Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба - 15.06.2025 Украина.ру
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Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба
Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба - 15.06.2025 Украина.ру
Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба
Если смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
2025-06-15T18:42
2025-06-15T18:42
финляндия
россия
сша
александр стубб
дональд трамп
фролов александр
ес
нато
мид
мнения
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А смотришь непредубежденно, так нормальное лицо, просто со странным особенностями. Но и без этих выдающихся передних зубов в облике лидера Финляндии много загадочного, но, в принципе, очень уже привычного для Европы.Во-первых, кроме того, что он – Александр, он еще и Кай-Йоран. И это первое имя делает его ближе россиянам, которые помнят, как в сказке Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева" тезке Каю в глаз попал осколок волшебного зеркала и он стал первостепеннейшей скотиной. Стал издеваться как над девочкой Гердой, которая его любила, так и над бабушкой, попавшей под раздачу совершенно случайно и потому страдавшей на шару.Так и Стубб: злобствует сейчас на границах с Россией, задирается и грозится, прячась чуть что за спиной американского дядюшки, как тот Кай, в подоле Снежной королевы.Во-вторых, он – финно-швед, если хотите, шведо-финн. После Карла Густава Маннергейма, царского генерала, который верой и правдой служил и императору Николаю II и фюреру немецкого народа Адольфу Гитлеру, наш герой – второй такой швед во главе Финляндии, но избран всенародно.У нашего Кая-Йорана Александра тоже папа Йоран – швед, бывший хоккеист и хоккейный функционер, а мама Кристель – финка, дочь профессора патологической анатомии, который, судя по всему, и передал внучку тягу и к анатомии, и к патологиям. А агрессивные фашистские замашки у Стубба, что называется, налицо – он хочет повоевать ради "великой Финляндии".В-третьих, – и это немаловажно на фоне многих других европейских политиков, интеллектуально обделенных недорослей и недоучек – Кай-Йоран Александр вполне может относиться к образованным людям. Не уверен, что к умным, но к образованным – точно, хотя и родился он 1 апреля, в День дурака.Поскольку папа его ошивался в Америке, в НХЛ, то Стубб окончил американскую среднюю школу Мейнленд в Дейтона-Бич (штат Флорида). Через два года после окончания гимназии уже в Хельсинки и службы в финской армии опять вернулся в США и получил стипендию по гольфу в Университете Фурман в Южной Каролине. В то время он был подающим надежды игроком-гольфистом и даже членом национальной сборной Финляндии по гольфу и потому намеревался после окончания учебы стать профессиональным игрулей.Но профессора смогли в нем разглядеть другие таланты, склонили к учебе и толкнули на интеллектуальную стезю. В 1993 году Стубб получил степень бакалавра по политологии в Университете Фурман, в следующем году изучал французский язык и в 1994 году получил диплом по французскому языку и культуре в Сорбонне.Затем Стубб получил степень магистра в области политологии в Европейском колледже в бельгийском Брюгге, продолжил обучение в докторантуре Лондонской школы экономики и политических наук и в июне 1999 года получил степень доктора философии в области международной политики. Один из преподавателей сказал о нем: "В последние годы в Лондонской школе экономики было много очень способных финских студентов, но Алекс был одним из самых выдающихся". Диссертация Стубба называлась "Гибкая интеграция и Амстердамский договор: переговоры о дифференциации на Межправительственной конференции 1996–1997 гг.".О чем она, знает только Стубб. Но при этом, кроме шведского и финского, он свободно говорит на английском, французском и немецком и понимает итальянский.При этом, вы не поверите, он кое-что умеет делать и руками. В свободное от учебы время Стубб подрабатывал хоккейным тренером, продавцом в магазине снаряжения для гольфа, стажером на фабрике по производству бумаги в Германии и даже участвовал в международных турнирах по гольфу.Это, конечно же, помогло сделать ему неплохую политическую карьеру. Начинал он в 1995—1997 годах советником в МИД Финляндии, с 1999 по 2001 год он был специсследователем в представительстве Финляндии в ЕС в Брюсселе. Работал в Еврокомиссии международным бюрократом и только в 2003 году вернулся в Финляндию, чтобы уже в 2004-м стать челном Европарламента от нее. Точнее – от партии Национальная коалиция, которая числится правой и консервативной, но насквозь заражена либерализмом и евроатлантизмом. Два года Стубб ее возглавлял.В течение 2008 года Стубб даже руководил ОБСЕ, а потом был в Финляндии министром иностранных дел (2008—2011), министром по делам ЕС и внешней торговли (2011—2014), министром финансов (2015—2016), депутатом парламента. Работал даже премьер-министром своей страны в 2014-2015 годах и вице-президентом Европейского инвестиционного банка (EIB) в 2017—2020 годах.Потом ушел опять как бы на научную работу и только в марте 2024 года был избран президентом. Так он и стал известным широкой общественности, потому что попал в жернова современной геополитики, которые завертелись со страшной скоростью и жестокостью после начала специальной военной операции (СВО) России против Украины в 2022 году и после вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа в январе 2025-го.Все эти перечисления научных регалий и политических подвигов Стубба нужно для того, чтобы понимать: с одной стороны, он – хорошо подготовленный и грамотный либерал-евроатлантист и опытный демагог-популист, который знает, что такое глобализация и зачем ей нужно служить. Он леволиберальной глобализации и служил на всех постах, и до сих пор служит, мучительно приспосабливаясь к новым меняющимся обстоятельствам и президенту Трампу.С другой стороны, Стубб – убежденный русофоб, который о своей ненависти к России громко заговорил потому, что это стало мейнстримом, востребованным на всем коллективном Западе, и дает вес и определенные печенюшки в мировой политике.Стубб высказался за вступление Финляндии в НАТО и в 2023 году приветствовал его. А теперь всячески поддерживает продолжение войны в Украине любой ценой. Несмотря даже на то, что Трамп хочет замирить Киев и Москву.Отношения с Трампом – это особая линия в жизни Стубба. Он сблизился с американским президентом, похоже, на почве любви к гольфу, мастаком которого считает себя Трамп. В марте этого года он даже пригласил Стубба к себе в резиденцию в Мар-а-Лаго в США мужской турнир по гольфу среди приглашенных игроков. Стубб даже помог выиграть команде Трампа, после чего тот сказал о финском президенте: "Он очень хороший игрок".Стубб в ответ лизнул Трампа более расширенно: "Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете". И рассказал, что после встречи с ним Трамп ужесточил свою позицию в отношении России и согласился установить для президента России Владимира Путина "крайний срок" для соблюдения режима прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп заключил с Финляндией крупный контракт на строительство арктических ледоколов и тоже был доволен, что и тут не обошлось без прибыли для США.Эта канитель с миротворчеством Трампа продолжается до сих пор. И Стубб продолжает играть в ней привычную для себя роль. Он, повинуясь солидарности и единой фронде антитрампистов Евросоюза, всячески убеждает американского президента не уходить из Европы и продолжить оказывать военную помощь неонацистам просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского.Он крайне прохладно относится к разговорам между Трампом и Путиным и всячески продолжает убеждать американца, что тот зря старается, ибо Россия – больше не сверхдержава и перед нею не стоит заискивать и относиться к ней серьезно. "Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент, ее процентная ставка (Нацбанка. – Авт.) превышает 20%, а резервы истощены", – убеждал он Трампа.Однако параллельно Стубб не может не понимать, что как всей Европе, так и его Финляндии без поддержки и помощи США – натуральный кирдык. И он надеется, что американцы ему заплатят за ту роль, которую Финляндия стала играть в стратегии давления на Россию, став членом НАТО. С членством Хельсинки в НАТО "горячая" граница российская удлинилась сразу на 1272 км, и Москве пришлось думать о восстановлении Ленинградского военного округа. А это – оттянутые от других целей средства и время.Но Стубб готов играть эту роль, как страны Прибалтики и их президенты на западе континента или Майя Санду в Молдавии – на юге. Он хочет и надеется на американские деньги. Известно, что Стубб лично проинспектировал судостроительное предприятие на побережье Ботнического залива, в городе Раума, где спускают на воду финские ледоколы, о которых подписана сделка с Трампом. И вопрос о строительстве которых для американцев уже вступает в стадию практической реализации.При этом Стубб – ярый русофобский реваншист, который не может не знать, что оставшаяся без дешевого российского газа Финляндия испытывает серьезные трудности в экономике. И не просто очень нуждается в инвестиционных вложениях США, но и без них не может рассчитывать, что вернет себе доступ к Северному Ледовитому океану в районе Печенги, который она потеряла после Второй мировой войны по итогам Парижского мирного договора в 1947 году.Вот такие мысли не могут не бродить в голове умного Стубба, делая больно и голове, и конечностям, когда игра в гольф с Трампом может не заладиться и шарик попадет не в лунку, а по башке или в дырку русофобии, где возможна война.А что такое война с Россией, мог бы рассказать упомянутый выше Маннергейм, который тоже сначала очень храбрился и как бы даже побеждал советских, а потом прибежал с поджатым хвостом к СССР и на коленях выпросил прощение. И выпросил таки! А у Стубба есть еще шанс все решить и без войны. Россия – наследник СССР и, как он, тоже милостива и не хочет войны.Кроме того, Стубб – хотя на всю голову и европейский поклонник ЛГБТ*-повестки и приветствует гей-парады и однополые браки, но имеет нормальную жену – женщину и двоих родных детей, а значит, по логике, мог бы и о них подумать. Но вы же видели этого Стубба…О коллеге Стуббе - в статье Владимира Скачко "Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу""*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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Владимир Скачко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, россия, сша, александр стубб, дональд трамп, фролов александр, ес, нато, мид, мнения
Финляндия, Россия, США, Александр Стубб, Дональд Трамп, Фролов Александр, ЕС, НАТО, МИД, Мнения

Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба

18:42 15.06.2025
 
Александр Стубб
Александр Стубб
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Если смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
А смотришь непредубежденно, так нормальное лицо, просто со странным особенностями. Но и без этих выдающихся передних зубов в облике лидера Финляндии много загадочного, но, в принципе, очень уже привычного для Европы.
Во-первых, кроме того, что он – Александр, он еще и Кай-Йоран. И это первое имя делает его ближе россиянам, которые помнят, как в сказке Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева" тезке Каю в глаз попал осколок волшебного зеркала и он стал первостепеннейшей скотиной. Стал издеваться как над девочкой Гердой, которая его любила, так и над бабушкой, попавшей под раздачу совершенно случайно и потому страдавшей на шару.
президент Финляндии Стубб
президент Финляндии Стубб
президент Финляндии Стубб
Так и Стубб: злобствует сейчас на границах с Россией, задирается и грозится, прячась чуть что за спиной американского дядюшки, как тот Кай, в подоле Снежной королевы.
Во-вторых, он – финно-швед, если хотите, шведо-финн. После Карла Густава Маннергейма, царского генерала, который верой и правдой служил и императору Николаю II и фюреру немецкого народа Адольфу Гитлеру, наш герой – второй такой швед во главе Финляндии, но избран всенародно.
У нашего Кая-Йорана Александра тоже папа Йоран – швед, бывший хоккеист и хоккейный функционер, а мама Кристель – финка, дочь профессора патологической анатомии, который, судя по всему, и передал внучку тягу и к анатомии, и к патологиям. А агрессивные фашистские замашки у Стубба, что называется, налицо – он хочет повоевать ради "великой Финляндии".
В-третьих, – и это немаловажно на фоне многих других европейских политиков, интеллектуально обделенных недорослей и недоучек – Кай-Йоран Александр вполне может относиться к образованным людям. Не уверен, что к умным, но к образованным – точно, хотя и родился он 1 апреля, в День дурака.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Поскольку папа его ошивался в Америке, в НХЛ, то Стубб окончил американскую среднюю школу Мейнленд в Дейтона-Бич (штат Флорида). Через два года после окончания гимназии уже в Хельсинки и службы в финской армии опять вернулся в США и получил стипендию по гольфу в Университете Фурман в Южной Каролине. В то время он был подающим надежды игроком-гольфистом и даже членом национальной сборной Финляндии по гольфу и потому намеревался после окончания учебы стать профессиональным игрулей.
Александр Стубб в черном
Александр Стубб в черном
Александр Стубб в черном
Но профессора смогли в нем разглядеть другие таланты, склонили к учебе и толкнули на интеллектуальную стезю. В 1993 году Стубб получил степень бакалавра по политологии в Университете Фурман, в следующем году изучал французский язык и в 1994 году получил диплом по французскому языку и культуре в Сорбонне.
Затем Стубб получил степень магистра в области политологии в Европейском колледже в бельгийском Брюгге, продолжил обучение в докторантуре Лондонской школы экономики и политических наук и в июне 1999 года получил степень доктора философии в области международной политики. Один из преподавателей сказал о нем: "В последние годы в Лондонской школе экономики было много очень способных финских студентов, но Алекс был одним из самых выдающихся". Диссертация Стубба называлась "Гибкая интеграция и Амстердамский договор: переговоры о дифференциации на Межправительственной конференции 1996–1997 гг.".
Стубб с президентами США и Канады (бывшими)
Стубб с президентами США и Канады (бывшими)
Стубб с президентами США и Канады (бывшими)
О чем она, знает только Стубб. Но при этом, кроме шведского и финского, он свободно говорит на английском, французском и немецком и понимает итальянский.
При этом, вы не поверите, он кое-что умеет делать и руками. В свободное от учебы время Стубб подрабатывал хоккейным тренером, продавцом в магазине снаряжения для гольфа, стажером на фабрике по производству бумаги в Германии и даже участвовал в международных турнирах по гольфу.
Это, конечно же, помогло сделать ему неплохую политическую карьеру. Начинал он в 1995—1997 годах советником в МИД Финляндии, с 1999 по 2001 год он был специсследователем в представительстве Финляндии в ЕС в Брюсселе. Работал в Еврокомиссии международным бюрократом и только в 2003 году вернулся в Финляндию, чтобы уже в 2004-м стать челном Европарламента от нее. Точнее – от партии Национальная коалиция, которая числится правой и консервативной, но насквозь заражена либерализмом и евроатлантизмом. Два года Стубб ее возглавлял.
В течение 2008 года Стубб даже руководил ОБСЕ, а потом был в Финляндии министром иностранных дел (2008—2011), министром по делам ЕС и внешней торговли (2011—2014), министром финансов (2015—2016), депутатом парламента. Работал даже премьер-министром своей страны в 2014-2015 годах и вице-президентом Европейского инвестиционного банка (EIB) в 2017—2020 годах.
Потом ушел опять как бы на научную работу и только в марте 2024 года был избран президентом. Так он и стал известным широкой общественности, потому что попал в жернова современной геополитики, которые завертелись со страшной скоростью и жестокостью после начала специальной военной операции (СВО) России против Украины в 2022 году и после вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа в январе 2025-го.
Стубб с Трампом
Стубб с Трампом
Стубб с Трампом
Все эти перечисления научных регалий и политических подвигов Стубба нужно для того, чтобы понимать: с одной стороны, он – хорошо подготовленный и грамотный либерал-евроатлантист и опытный демагог-популист, который знает, что такое глобализация и зачем ей нужно служить. Он леволиберальной глобализации и служил на всех постах, и до сих пор служит, мучительно приспосабливаясь к новым меняющимся обстоятельствам и президенту Трампу.
С другой стороны, Стубб – убежденный русофоб, который о своей ненависти к России громко заговорил потому, что это стало мейнстримом, востребованным на всем коллективном Западе, и дает вес и определенные печенюшки в мировой политике.
Стубб высказался за вступление Финляндии в НАТО и в 2023 году приветствовал его. А теперь всячески поддерживает продолжение войны в Украине любой ценой. Несмотря даже на то, что Трамп хочет замирить Киев и Москву.
Стубб с Хиллари Клинтон
Стубб с Хиллари Клинтон
Стубб с Хиллари Клинтон
Отношения с Трампом – это особая линия в жизни Стубба. Он сблизился с американским президентом, похоже, на почве любви к гольфу, мастаком которого считает себя Трамп. В марте этого года он даже пригласил Стубба к себе в резиденцию в Мар-а-Лаго в США мужской турнир по гольфу среди приглашенных игроков. Стубб даже помог выиграть команде Трампа, после чего тот сказал о финском президенте: "Он очень хороший игрок".
Стубб в ответ лизнул Трампа более расширенно: "Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете". И рассказал, что после встречи с ним Трамп ужесточил свою позицию в отношении России и согласился установить для президента России Владимира Путина "крайний срок" для соблюдения режима прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп заключил с Финляндией крупный контракт на строительство арктических ледоколов и тоже был доволен, что и тут не обошлось без прибыли для США.
Эта канитель с миротворчеством Трампа продолжается до сих пор. И Стубб продолжает играть в ней привычную для себя роль. Он, повинуясь солидарности и единой фронде антитрампистов Евросоюза, всячески убеждает американского президента не уходить из Европы и продолжить оказывать военную помощь неонацистам просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского.
Он крайне прохладно относится к разговорам между Трампом и Путиным и всячески продолжает убеждать американца, что тот зря старается, ибо Россия – больше не сверхдержава и перед нею не стоит заискивать и относиться к ней серьезно. "Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент, ее процентная ставка (Нацбанка. – Авт.) превышает 20%, а резервы истощены", – убеждал он Трампа.
Однако параллельно Стубб не может не понимать, что как всей Европе, так и его Финляндии без поддержки и помощи США – натуральный кирдык. И он надеется, что американцы ему заплатят за ту роль, которую Финляндия стала играть в стратегии давления на Россию, став членом НАТО. С членством Хельсинки в НАТО "горячая" граница российская удлинилась сразу на 1272 км, и Москве пришлось думать о восстановлении Ленинградского военного округа. А это – оттянутые от других целей средства и время.
Стубб на сцене конгресса в Хельсинки
Стубб на сцене конгресса в Хельсинки
Стубб на сцене конгресса в Хельсинки
Но Стубб готов играть эту роль, как страны Прибалтики и их президенты на западе континента или Майя Санду в Молдавии – на юге. Он хочет и надеется на американские деньги. Известно, что Стубб лично проинспектировал судостроительное предприятие на побережье Ботнического залива, в городе Раума, где спускают на воду финские ледоколы, о которых подписана сделка с Трампом. И вопрос о строительстве которых для американцев уже вступает в стадию практической реализации.
При этом Стубб – ярый русофобский реваншист, который не может не знать, что оставшаяся без дешевого российского газа Финляндия испытывает серьезные трудности в экономике. И не просто очень нуждается в инвестиционных вложениях США, но и без них не может рассчитывать, что вернет себе доступ к Северному Ледовитому океану в районе Печенги, который она потеряла после Второй мировой войны по итогам Парижского мирного договора в 1947 году.
Вот такие мысли не могут не бродить в голове умного Стубба, делая больно и голове, и конечностям, когда игра в гольф с Трампом может не заладиться и шарик попадет не в лунку, а по башке или в дырку русофобии, где возможна война.
А что такое война с Россией, мог бы рассказать упомянутый выше Маннергейм, который тоже сначала очень храбрился и как бы даже побеждал советских, а потом прибежал с поджатым хвостом к СССР и на коленях выпросил прощение. И выпросил таки! А у Стубба есть еще шанс все решить и без войны. Россия – наследник СССР и, как он, тоже милостива и не хочет войны.
Кроме того, Стубб – хотя на всю голову и европейский поклонник ЛГБТ*-повестки и приветствует гей-парады и однополые браки, но имеет нормальную жену – женщину и двоих родных детей, а значит, по логике, мог бы и о них подумать. Но вы же видели этого Стубба…
О коллеге Стуббе - в статье Владимира Скачко "Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу""
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
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