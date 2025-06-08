https://ukraina.ru/20250608/aleksey-fenenko-u-trampa-tri-strategicheskie-zadachi-v-otnoshenii-ukrainy-1063748270.html

Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины

Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины - 08.06.2025 Украина.ру

Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины

Киев показывает колеблющимся на Западе, что до сих пор способен ощутимо бить по России. А Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду ее слишком большой значимости для Соединённых Штатов.

2025-06-08T07:30

2025-06-08T07:30

2025-06-08T07:30

интервью

украина

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились об обмене пленными и телами воинов. Однако 7 июня глава дипломатической группы России Владимир Мединский сообщил, что Киев "неожиданно" решил перенести на неопределённый срок и приёмку тел, и обмен военнопленными. Такое решение Украина приняла в последний момент.— Алексей Валериевич, как ситуация с подрывами мостов и атаками БПЛА на аэродромы России может повлиять на переговоры с Украиной? Чего Киев добивается такими действиями?— Украина добивается простой вещи: она показывает, первое, что они сильны и ничем серьёзным Россия им не ответит. (Так это или нет в реальности – другой вопрос, но в Киеве преобладают такие настроения).Второе – Киев хочет таким образом послать сигнал Западу, что дела идут неплохо, что Украина может наносить чувствительные удары по России даже спустя 3 года после начала СВО. Дескать, поставляйте нам больше оружия – у нас ещё полно сил для борьбы.Это основной посыл для тех колеблющихся на Западе, которые говорят, что у Украины дела очень плохи, что она проигрывает. Украинцы показывают, что до сих пор способны ощутимо бить по России, а значит, не особенно-то проигрывает Украина эту войну.— Вы считаете, что США поддерживают такую риторику? Трамп намекал, что готов наказать Украину…— Это ключевое слово – "что-то намекал". Если бы Трамп хотел, он бы давно уже их наказал: отрезал бы ВСУ полностью от данных разведки и спутников, навигации, связи, полностью пресёк бы поставки оружия. Но он ведь этого не делает, значит США вполне устраивает поведение Украины. Еще раз: американцам ничего не стоит поставить Киев на место. Но они не хотят этого делать – ответ простой.— Почему Трамп этого не делает?— У любого президента США есть три стратегические задачи в отношении Украины.Первое. Украина — это гарант невосстановления Советского Союза в какой-либо форме. Американцы много писали: если убрать мысленно Украину, тогда ничто не помешает России создать Евразийское экономическое сообщество реальным союзом из большинства постсоветских республик. Такого военного потенциала как у Украины, чтобы противостоять России, нет больше ни у одной бывшей союзной республики.Момент второй. Антироссийский режим на Украине – это гарантия того, что Россия будет заблокирована в границах, близких к московскому царству XVII века. Если убрать антироссийскую сущность Украины, то Россия резко продвинет своё влияние на Запад, а это, как считают американцы, пересмотр итогов распада Советского Союза.На этот момент обратил внимание наш известный политолог Вадим Леонидович Цымбурский. "Никогда прежде наш откат из Европы не преподносили обществу как наше возращение в Европу", – писал он о горбачевском "Общеевропейском доме". В самом деле, пока наши либералы говорили о "вхождении России в Европу", наши западные границы оказались отброшенными к временам Ивана Грозного.Антироссийская Украина в глазах стран Запада – это ключевой гарант удерживания России примерно в этих границах. Поэтому ни США, ни страны ЕС не собираются прекращать помощь Украине.И третий момент. Украина – это проблема для транзита российского газа в Евросоюз. Она была ключевым транспортным узлом для переправки топлива в ЕС. И чем больше европейцы будут ссориться с Россией, тем сильнее будет нарушаться транзит российского газа. Значит, им придётся переориентироваться на британский и американский газ, только и всего.Поэтому Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду её слишком большой значимости для Соединённых Штатов.— Хорошо, а чем тогда смысл идущего сейчас переговорного процесса между РФ и Украиной, которого требует Трамп?— Я так понимаю, что целей было несколько. Во-первых, поскольку переговоры предлагала администрация Трампа, то мы, видимо, надеялись поддерживать с ними подобие дипломатической игры, чтобы окончательно не сделать из Трампа второго Байдена. Хотят поговорить – давайте поговорим, давайте дадим Трампу определённую пилюлю.Во-вторых, я считаю, у нас были необоснованные надежды на Трампа. У нас почему-то появились представления, что он действительно хочет улучшать российско-американские отношения. Вспомните, на первом сроке мы не видели от него никаких реальных шагов по улучшению связей США и РФ. Логично было предположить, что так будет и в этот раз.Третий момент. Надежды были на раскол между США и Евросоюзом. Вспомните, после Мюнхенской конференции и речи вица-президента Вэнса сколько было комментариев на тему того, что администрация Трампа дистанцируется от Европы.Но при этом все мы забываем институциональный аспект. Если бы США реально дистанцировались от Европы, они бы просто вышли из НАТО или вывели войска из европейских стран. Американцы даже не сделали заявления, что 5-я статья Вашингтонского договора 1949 года предполагает только оказание помощина случай агрессии, а не объявление войны "агрессору", введения военного положения или объявления общей мобилизации.Но так даже вопрос никто не поставил. То есть, американское военное присутствие в Европе никто не трогал и не трогает. Значит, не такой уж у них раскол. Поэтому запланированные переговоры России и Украины, я считаю, зашли в тупик.В сущности, что нам могут дать украинцы? Ещё 17 февраля нынешнего года Кит Келлог почти официально предложил России: невступление Украины в НАТО, неразмещение на её территории иностранных войск в обмен на заморозку военных действий по линии фронта. Согласно этому компромиссу, мы до конца не освобождаем ни Херсонскую, ни Запорожскую, ни Донецкую области.А украинцы своим меморандуме заявляют: "Нет, предложения Кита Келлога и для нас неприемлемы! Мы на это никогда не пойдём! Дайте нам полное право на вступление в НАТО и в Евросоюз". То есть, они даже заняли более жёсткую позицию по отношению к требованиям от России, чем Кит Келлог в феврале нынешнего года.— Вы говорите, что Трамп не особо нацелен на восстановление отношений с Россией, но его заявления гласят о желательности крупных экономических сделок с Россией. Американские компании ждут с нетерпением прихода на российский рынок.– Повторюсь, не стоит воспринимать слова президента США всерьёз. Вспомните, Клинтон шёл под лозунгом "Строить партнёрство с Россией". Чем закончили? Кризисами вокруг Югославии и Чечни. Буш-младший говорил, что необходимо выводить российско-американские отношения из кризиса. Окончилось почти военным столкновением в Грузии.Обама с нами хотел играть вроде как в перезагрузку, а в итоге мы получили жёсткое противостояние США и России вокруг Украины и Сирии. (Осенью 2016 года администрация Обамы почти официально писала о военном противодействий российской авиации в Алеппо). Да, и вспомните первый строк Трампа: вооружение Украины, назидательные бомбардировки Сирии на глазах у наших ПВО.Логично, по-моему, предположить, что так начинает свой срок каждый президент США, а заканчивается все, скажем, не лучшим образом для нас. Потому что есть объективные противоречия между Москвой и Вашингтоном, которые невозможно преодолеть какими-то личными желаниями.— Ко всему этому еще и Мерц довольно воинственно выступает. А Германия собирается возродить армию, чтобы стать новой военной силой в Европе. Сколько у них времени на это может уйти?— Мерц делает больше, чем просто возрождает сильную армию. Он окончательно выводит Германию из ограничений, наложенных на нее после Второй мировой войны.Ещё в 1952 году Великобритания, США и Франция подписали с ФРГ Боннский договор о восстановлении ее суверенитета, который установил для него целую серию ограничений. Затем, когда объединялась Германия, в 1990-м году был подписан Московский договор, который сохранил в силе часть ограничений, наложенных Боннским договором.Теперь Германия использует войну на Украине для того, чтобы окончательно вырваться из этих ограничений.Первый момент – на кого Германия часто делает нападки? На постоянного члена Совбеза ООН [на Россию]. А я напомню, что по условиям Боннского договора, подтверждённого Московским соглашением, Германии запрещено принимать внешнеполитические решения без консультации с державами-победителями. Германия уже чувствует себя в силе поставлять оружие против страны, которая приняла у неё капитуляцию – державы-победительницы России. Берлин показывает, что итоги Второй мировой войны будут пересмотрены окончательно.Второй момент – это избрание Анналены Бербок во главе Генассамблеи ООН. Избирается не просто потомок офицера Вермахта (хотя все органы ООН были созданы в рамках победы над Германией), а человек, который осуществляет регулярные нападки на постоянного члена Совбеза ООН [Россию]. То есть Германия опять же показывает: "Мы можем уже посягнуть и на это тоже".Последнее. Бундесверу было предписано ограничение в Московском договоре – 370 000 человек. Олаф Шольц 31 мая 2022 года заявил: "Мы хотим вторую армию НАТО". Вторая армия НАТО – это армия, которая по численности больше турецкой, а у последней около 500 000 человек. То есть получается уже полный пересмотр Московского договора 1990 года – вот что делает немецкая политика.— А в Польше к власти пришёл Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в НАТО, и некоторые эксперты считают, что это на руку России.— Я думаю, что так оно и есть. В Варшаве потирают руки из-за взрыва Северных потоков и войны на Украине. В Польше мечтают, что они теперь станут главным хабом по поставкам российского газа в Европу, и будут диктовать свои цены.— Кроме того, можно ожидать со стороны Польши решения исторических вопросов с Украиной…— Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы столько лет надеялись, что они предъявят территориальные претензии к Украине и отберут у неё Волынь и Львов. Но поляки пока что не спешат этого делать. А ведь это был бы колоссальный плюс для нас: мы могли бы легитимизировать присоединение Крыма и Донбасса к России. Дескать, так делают все.Сейчас получается, что наши надежды зависли в воздухе.— Надежды договориться с Украиной также тают на глазах. Обмен пленными сорван. Если нам не удастся этого сделать, в каком формате мы дальше воевать будем?— Думаю, ни о чём нам с ними договориться не удастся, и война будет продолжаться и дальше в формате СВО. Пока что, видимо, мы не готовы выходить на другой формат: ещё ни разу даже не нанесли реальный удар по административным объектам Киева.— Могут ли у нас появиться новые союзники по типу КНДР, как вы считаете?— Пока не вижу, кто это может быть. Китай не пойдёт на военный союз с нами. Возможно, конечно, что этого захотят латиноамериканцы (Венесуэла, Куба, потенциально Боливия, Парагвай), но, подозреваю, что американцы быстро произведут смену режима там. Да, и потом – одно дело перебросить в Россию корейскую армию по суше, а другое дело везти бойцов из Венесуэлы, то есть другого полушария Земли.Политический альянс с КНР тоже накладывает на Россию ограничения. Возможно, Монголия, Вьетнам, Лаос и Индонезия были бы не против заключения военного союза, но в Пекине к этим странам относятся очень болезненно.И главное, не потерять союзников по ОДКБ. За минувшие месяц Армения подписала с Францией соглашение о стратегическом партнёрстве, Великобритания и Казахстан утвердили план военного сотрудничества на 2026 год. Ища новых союзников, важно сохранить и систему альянсов с постсоветскими республикам: хотя бы для того, чтобы другие игроки не укрепились ещё сильнее на пространство бывшего СССР.Трамп может консолидировать Индию и Китай, продавить Евросоюз — и все-таки довести переговоры по Украине до реальной договоренности, будь то мирное соглашение или корейский сценарий. Об этом в интервью Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-timur-syrtlanov-ob-otvete-rossii-na-terakty-my-budem-koshmarit-ukrainu-v-techenie-nedeli--1063668992.html

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