом, в перспективе. А с военной точки зрения, операцию Израиля стоит разобрать в деталях, посмотреть, сделать выводы, видимо поучиться чему-то. И да, с нетерпением жду, когда же бежавшие в Европу и Израиль либералы отечественного разлива, начнут осуждать специальную военную операцию Израиля и паковать чемоданы, потому что не могут же они жить в стране, которая воюет со своими соседями. Удары по мирным городам же, слезы душат, стыдно жить в этой стране, трудно дышать, проснулись с ощущением, что мир сошел с ума, военщина, победобесие, бункерные деды. Ан, нет. Молчат касатики. Или как раз одобряют.Израиль заявляет, что Моссад создал целую "военную базу беспилотников-камикадзе в самом сердце Ирана" и применил их сегодня ночью в час Х в рамках операции "Нация Львов". Вот и объяснение, каким образом вынесли иранскую систему ПВО. Дроны в тылу. Не буду строить предположения о привлечении украинских специалистов к производству дронов и самой операции. Хотя, параллели напрашиваются. И, безусловно, есть ощущение, что атака дроном по российским аэродромам была не просто операцией СБУ и ГУР, а тестом возможностей применения дронов в тылу. И за этим наблюдали специалисты из очень разных стран.Политолог Юрий БаранчикИзраиль намеренно назвал состоявшееся в четверг вечером заседание кабинета министров по вопросам безопасности обсуждением переговоров об освобождении заложников, чтобы усыпить бдительность Тегерана и дать добро на удар по Ирану, сообщает The Jerusalem Post. На заседании кабинет министров единогласно одобрил военную операцию, и каждый министр подписал строгое соглашение о неразглашении, известное как "Шомер Сод" ("хранитель тайны"). Полным планом владели только Нетаньяху, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, директор Моссада Давид (Деди) Барнеа и верховное военное командование. Чтобы ввести всех в заблуждение, канцелярия Нетаньяху организовала серию вбросов. Помощники Нетаньяху сообщили журналистам, что он планирует семейный отдых в Галилее и будет присутствовать на свадьбе своего сына Авнера в следующий вторник, что усилило впечатление, что никаких крупных военных действий не предвидится. Также Тель-Авив опубликовал заявление, в котором утверждалось, что Дермер и Барнеа вылетят в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с посланником США Стивом Уиткоффом для проведения "шестого раунда" ядерных переговоров между Ираном и США в Омане — переговоров, которых не существует. Кстати, многие наши СМИ повелись на эту конкретную дезу. Офис Нетаньяху отказался опровергать сфабрикованные цитаты, описывающие спор между премьер-министром и бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу возможной атаки, что создало впечатление дипломатического раскола "и ещё больше снизило уровень готовности Ирана". Кампания по дезинформации развернулась на фоне внутриполитической драмы, связанной с законопроектом о ВС Израиля, и слухов о возможном распаде коалиции. "Это была идеальная дымовая завеса", — сказал источник, добавив, что, несмотря на публичную театральность, американские чиновники были полностью в курсе. Остается загадкой, почему для Ирана новости о свадьбе сына Нетаньяху оказались более значимым фактором, чем официально объявленные США эвакуации посольств, рост ценовых котировок нефти и прочие вещи, которые были даны нам в ощущениях. Тем более, что предстоящий удар не комментировал только ленивый, и уж ПВО/ПРО можно было привести в боеготовность. Ну а то, что нужно учесть лично нам – для многих наверняка станет сюрпризом, что американские чиновники могут публично врать. Изображая конфликт там, где его нет. И, наверное, они могут изображать и отсутствующее миролюбие.Публицист Олег ЯсинскийДаже для самого невнимательного и ненаблюдательного наблюдателя очевидно, что нынешний Иран не представлял ни малейшей угрозы безопасности Израиля. Сначала авиаударом США по аэропорту Ирака в январе 2020 года был убит иранский генерал Сулеймани, герой нескольких войн и командующий спецподразделением "Аль-Кудс", предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Затем, 19 мая прошлого года при странных обстоятельствах упал вертолет с иранским президентом Раиси и министром иностранных дел Абдоллахиямом, причины катастрофы которого до сих пор официально не выяснены, или выяснены, но не опубликованы, чтобы не обострять отношений с Израилем. Ракетные удары Израиля по атомным объектам Ирана и убийства Моссадом иранских ученых просто перестали быть новостью. После гибели Раиси внешняя политика Ирана заметно изменилась. Иран фактически прекратил поддержку Хизбаллы в Ливане и не сделал ничего для спасения режима Асада в Сирии. В последние месяцы он вел вполне успешные переговоры с США по поводу контроля над своими ядерными программами. Экономика Ирана очень страдает от западных санкций и вооруженные силы Ирана очевидно не настолько сильны, чтобы противостоять США, Израилю и НАТО. Видимо, понимая это, иранские власти, поступаясь многим, пытались хоть о чем-то договориться с США, лишая Израиль главного повода для нападения. Это - не к осуждению или одобрению новой иранской позиции, а к тому, что Иран делал всё, чтобы избежать этой войны. Все недавние "страшные удары возмездия" по Израилю были исключительно для соблюдения минимума политкорректности на внутреннем политическом поле. Может быть, фраза о том, что “если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор” и применима к нынешнему руководству Ирана, но это уже не важно. Мы знаем, что Моссад уже много лет отстреливал всех для себя опасных и несговорчивых, и в этом смысле Израилю не откажешь в последовательности. Сегодняшние новости - ещё одно напоминание о том, что мы живет в мире без правил и без этики. Спасение внутриполитического рейтинга Нетаньяху будет оплачено множеством иранских и израильских жизней с той же циничной лёгкостью с которой приносятся в жертву жизни палестинские, пока сердобольная шведская девочка сначала плывет на кораблике по морю, а потом летит обратно на самолёте, отвлекая камеры и взгляды от непрекращающихся убийства, которые уже нисколько не новость. В меню, приготовленном неолиберальной властью для человечества - планетарная война всех против всех. Такие старомодные понятия как casus belli или даже наскоро состряпанные фейки типа "химического оружия" Саддама - в далеком прошлом. В предлагаемом мире полных и ничем не ограниченных свобод - в современных войнах, как и в личной жизни, дозволено абсолютно всё, что подскажет вам здоровый капиталистический интерес или больное психопатическое воображение. Заявления Трампа, величайшего изо всех последних президентов США "друга Израиля", о том, что "его страна здесь ни при чем" - оскорбление умственных способностей мировой аудитории. Это не война Израиля против Ирана, это новый эксперимент надо всем человечеством, проверка того, что ещё мы можем скушать и облизаться. Она будет продолжена несмотря на то, что иранское руководство скорее всего в ближайшее время заявит, что "Иран победил и нами было уничтожено 100.000 сионистов".Публицист Аббас ДжумаВ течение последних трёх месяцев ситуация в регионе начала заметно меняться в пользу Исламской Республики Иран, что не могло не усилить обеспокоенность Израиля, которая пока выражается в агрессивной риторике премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ястребиный курс его кабинета стоит рассматривать как отчаянную попытку предотвратить закрытие последнего "окна возможностей" для Израиля окончательно и навсегда расправиться с Ираном и Осью Сопротивления. Что необходимо понимать в контексте последних событий в регионе. Время работает на ИранС начала нового раунда непрямых переговоров в Маскате (с апреля 2025 года прошли пять раундов), несмотря на ожидания и надежды противников Ирана, ни переговорный процесс, ни внутренняя устойчивость Ирана не ослабли. Напротив — Тегеран смог укрепить свои переговорные позиции, продавив ряд условий, на которых были выстроены переговоры с американцами и продемонстрировав миру некоторые козыри - военные и политически-юридические (недавняя история с утечкой израильских секретных документов); Прорыв Ирана в оборонной и ракетной сфере Иран успешно протестировал и поставил на серийное производство тяжёлые высокоточные ракеты типа "Касем Басир", а также стратегические системы ПВО, включая противобаллистическую оборону. Эти достижения значительно усилили обороноспособность страны и, как считают в Тегеране, изменили военный баланс в регионе; Тут важно отметить принципиальное различие между классической структурой армий США и Израиля (где сила, пусть и превосходящая, но ограничена имеющимися возможностями) и гибкой, развивающейся структурой вооружённых сил Ирана и его союзников, которые продолжают наращивать свой потенциал, создавая новые тактики и вооружения. Разведывательные успехи Силовые структуры Ирана провели успешные кибероперации против Израиля, в том числе — вывоз конфиденциальных ядерных документов. Параллельно были предотвращены десятки террористических и диверсионных актов внутри Ирана, спланированных разведслужбами Израиля; Экономическая стабилизацияЗа последнее время власти Ирана сумели добиться относительной стабильности на валютном рынке и предотвратить резкие экономические потрясения; Разногласия в ИзраилеПродвижение переговоров между Ираном и США вызвало тактический раскол между сторонниками Дональда Трампа и Нетаньяху, а также обострило политические конфликты внутри самого Израиля, что ещё больше ослабило позицию Тель-Авива; Ускорение ядерной программыИран достиг десятикратного увеличения скорости обогащения урана на объекте в Фордо с использованием центрифуг шестого поколения. Это ознаменовало качественный скачок в развитии иранской национальной ядерной программы; Йеменские вооружённые силы нанесли болезненные удары по американским и израильским интересам, включая атаку на израильский аэропорт. Израильская армия продолжает вязнуть в Газе, вопреки усилиям Нетаньяху и ожиданиям израильтян. В Ливане "Хезболла" потихоньку приходит в себя, укрепляя в том числе и политические позиции внутри страны; Есть и проблемыУхудшение гуманитарной ситуации в Газе, убийство Мохаммеда Синвара, атаки на Йемен, внутренние проблемы с энергетическим дисбалансом, взрыв в Бендер-Аббасе и попытки нормализации с Израилем со стороны Сирии. Эти обстоятельства мешают Ирану, но не критичны. Впрочем, успехи Ирана могут сорвать крышу израильскому руководству, подтолкнув к радикальным действиям.
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Виктория Титова
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иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, эбрахим (ибрахим) раиси, генштаб, оон, ввс, эксклюзив
По этой же схеме работали украинцы, когда атаковали российские аэродромы. Спецоперации имеют много общего, возможно, одних идеологов. На атаку Израиля Иран обещает ответить жёстко и бескомпромиссно. США в свою очередь заявили, что не участвовали в атаке на Иран. Сможет ли очередной виток эскалации между странами перерасти в масштабный конфликт на Ближнем Востоке – оперативно дали прогноз эксперты в своих тг-каналах.
Тюрколог Владимир Аватков
Израиль нанёс удары по столице Ирана и провёл ряд диверсий по стране. Операция получила название "Сила Льва". Убиты ученые, начальник Генштаба Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции. Американцы поспешили сказать, что их хата с краю. Но Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.
Саудиты и Турция осудили удары. А Тегеран запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Трамп же заявил, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров. Верховный лидер Ирана уже заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием". 150 беспилотников Ирана летят в Израиль - возможно, чтобы прощупать местную ПВО.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана заявил, что Израиль пересёк все красные линии, и теперь у Тегерана нет никаких ограничений для ответа. Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в Иране. Новый виток эскалации очень опасен, риски и ставки слишком велики. И не только для стран, региона, но и для мира. Ответственность за судьбы человечества в руках поджигателей войны. Осознание в этот раз может прийти позже последствий: Вторая мировая далеко позади, биполярного баланса нет, силы у региональных игроков велики, а сдерживающих факторов слишком мало.
Публицист Андрей Медведев
Итак, утром можно подвести некоторые итоги ночной атаки на Иран.
Первой волной израильские ВВС снесли ПВО Ирана. А дальше методично атаковали цели. Порты, заводы, НПЗ, ядерные объекты, дома и места проживания военно-политической элиты Ирана. Причём, судя по всему, все попало туда, куда планировали.
Примерно понимая, как работает Моссад, можно сказать, что готовили удар и выявляли цели не один год. Помимо командира КСИР и ведущих учёных в ходе удара погиб генерал-майора Рашид, командующий штабом ПВО Хатам аль-Анбия. На фоне провальной операции в Газе, удар по Ирану - это однозначный успех Израиля. И военный, и политический.
Причём, нельзя не отметить последовательность действий. Сначала, в ходе операции в Ливане израильские спецслужбы ликвидируют верхушку проиранской Хезбаллы. Чтобы обезопасить северное направление. Затем, на фоне хаоса в Сирии, ЦАХАЛ берет под контроль районы от Голлан до Дамаска. И в Сирии же бомбят базы КСИР и проиранских группировок. Ну а затем атака уже по Ирану непосредственно. И отвечать Ирану особенно нечем. Грозные тексты в Твиттере не в счёт, а баллистические ракеты не представляют угрозы для Израиля. Так что в моменте это, безусловно, тактическая победа Израиля.
Каковы будут отсроченные последствия? Ну, как часто пишут коллеги, Ближневосточная воронка затянет все государства региона. Вероятно, да. В большей или меньшей степени, но не сразу и не быстро. Выводы из атаки Израиля сделают все соседи, милитаризация коснётся всех, вооружаться будут все. И я лично вижу угрозы для Израиля вообще с неожиданной стороны.
Европа. По ряду причин. Количество арабских мигрантов в ЕС, их влияние, пропалестинские настроения не только у уличных маргиналов-леваков, но и вообще у большинства европейских левых политиков. Ну и, знаете, традиция антисемитизма, руки-то помнят. Но это все потом, в перспективе.
А с военной точки зрения, операцию Израиля стоит разобрать в деталях, посмотреть, сделать выводы, видимо поучиться чему-то. И да, с нетерпением жду, когда же бежавшие в Европу и Израиль либералы отечественного разлива, начнут осуждать специальную военную операцию Израиля и паковать чемоданы, потому что не могут же они жить в стране, которая воюет со своими соседями. Удары по мирным городам же, слезы душат, стыдно жить в этой стране, трудно дышать, проснулись с ощущением, что мир сошел с ума, военщина, победобесие, бункерные деды. Ан, нет. Молчат касатики. Или как раз одобряют.
Израиль заявляет, что Моссад создал целую "военную базу беспилотников-камикадзе в самом сердце Ирана" и применил их сегодня ночью в час Х в рамках операции "Нация Львов". Вот и объяснение, каким образом вынесли иранскую систему ПВО. Дроны в тылу. Не буду строить предположения о привлечении украинских специалистов к производству дронов и самой операции. Хотя, параллели напрашиваются. И, безусловно, есть ощущение, что атака дроном по российским аэродромам была не просто операцией СБУ и ГУР, а тестом возможностей применения дронов в тылу. И за этим наблюдали специалисты из очень разных стран.
Израиль намеренно назвал состоявшееся в четверг вечером заседание кабинета министров по вопросам безопасности обсуждением переговоров об освобождении заложников, чтобы усыпить бдительность Тегерана и дать добро на удар по Ирану, сообщает The Jerusalem Post.
На заседании кабинет министров единогласно одобрил военную операцию, и каждый министр подписал строгое соглашение о неразглашении, известное как "Шомер Сод" ("хранитель тайны"). Полным планом владели только Нетаньяху, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, директор Моссада Давид (Деди) Барнеа и верховное военное командование.
Чтобы ввести всех в заблуждение, канцелярия Нетаньяху организовала серию вбросов. Помощники Нетаньяху сообщили журналистам, что он планирует семейный отдых в Галилее и будет присутствовать на свадьбе своего сына Авнера в следующий вторник, что усилило впечатление, что никаких крупных военных действий не предвидится.
Также Тель-Авив опубликовал заявление, в котором утверждалось, что Дермер и Барнеа вылетят в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с посланником США Стивом Уиткоффом для проведения "шестого раунда" ядерных переговоров между Ираном и США в Омане — переговоров, которых не существует.
Кстати, многие наши СМИ повелись на эту конкретную дезу. Офис Нетаньяху отказался опровергать сфабрикованные цитаты, описывающие спор между премьер-министром и бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу возможной атаки, что создало впечатление дипломатического раскола "и ещё больше снизило уровень готовности Ирана".
Кампания по дезинформации развернулась на фоне внутриполитической драмы, связанной с законопроектом о ВС Израиля, и слухов о возможном распаде коалиции. "Это была идеальная дымовая завеса", — сказал источник, добавив, что, несмотря на публичную театральность, американские чиновники были полностью в курсе. Остается загадкой, почему для Ирана новости о свадьбе сына Нетаньяху оказались более значимым фактором, чем официально объявленные США эвакуации посольств, рост ценовых котировок нефти и прочие вещи, которые были даны нам в ощущениях. Тем более, что предстоящий удар не комментировал только ленивый, и уж ПВО/ПРО можно было привести в боеготовность.
Ну а то, что нужно учесть лично нам – для многих наверняка станет сюрпризом, что американские чиновники могут публично врать. Изображая конфликт там, где его нет. И, наверное, они могут изображать и отсутствующее миролюбие.
Даже для самого невнимательного и ненаблюдательного наблюдателя очевидно, что нынешний Иран не представлял ни малейшей угрозы безопасности Израиля.
Сначала авиаударом США по аэропорту Ирака в январе 2020 года был убит иранский генерал Сулеймани, герой нескольких войн и командующий спецподразделением "Аль-Кудс", предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Затем, 19 мая прошлого года при странных обстоятельствах упал вертолет с иранским президентом Раиси и министром иностранных дел Абдоллахиямом, причины катастрофы которого до сих пор официально не выяснены, или выяснены, но не опубликованы, чтобы не обострять отношений с Израилем.
Ракетные удары Израиля по атомным объектам Ирана и убийства Моссадом иранских ученых просто перестали быть новостью. После гибели Раиси внешняя политика Ирана заметно изменилась. Иран фактически прекратил поддержку Хизбаллы в Ливане и не сделал ничего для спасения режима Асада в Сирии.
В последние месяцы он вел вполне успешные переговоры с США по поводу контроля над своими ядерными программами. Экономика Ирана очень страдает от западных санкций и вооруженные силы Ирана очевидно не настолько сильны, чтобы противостоять США, Израилю и НАТО. Видимо, понимая это, иранские власти, поступаясь многим, пытались хоть о чем-то договориться с США, лишая Израиль главного повода для нападения.
Это - не к осуждению или одобрению новой иранской позиции, а к тому, что Иран делал всё, чтобы избежать этой войны. Все недавние "страшные удары возмездия" по Израилю были исключительно для соблюдения минимума политкорректности на внутреннем политическом поле. Может быть, фраза о том, что “если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор” и применима к нынешнему руководству Ирана, но это уже не важно.
Мы знаем, что Моссад уже много лет отстреливал всех для себя опасных и несговорчивых, и в этом смысле Израилю не откажешь в последовательности. Сегодняшние новости - ещё одно напоминание о том, что мы живет в мире без правил и без этики. Спасение внутриполитического рейтинга Нетаньяху будет оплачено множеством иранских и израильских жизней с той же циничной лёгкостью с которой приносятся в жертву жизни палестинские, пока сердобольная шведская девочка сначала плывет на кораблике по морю, а потом летит обратно на самолёте, отвлекая камеры и взгляды от непрекращающихся убийства, которые уже нисколько не новость.
В меню, приготовленном неолиберальной властью для человечества - планетарная война всех против всех. Такие старомодные понятия как casus belli или даже наскоро состряпанные фейки типа "химического оружия" Саддама - в далеком прошлом. В предлагаемом мире полных и ничем не ограниченных свобод - в современных войнах, как и в личной жизни, дозволено абсолютно всё, что подскажет вам здоровый капиталистический интерес или больное психопатическое воображение.
Заявления Трампа, величайшего изо всех последних президентов США "друга Израиля", о том, что "его страна здесь ни при чем" - оскорбление умственных способностей мировой аудитории. Это не война Израиля против Ирана, это новый эксперимент надо всем человечеством, проверка того, что ещё мы можем скушать и облизаться. Она будет продолжена несмотря на то, что иранское руководство скорее всего в ближайшее время заявит, что "Иран победил и нами было уничтожено 100.000 сионистов".
В течение последних трёх месяцев ситуация в регионе начала заметно меняться в пользу Исламской Республики Иран, что не могло не усилить обеспокоенность Израиля, которая пока выражается в агрессивной риторике премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ястребиный курс его кабинета стоит рассматривать как отчаянную попытку предотвратить закрытие последнего "окна возможностей" для Израиля окончательно и навсегда расправиться с Ираном и Осью Сопротивления.
Что необходимо понимать в контексте последних событий в регионе.
С начала нового раунда непрямых переговоров в Маскате (с апреля 2025 года прошли пять раундов), несмотря на ожидания и надежды противников Ирана, ни переговорный процесс, ни внутренняя устойчивость Ирана не ослабли. Напротив — Тегеран смог укрепить свои переговорные позиции, продавив ряд условий, на которых были выстроены переговоры с американцами и продемонстрировав миру некоторые козыри - военные и политически-юридические (недавняя история с утечкой израильских секретных документов);
Прорыв Ирана в оборонной и ракетной сфере
Иран успешно протестировал и поставил на серийное производство тяжёлые высокоточные ракеты типа "Касем Басир", а также стратегические системы ПВО, включая противобаллистическую оборону. Эти достижения значительно усилили обороноспособность страны и, как считают в Тегеране, изменили военный баланс в регионе;
Тут важно отметить принципиальное различие между классической структурой армий США и Израиля (где сила, пусть и превосходящая, но ограничена имеющимися возможностями) и гибкой, развивающейся структурой вооружённых сил Ирана и его союзников, которые продолжают наращивать свой потенциал, создавая новые тактики и вооружения.
Силовые структуры Ирана провели успешные кибероперации против Израиля, в том числе — вывоз конфиденциальных ядерных документов. Параллельно были предотвращены десятки террористических и диверсионных актов внутри Ирана, спланированных разведслужбами Израиля;
Экономическая стабилизация
За последнее время власти Ирана сумели добиться относительной стабильности на валютном рынке и предотвратить резкие экономические потрясения;
Продвижение переговоров между Ираном и США вызвало тактический раскол между сторонниками Дональда Трампа и Нетаньяху, а также обострило политические конфликты внутри самого Израиля, что ещё больше ослабило позицию Тель-Авива;
Ускорение ядерной программы
Иран достиг десятикратного увеличения скорости обогащения урана на объекте в Фордо с использованием центрифуг шестого поколения. Это ознаменовало качественный скачок в развитии иранской национальной ядерной программы; Йеменские вооружённые силы нанесли болезненные удары по американским и израильским интересам, включая атаку на израильский аэропорт. Израильская армия продолжает вязнуть в Газе, вопреки усилиям Нетаньяху и ожиданиям израильтян. В Ливане "Хезболла" потихоньку приходит в себя, укрепляя в том числе и политические позиции внутри страны;
Ухудшение гуманитарной ситуации в Газе, убийство Мохаммеда Синвара, атаки на Йемен, внутренние проблемы с энергетическим дисбалансом, взрыв в Бендер-Аббасе и попытки нормализации с Израилем со стороны Сирии. Эти обстоятельства мешают Ирану, но не критичны. Впрочем, успехи Ирана могут сорвать крышу израильскому руководству, подтолкнув к радикальным действиям.