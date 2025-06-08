https://ukraina.ru/20250608/skvoz-golubye-ochki-sem-lits-prezidenta-latvii-edgara-rinkevicha-opredelenno-ne-ugodivshego-trampu-1063763309.html

Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу

Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу - 08.06.2025 Украина.ру

Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу

Наверное, это хорошо быть президентом Латвии – можно управлять миром, фактически не привлекая внимания санитаров. Можно думать, что Латвия – пуп земли, но почти никто не знает, где она находится.

2025-06-08T17:51

2025-06-08T17:51

2025-06-08T17:55

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Полномочия президента невелики, половинчаты, но удобны. И для работы, и для жизни. Президент в Латвии может принимать кой-какие решения, но ответственности за них не несет. О президенте Латвии так конституционно и записано: "Президент не несет ни перед кем политической ответственности, а все его распоряжения подписываются президентом министров и компетентным министром".Это не совсем правда насчет ответственности. Президент Латвии – в долгах, как в шелках, перед правительством и Сеймом (парламентом). В Сейме его избирают простым большинством из 100 депутатов, но снять могут только двумя третями голосов и по инициативе не менее половины членов.Немного обидно и то, что его решения подписывает еще какой-то президент. Но на самом деле это удобно: "президент министров" – это просто название премьер-министра в Латвии.Президент, как свадебный генерал, представляет государство в международных отношениях, но является верховным главнокомандующим, назначает послов и подписывает или денонсирует международные документы, церемониально пьянствует с иностранными дипломатами на приемах, но войну может объявить только с согласия Сейма. Может также миловать сограждан, но самого его к уголовной ответственности могут привлечь, если согласие на это даст все тот же Сейм.И нынешний президента Латвии – 51-летний Эдгар Ринкевич, конечно, кайфует. Сейм ему не угрожает, а правительством рулит 49-летняя Эвика Силиня. Она – профессиональная юристка, но блондинка, и Эдгар, судя по всему, особо не парится.Точнее – не так: еще совсем недавно Эдгар не парился, ибо имел надежный щит-предохранитель от нападок. Он был избран президентом, как первый открытый гей во главе государства. И, разумеется, первый в Латвии. Так она шла семимильными путями в Европу, модно задекларировала и подтвердила свой выбор, обозначив "портал" продвижения. Поскольку этот "портал" находился и сейчас находится ниже спины латвийского президента, он чувствовал себя хорошо: любые нападки мог списывать на гомофобию, а за это в Европе не гладили ни по головке, ни в других местах.А к благосклонности Европы, как и всего коллективного Запада, современная Латвия очень и очень чувствительна. Она – одна из подлинно независимых стран на Западе. В том смысле, что от нее практически ничего не зависит. Латвия – член НАТО и Евросоюза, и этим все сказано. Она давно и прочно потеряла свой подлинный суверенитет (любой) и ничем не может распоряжаться без одобрения Запада. Ни политикой, которую определяет Брюссель, а не Рига, ни экономикой, которая практически превращена в ошметки.В прошлом году Эдгар, этот лидер на букву "п", радостно отпраздновал 10-летний юбилей своего каминг-аута и счастливо жил себе дальше. Но беда пришла оттуда, откуда не ждали: президентом США стал Дональд Трамп, который заявил, что на свете белом нет никаких небинарных личностей и сомнительно определившихся в половом плане особей, а есть только два пола – мужской и женский. Что впредь и он, и США будут придерживаться традиционных семейных и моральных ценностей во всем и брезгливо относиться ко всевозможным нетрадиционалам. Их, типов извращенцев, уже насчитывается добрые полторы сотни, но в США их вообще начали выгонять отовсюду поганой метлой.И Эдгар наш страшно занервничал. Когда после инаугурации Трампа его спросили, не чувствует ли он фигурально не головой, а чем0нибудь еще какой-то опасности и как ему живется первым геем на посту президента, он в интервью Channel 4 лишь помялся и сказал: "Это было очень давно". И начал что-то пространно мямлить, что избран он был в мае 2023 года, раньше Трампа, и что это "дело американского конгресса, народа и президента" – уважать ли права ЛГБТ* или нет.Все посчитали, что, как говорится, испуганный фраер сдал назад. Потому что Эдгар начал всем зачем-то рассказывать про свою надежду, что "отката назад" в этой сфере не будет. И фактически признал, что его половые собраться слишком уж расшалились в мире и начали наезжать на нормальных людей. По его словам, в какой-то момент дискуссия об этих правах обнаглевших девиантных "зашла слишком далеко в другую крайность". "Я думаю, многие люди почувствовали, что некоторые вещи зашли слишком далеко. …Когда одни люди получают квоты и какие-то преференции, другие начинают считать, что они подвергаются дискриминации", – признал он. И намекнул, что и среди соратников Трампа по Республиканской партии геев – полным полно, и они так просто не сдадутся.Пока ситуация действительно зависла. Латвия с Ринкевичем вошла в клуб западных стран, которые активно фрондируют и противостоят Трампу по всем фронтам. Особенно в плане русофобии и необходимости поддерживать Украину, чтобы та по-прежнему воевала с Россией.Эдгар Ринкевич – давний и активный русофоб. На этом, увы, зиждется все его политическая карьера. Хотя, казалось бы, сначала ничто не предвещало беды. Родился он в Юрмале под Ригой в обычной интеллигентской семье, на страдающей ненавистью к русским.Там же закончил среднюю школу и изучал потом в Латвийском университете историю. То есть изначально знал, как это неблагодарно – воевать с русскими. К тому же, а 1993—1994 годах он работал журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики и международных отношений латвийского радио, что тоже должно было настраивать мозг на прагматичный лад.Потом его, правда, идеологически подправили в Университете Гронингена в Нидерландах, где он прошел курс политических наук и международных отношений, и потом его отправили в большую политику.Кем он там только не был, но первый успех к нему пришел в 2004 году, когда он, будучи зам главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО, фактически обеспечил вступление своей страны в Альянс. Увел, значит, свою страну "из-под России".Запад ему эту услугу не забыл и обеспечил карьерный рост. До избрания президентом Ринкевич был в Латвии министром иностранных страны с 2011 по 2023 год, главой канцелярии президента Латвии, государственным секретарем Министерства обороны. Избирался депутатом 12-го и 13-го Сейма Латвии от разных партий, пока в 2014 году вместе с каминг-аутом не вступил в партию "Единство", с которой и связал свою жизнь.И Эдгар сразу прочухал, что выгодно в политике и за что Запада выдает печенюшки. Уже в 2018 году свою предвыборную кампанию в Сейм он вел под лозунгом "Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством". Корень неудач своей страны он, ясное дело, видел в России, о которой Латвия к тому времени, напомню, откололась уже 25 лет. При том откололась с вполне приличной экономикой и промышленность, чего сегодня про нее, увы, уже не скажешь. Значительная часть предприятий под давлением ЕС были закрыты с той целью, чтобы не составлять конкуренцию западным транснациональным компаниям.Но Эдгар, сквозь голубые очки поглядывая на Запад, до сих пор видит во всем, что не удалось его стране вину России. В 2021 году он лично во время чемпионата мира по хоккею в Риге сорвал госфлаг Белоруссии и заменил его на флаг оппозиционеров-"змагаров", за что генпрокурор этой страны возбудил против него уголовное дело. По статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". По максимуму тянет на лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. И можно не сомневаться, что Ринкевич сядет, если "бацька" Александр Лукашенко его где-нибудь и как-нибудь надыбает.В 2024 году, отмечая первую годовщину своего президентства, Ринкевич однозначно встал на сторону Украины в украинско-российском конфликте и пообещал уголовную ответственность всем, кто думает иначе. "Если кто-то продолжит рисовать букву Z на стенах или поддерживать действия РФ, это вопрос уголовного закона. Потому что речь идет о нашей безопасности", – сказал он.Точно также выступает он и за однозначную дерусификацию Латвии и за утверждение латышского языка за счет русского и прав русскоязычного населения. "Каждый вправе сам выбирать, хочет ли он жить в Латвии и быть ее частью, или до сих пор смотрит в прошлое — на Российскую империю в качестве модели для себя. …И когда человек ответил на этот вопрос, определил позицию по конфликту между РФ и Украиной — это лакмусовая бумажка или тест, после которого появляется возможность говорить, что мы должны делать по-другому. Никто не хочет видеть разрушенные войной латвийские города. Это те вещи, в которых каждый должен начинать с себя", — задекларировал он, как президент.И в то же время своей главной фишкой на посту президента Ринкевич провозглашает достижение единства латышского общества и на словах не хочет удалять из него русский элемент и русскоязычных граждан и неграждан. При этом он прекрасно понимает, что именно его "голубизна" (нетрадиционная ориентация) и русофобия являются теми факторами, которые раскалывают общество. И мешают ему воплотить его политико-государственные модели.За первые месяцы своего президентства Ринкевич осуществил около 30 поездок по регионам своей небольшой страны и везде говорил о единстве. Он признал: "В регионах совершенно другие приоритеты. Мы очень разобщенное общество, и не только по этническим, но и по другим вопросам. В том числе и по вопросам экономического развития. Например, мы говорим о необходимости развивать экономику, промышленность, но когда появляется инвестор, мы слышим: "Только не в моем самоуправлении". Эти вопросы сложно решать".Конечно, сложно. Указанные выше особенности Ринкевича не могут ему не мешать, потому что уровень гомофобии в Латвии очень высок, а русские там составляют 23,5% населения. И по данным экс-депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, 38% жителей Латвии назвали русский язык родным. Хотя в Риге за разговор на русском языке в общественном месте можно получить административный штраф.И потому все призыв Ринкевича к единству имеют такую же силу и последствия, как призывы его нетрадиционных половых партнеров к большой и светлой любви. Получается что-то голубое и эфемерное, но не небо…Буквально неделю назад Ринкевич побывал в родном городе Юрмале, чтобы принять участие в голосовании на муниципальных выборах. И все отметили, что дельными и понятными были лишь его предложения по улучшению велоинфраструктуры города и окрестностей, потому что он – и местный житель, и велосипедист. Все остальное – пурга политическая, сдобренная белым юрмальским песочком, поднятым балтийским бризом. …А официальный представитель МИД России Мария Захарова, слушая призывы латыша-президента сделать Латвию состоявшейся, чему мешает Кремль, как-то сказала: "Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством. Но если хотят быть только состоявшимся — ради Бога".И действительно: вольному – воля, и Трамп с Владимиром Путиным в помощь…О ситуации в Латвии читайте в статье Владимира Скачко Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ * Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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латвия, россия, запад, дональд трамп, александр лукашенко, мария захарова, сейм, нато, ес, эксклюзив