https://ukraina.ru/20250613/amerikanskaya-paradigma-ne-polnostyu-i-nasovsem-a-tolko-chastichno-kak-ssha-budut-podderzhivat-ukrainu-1063848144.html

Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину

Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину - 13.06.2025 Украина.ру

Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину

Соединённые Штаты извлекают уроки из украинского конфликта и окончательно Киев без поддержки на поле боя не бросят, несмотря на стремление к мирному решению ситуации

2025-06-13T06:00

2025-06-13T06:00

2025-06-13T06:00

эксклюзив

сша

украина

дональд трамп

пит хегсет

спецоперация

вооруженные силы украины

военная помощь

пентагон

m2 bradley

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Средства в бюджете США на 2026 финансовый год, предназначенные на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) – программу закупки у американских подрядчиков нового вооружения для поставки Украине - сократят, поскольку нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт: урегулирование посредством переговоров отвечает интересам и обеих сторон, и самих Соединённых Штатов, объявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей.Как отметил корреспондент РИА Новости в Вашингтоне Игорь Наймушин, предыдущая американская администрация не включала военные закупки для Киева в оборонный бюджет, а выносила в отдельные законопроекты, поэтому есть вероятность, что США сейчас, не указывая закупки оружия в рамках проекта оборонного бюджета на новый финансовый год, всё же будут их проводить, как вариант - отдельными документами."Как бы то ни было, Хегсет активно сопротивляется давлению (об оказании военной помощи Киеву – ред.) со стороны законодателей, которые представляют собой полностью русофобскую и проукраинскую радикальную политику на Капитолийском холме", – подчеркнул журналист.В представленных конгрессменам письменных показаниях глава оборонного ведомства не рассказывал о поддержке Украины, она упоминается всего один раз - в контексте изменения способов ведения военных действий за счёт беспилотников.За применением дронов в ходе украинского конфликта США следят в режиме реального времени и используют получаемую информацию на только для снижения собственной уязвимости перед угрозами атак с применением БПЛА, но и чтобы производить "более смертоносные и наносящие урон беспилотники", сообщил Хегсет и тут же отметил, что Белый дом был не в курсе готовящейся Киевом операции "Паутина" по атакам по российским аэродромам.Кроме того, с учётом уроков, вынесенных из этого конфликта, Вашингтон принимает решения о том, какую военную технику и оружие считать устаревшими и необходимо списать."Мы поняли многое, наблюдая за происходящим на Украине. Если у нас имеются системы и платформы, которые не способны уцелеть на современном поле боя, если они не дают нам преимущества в боевых действиях будущего, то мы должны принять трудные решения прямо сейчас", - сказал глава Пентагона.Украинский конфликт действительно показал реальные возможности западных вооружений. В интервью журналу "Разведчик", который издаётся Службой внешней разведки, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов поделился выводами по итогам изучения российскими специалистами бронетехники иностранного производства, захваченной бойцами ВС РФ в зоне спецоперации, в частности речь шла об американских образцах."[Танк] Abrams - в целом интересная машина", хотя и там тоже взять нечего. Некоторые эксперты, в том числе у нас, восхваляют Bradley. На мой взгляд, неоправданный восторг. У Bradley есть серьёзное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в чернозёме и за счёт огромных габаритов становятся лёгкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищённости, если результат один? Практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены. Всё-таки нужно помнить, что БМП- не танк. Эта машина должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог. Наши БПМ это умеют, американские – нет", - сказал он.В майском отчёте Центр стратегических и международных исследований написал, что американская Patriot — единственная натовская система ПРО, которая может защитить Украину от атак российских баллистических ракет. Однако представители "Ростеха" констатируют, что западные системы ПВО, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе Patriot, неспособны сбить ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", движущуюся по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью.По подсчётам специализированного портала Lost Armour, который ведёт учёт захваченной ВС РФ техники противника, большинство трофеев именно американского производства.Тем временем на Украине звучат опасения прекращения военной помощи со стороны США, включая даже ту, что выделили ещё предыдущие власти. Такую точку зрения озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Youtube-каналу издания "Украинская правда", выразив уверенность, что отношения Киева и Вашингтона в ближайшей перспективе ухудшатся, не исключена и остановка передачи разведданных.А президент США Дональд Трамп может, такое уже бывало, хоть и на непродолжительный срок, но всё же ВСУ успели почувствовать разницу – они тогда лишились возможности наносить удары вглубь территории РФ. Но пойдёт ли Белый дом на это снова?"Источники, которые имеют дело с администрацией Трампа по Украине, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имела решающее значение для нацеливания на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки очень важны для Украины: это её глаза и уши. После (начала СВО – ред.) Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковых снимков, которая использует радиолокационные снимки высокого разрешения для отслеживания перемещений российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступлений", - пишет журнал Foreign Policy.Наиболее вероятным издание считает такой сценарий: Трамп обвинит и Россию, и Украину в невыполнении его указаний и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву."Но самое главное, администрация Трампа не откажется от Украины полностью. Американские политики, среди которых большинство республиканцев, понимают, что Вашингтон может потерять слишком много от потенциального украинского краха. Соединённые Штаты могут и, вероятно, предоставят предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не будет стоить Вашингтону слишком дорого", - говорится в статье.В интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко объяснил, почему Трамп не ставит Киев на место, хотя ему это ему ничего не стоит, - у президента США есть три стратегические задачи в отношении Украины:1. Украина — это гарант невосстановления СССР в какой-либо форме: если убрать мысленно Украину, тогда ничто не помешает России создать Евразийское экономическое сообщество реальным союзом из большинства постсоветских республик, а такого военного потенциала как у Украины, чтобы противостоять РФ, нет больше ни у одной бывшей союзной республики.2. Антироссийский режим на Украине – это гарантия того, что Россия будет заблокирована в границах, близких к Московскому царству XVII века: если убрать антироссийскую сущность Украины, то Россия резко продвинет своё влияние на Запад, поэтому ни США, ни страны ЕС не собираются прекращать помощь Украине.3. Пока сохраняется напряжённость в отношениях РФ и ЕС на почве украинского конфликта, транзит российского газа в Европу проблематичен, поэтому европейцы продолжат закупать американские энергоресурсы, хотя они и обходятся дороже.Более подробно о позиции США в украинском вопросе - в интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей

https://ukraina.ru/20250602/molyus-chtoby-u-rossiyan-byli-razveddannye-luchshe-ssha-vykhodyat-iz-proksi-voyny-nato-protiv-rf-na-1063581420.html

https://ukraina.ru/20250605/armiya-rossii-otpravila-v-tyl-iz-sumskoy-oblasti-dva-trofeynykh-tanka-abrams-1063652761.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, пит хегсет, спецоперация, вооруженные силы украины, военная помощь, пентагон, m2 bradley, m1 abrams, беспилотники, атака