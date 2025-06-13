https://ukraina.ru/20250613/izrail-i-ssha-poluchat-silnuyu-poschechinu-tel-aviv-priblizil-mir-k-yadernomu-konfliktu-1063875810.html

"Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту

"Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту - 13.06.2025 Украина.ру

"Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту

Эта пятница, 13-ое, в очередной раз подтвердила, что в мире не зря существует болезнь под трудным названием параскаведекатриафобия. Это – боязнь пятницы 13-го числа любого месяца.

2025-06-13T12:16

2025-06-13T12:16

2025-06-13T12:16

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сша

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В этот день некоторых людей подчас охватывает почти мистический ужас, сопровождающийся неприятными физиологическими реакциями.Эта пятница, 13-ое не стала исключением, – в ночь на нее Израиль нанес удар по Ирану. И самое утешительное сообщение после удара Израиля по Ирану поступило от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое со ссылкой на власти Ирана поведало, что уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не превышен.Хотя объект и подвергся воздушной атаке противобункерными авиабомбами израильтян. В отличие от АЭС в Бушере, не атаковать которую ума у Израиля хватило. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что в атаке на Иран были задействованы более 200 самолетов, которые сбросили свыше 330 боеприпасов. Однако косвенно все говорит о том, что иранские центрифуги для обогащения урана не были задеты.В любом случае конфликт начался нешуточный, и мир практически вплотную приблизился к войне, которая может стать началом Третьей мировой. Увы, в ядерном исполнении. Потому что ядерное оружие есть у Израиля (точно) и у Ирана (по мнению израильтян и многих в мире). И стороны полны готовности продолжать выяснять отношения военным путем. До победного конца. Разумеется, каждый – до своей победы.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, как всегда красочно, многословно и пафосно: "Мы провели очень успешный первый удар: поразили высшее командование, нанесли удар по ведущим ученым, занимающимся разработкой ядерного оружия, и по ядерной инфраструктуре. Мы добились серьезных успехов. Но я также понимаю — и вы это знаете — не бывает войн без цены. Нам предстоит долгое пребывание на передовой, гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор. Я уверен, что вы уже готовитесь — снабжаетесь всем необходимым: продуктами, вещами, одеждой. Но важнее всего — запастись терпением, верой в правоту нашего пути и уверенностью в победе. Недаром мы назвали эту операцию "С народом мой Бог" — с народом Божьим никто не справится, и никто не сможет превозмочь его".ЦАХАЛ был скромнее. Его пресс-секретарь сообщил, что удар был нацелен против ядерной программы Ирана – по объектам по обогащению урана, но у военных операция получила название "Ам Калави" ("Народ как лев"). Пресс-секретарь так и сказал: "Сегодня утром армия обороны Израиля начала упреждающие и точечные удары по объектам иранской ядерной программы, чтобы не допустить, чтобы иранский режим получил возможность создать ядерную бомбу в ближайшей перспективе. У нас нет иного выбора… Эта операция — за наше право жить на этой земле, за наше будущее и будущее наших детей".Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к народу и пообещал Израилю "горькую и страшную судьбу".Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что его страна продолжит программы обогащения урана, несмотря на атаки.А пресс-секретарь вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи в эфире госТВ пообещал: "Израиль и США получат сильную пощечину". По его словам, армия Ирана готовится к скорой ответной атаке.Дальше Хаменеи же назначил временного начальника генштаба – адмирала Хабиболлу Сайяри и нового исполняющего обязанности командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – бывшего министра обороны и внутренних дел Ахмада Вахиди. Эти кадровые перестановки стали ответом на потерю ключевых военных руководителей в ходе израильских ударов.Удары Израиля опять подтвердили и высокий уровень израильской разведки, и точность ударов, и абсолютную и прагматичную безжалостность в истреблении своих врагов. Никто ни с кем и ни с чем не церемонился. ЦАХАЛ разрушил объекты в разных районах Ирана, включая жилые дома высокопоставленных военных в Тегеране (по данным американских СМИ, три здания разрушены полностью). Иранское государственное телевидение сообщило о значительных жертвах среди гражданского населения в Тегеране – по меньшей мере 50 пострадавших, включая 35 женщин и детей.Кроме начальников генштаба и КСИР Мохаммеда Багери и Хоссейна Салами, у Ирана были убиты, как минимум, еще шесть важных ученых-ядерщиков, среди которых Фрейдин Аббаси-Давани, которого израильские диверсанты уже пытались убить в 2010-м году, и физик Мохаммад Мехди Тегеранчи, возглавляющий Исламский университет Азад.Сейчас Иран и Израиль закрыли воздушное пространство до дальнейших распоряжений. И в Израиле готовятся долго воевать – ЦАХАЛ готов к любому сценарию. Там призваны тысячи резервистов, отменены занятия, работа предприятий и массовые мероприятия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже предупредил сограждан: Тегеран готовит ответную атаку — ракетную и с применением БПЛА.И иранские беспилотники уже полетели в направлении Израиля.А в США, как ни странно, уже умыли руки. Причем, как всегда плюралистично, чтобы их мнения можно было приспособить любой дырке и закрыть для любых любителей и заинтересованных.Госсекретарь США Марко Рубио сразу заявил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана, но отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны". "…Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США", – на всякий случай умилил он Тегеран, понимая, что с американцами на Ближнем Востоке будет, если Иран долбанет по их базам в регионе всей своей мощью.А вот сам Трамп, как сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.И американцев можно понять. С одной стороны, они не могут бросить Израиль и оставить его без своей помощи, потому что эта страна – единственный верный не только союзник США в главном нефтеносном регионе планеты, но единственный верный и проверенных временем и историей рычаг давления на арабский мир, плавающий на нефти и парящий на природном газе.Израиль этим нагло, цинично, а подчас (как сейчас, например) и подло пользуется: дескать, а куда вы, уважаемые амеры, без нас денетесь и что будете делать?Но с вторым приходом Трампа для Израиля могут настать совсем другие времена. Недавний визит американского президента в главные газонефтеносные страны Ближнего Востока принесли США инвестиции в 3,4 трлн (триллиона, Карл!) долларов. Именно на эту сумму были заключены масштабные соглашения. Среди них — инвестиционные обязательства на 600 млрд долл от Саудовской Аравии, 1,6 трлн долл – от Объединенных Арабских Эмиратов и 1,2 трлн долл – от Катара.Арабские гранды меняли эти деньги у Трампа на мир в регионе, на то, что он удержит Тель-Авив в мирном русле, а Израиль, так уж получается, подставил Трампа. Но и сам может нарваться.Потому что, с другой стороны, США, в конце концов, могут бросить Израиль на "съедение" арабам, если точно убедятся, что арабы им материально выгоднее, а сотрудничество с ними – прибыльнее и сытнее.Кидок США – это, конечно, сегодня кажется фантастическим предположением, ибо слишком сильно произраильское лобби в США. Но война есть война, и если израильско-иранский конфликт обернется гробами американских солдат, которые пойдут с Ближнего Востока сплошным и густым потоком, то со временем всё может быть.Почему "со временем"? Да потому, что конфликт или война в этом регионе может никогда не закончиться. Равно как и вечен будет выбор: или поток гробов в США, или очередной уход США оттуда, как исход из Афганистана – позорно и постыдно. И что выберет Вашингтон?Кроме того, израильско-иранская война может ударить и по американо-российским отношениям. И не только из-за Украины, где конфликт все никак не заканчивается так, как хочет Трамп.Американцам не хочется ссориться с Москвой. Потому что Вашингтон все хочет перетянуть Россию на свою сторону в своих спорах еще и с Китаем. И война межу Тель-Авивом и Тегераном для Вашингтона – это еще один фронт, где США нужно напрягаться.И получится, что американцам придется воевать даже не на ДВА, а на ТРИ фронта – с Россией и Европой (в Украине), с Китаем (в Индо-Тихоокеанском регионе – ИТР). И нынешнее обострение и разборки однозначно перенесутся и в США. А там у Трампа уже открывается еще один – ЧЕТВЕРТЫЙ, внутренний – фронт в виде "демократической революции нелегалов".Для России это несомненный геополитический плюс. Объективно в специальной военной операции (СВО) в Украине открываются для Москвы дополнительные положительные опции – США будет все же не до Киева, который ей безразличен, как и судьба Европы, уже наполовину ограбленной, и обезжиреннойОднако США сегодня демонстрируют как бы готовность воевать везде: дескать, всё и для всего у нас есть. И потому стоят на своем ­– все же не хотят заставлять Украину принять условия России. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон, несмотря ни на что, видит реальную возможность достижения мирного соглашения между Россией и Украиной на американских нарративах – прекращение огня на существующей линии боевого столкновения, без учета изменившихся реалий. "Кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто", — пояснил Келлог позицию США, которая непризнанием территориальных приобретений России в Украине оставляет возможность возобновления войны там в любое удобное время. Например, когда окрепнет ВПК Евросоюза и Западу опять понадобится рычаг давления на Россию.Тем временем посольство Израиля в Вашингтоне уже оцеплено, а полиция возводит баррикады, потому что пока никто никому ничего уступать не хочет. А значит, сегодня можно говорить лишь об одном: клубок противоречий закручивается еще круче и очень высок соблазн разрубить этот Гордиев узел ядерным мечом. А не хотелось бы…P.S. А спецы меж тем выяснили, что для преодоления параскаведекатриафобии (боязни пятницы, 13-го) полезно осознавать свои страхи, изучать факты и развивать рациональное мышление. Помогает также позитивный настрой, практика медитации и релаксации. Если страх продолжает мешать повседневной жизни, рекомендуется обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Да где ж их взять, если одни психи кругом…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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израиль, иран, сша, дональд трамп, кит келлог, биньямин нетаньяху, магатэ, fox news, впк, мнения