https://ukraina.ru/20250609/pavel-svyatenkov-ssha-gotovy-otstranitsya-ot-voyny-evropy-i-rossii-chtoby-vernutsya-v-statuse-1063796965.html

Павел Святенков: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей

Павел Святенков: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей - 09.06.2025 Украина.ру

Павел Святенков: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей

Трамп не против помирить Россию и Украину и стяжать лавры миротворца. Но если у него не будет это получаться, он скажет, ладно, воюйте. Германия снова имеет какие-то счеты с Россией? Хорошо, Америка имеет достаточно ресурсов, чтобы спокойно наблюдать ситуацию из-за океана и прийти к шапочному разбору, но в статусе победителя.

2025-06-09T19:30

2025-06-09T19:30

2025-06-09T19:55

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков.- Павел, протесты движения Black Lives Matter сотрясали США в во время первой каденции Трампа. Сейчас в Лос-Анджелесе идут столкновения полиции и Нацгвардии с противниками миграционного законодательства. Политическая стабильность в США находилась в большей опасности тогда или сейчас?- Такие протесты, как и ранее протесты BLM, являются инструментом одной из политических сил США. В данном случае это Демократическая партия, которая направляет свои удары против Республиканской администрации.Самой популярной частью повестки Трампа является миграционная повестка. Если в области внешней политики, экономики общественное мнение оценивает политику Трампа разнонаправленно, то миграционная политика Трампа вызывает только позитивные оценки.Недавно я видел на этот счет смешную карикатуру, где трамп изображен в виде ученика школы. Ем выдают табель об успеваемости, и по всем темам у него сплошные двойки, и только по миграции пятерка. Даже оппозиционно настроенный карикатурист вынужден признать, что по миграции у Трампа все хорошо.Но сейчас противники Трампа стараются создать впечатление, что и с миграцией у него не все хорошо, чтобы обрушить его популярность.Если Трамп их жестко подавит, можно будет обвинить его, что он страшный тиран, затеять миллион судебных процессов, пользуясь тем, что американская судебная система независима. С другой стороны, сильные политические группировки в этой системе могут найти благосклонных к себе судей. Это так называемы судейский активизм, когда многие меры Трампа отклоняются судьями на уровне дистриктов – это федеральные судебные округа. Потом эти решения могут отменяться вышестоящими судами, но впечатление создается.Второе обстоятельство не общеамериканское, а внутрикалифорнийское. Протесты идут в Калифорнии, это богатейший штат США. Там разворачивается борьба за кресло губернатора штата, потому что Гэвин Ньюсом уходит, отбыв положенные два срока. Претендент на его должность – Камала Харрис, бывшая соперница Трампа.Пост губернатора для нее был бы хорошим трамплином для возвращения в федеральную политику. А для Ньюсома важно ударно закончить свое провальное губернаторство, чтобы сохранить шансы в 2028 году баллотироваться в президенты.И Камала Харрис, несмотря на обидный проигрыш, надежды на возвращение лелеет. Выборы губернатора состоятся уже в ноябре 2026 года. Калифорния традиционно считается глубоко демократическим штатом. Скорее всего, на выборах победит демократический кандидат.Там существует система, которую я бы назвал полуторапартийной. С точки зрения политологии это многопартийная система, в которой длительное время существует господство одной и той же партии. Демпартия постоянно господствует в Калифорнии.Но именно полуторопартийная модель вызывает конкуренцию между разными частями калифорнийской политической элиты. Эти бунты они будут использовать не только против Трампа, но и для укрепления своих позиций в преддверии грядущих выборов.Для Харрис это возможность вскочить на подножку уходящего поезда и вернуться на федеральный олимп. Для Ньюсома это возможность стать лидером оппозиции Трампу и претендовать на участие в выборах 2028 года. Губернатором он к тому времени уже не будет и если на выборах будут выдвигаться Вэнс, Рубио или другая сильная фигура, ему будет сложно.Поэтому я думаю, что тут работают два этих фактора. Сбить Трампа, уничтожить основу нынешней его власти, миграционную политику, которой все довольны в Америке, и на которой зиждется сейчас популярность Трампа, и разборки между демократами в борьбе за должность губернатора Калифорнии.- Трамп был недоволен и решением Киева нанести удары по стратегической авиации России. Какие выводы сделает Трамп и его команда из недавней террористической атаки Украины по России?- Это отдельный и сложный вопрос. Существуют силы в европейских элитах и, прежде всего, в Великобритании, которые стремятся организовать Третью мировую войну между Россией и Германией. Обеспокоенные заявления звучат в последнее время и со стороны наших ведущих политиков и государственных деятелей, о том, что перевооружение Германии может привести к повторению печальных событий начала прошлого века.Те силы, которые стоят за Трампом, считают, что национальные интересы США состоят в том, чтобы просто отстраниться от этого кризиса. Америка же и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну приходила в Европе к шапочному разбору.То есть они всегда приходили после того, как Германия уже понесла существенные потери. Находилась на грани поражения, и американцы прекрасно вписывались в число победителей, причем в главных ролях.Хотя Версальский мир не был ратифицирован американским сенатом, у Рузвельта и его преемника Трумэна закрепиться в Европе получилось. И США стали одним из основных победителей во Второй мировой войне, хотя всю войну главный театр военных действий был на Тихом океане против Японии.Поэтому Трамп пытается от Европы отползти под лозунгом "Ну ладно, если хотите, воюйте". А потом Америка снова придет, чтобы помочь победителю.Трамп вовсе не добренький дедушка, не Дед Мороз. Он отстаивает интересы Америки, как он их понимает, а те силы, которые стоят за ним, считают, что из намечающегося европейского кризиса надо выйти, наблюдать со стороны и потом собрать все призы, сорвать с елки все сладкие конфеты, которые на ней могут висеть.Трамп не против помирить Россию и Украину и стяжать лавры миротворца. Но если у него не будет это получаться, он скажет, ну ладно, воюйте. Германия снова имеет какие-то счеты с Россией? Ладно, Америка имеет достаточно ресурсов, чтобы спокойно наблюдать ситуацию из-за океана и прийти к шапочному разбору, но в статусе опять победителя, покровителя и государства, которое получит все.- Как в эту схему вписывается законопроект о новых санкциях против России, который продвигает сенатор Линдси Грэм*, и найдет ли он одобрение в команде Трампа?- Я думаю, что речь идет о банальном шантаже России со стороны американского руководства. Это любимая американская игра. Рассказывают, что в Америке разделение властей, Конгресс полностью независим от президента. Это обычная игра в доброго и злого следователя. Линдси Грэм является политическим союзником Трампа. И, естественно, все, что он делает, он делает благодаря намекам из Белого дома.Он продвигает законопроект о "санкциях из ада". Но как только Трамп заявил, что просит без его согласия ничего не делать, сразу же этот законопроект был приостановлен. Это возможность шантажировать Россию и говорить, что нет-нет, это же вовсе не Трамп продвигает эти санкции. Вот смотрите, это Конгресс сам самостоятельно их возьмет и примет. Но Грэм слишком близкий союзник Трампа, чтобы можно было поверить, что он действует совершенно независимо от Трампа.Трамп, приближаясь к выборам 2028 года, все больше будет превращаться в хромую утку. Он президент одного срока. Такого еще не было в американской истории, чтобы президент приходил на один срок и не мог с юридической точки зрения больше избираться.И поэтому сейчас время работает против Трампа, власть у него будет утекать из рук. Потому что все будут понимать, что Трамп уходит в историю. Уйдет ли он позитивно или негативно, мы пока не знаем. Но постепенно будет все жарче и жестче разворачиваться борьба за пост его преемника. И, естественно, в какой-то момент Конгресс может перестать его слушаться.Сейчас он своих союзников в Конгрессе жестко контролирует, поэтому если удастся что-то антироссийское провести через нынешний Конгресс, это будет означать, что этого хочет Трамп. Сейчас Трамп никакого обострения санкций не хочет, и мы видим, что законопроект завис.*признан террористом и экстремистомО мятеже в Калифорнии Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине

https://ukraina.ru/20250609/neodnoznachnye-raschety-antirampistov-evropa-tyanet-trampa-na-voynu-pokornostyu-i-strakhom-zelenskogo-1063789836.html

https://ukraina.ru/20250609/on-diktator-on-bredit-kritika-zelenskogo-natknulas-na-zhstkiy-otvet-ssha-1063792796.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, линдси грэм, blm, демократическая партия, украина