Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters - 08.06.2025 Украина.ру
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Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters
Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters - 08.06.2025 Украина.ру
Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters
Чиновники США уверены, что Москва ещё не ответила на атаку украинских беспилотников на свои военные аэродромы и Киеву следует готовиться к худшему. Об этом 8 июня сообщило информагентство Reuters
2025-06-08T14:01
2025-06-08T14:01
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"Соединенные Штаты считают, что угроза президента России Владимира Путина отомстить Украине за атаку беспилотников на прошлой неделе пока не была реализована всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар, сообщили агентству Reuters официальные лица США, - сказано в публикации.Источник американского издания сказал, что сроки полного российского ответа неясны, он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник сказал, что ответ России, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники.Первый чиновник сообщил изданию, что атака Москвы будет "асимметричной" - то есть подход и цели не будут предопределены украинским ударом по российским военным самолётам на прошлой неделе."Россия начала интенсивный ракетный и беспилотный обстрел украинской столицы Киева в пятницу, а Министерство обороны России заявило, что удар по военным и связанным с военными целям был ответом на то, что оно назвало украинскими "террористическими актами" против России. Однако официальные лица США считают, что полный российский ответ еще впереди", - сказано в публикации.Там также сказано, что анонимный западный дипломатический источник уверен: хотя ответ России, возможно, уже начался, однако он, скорее всего, усилится с нанесением ударов по символическим украинским целям, таким как правительственные здания."Он будет огромным, жестоким и беспощадным", — поведал изданию другой высокопоставленный западный дипломат.Один из опрошенных изданием политологов заявил, что целью российского удара может стать штаб-квартира СБУ или другие здания украинских спецслужб.Экспертное мнение на эту тему: На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
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Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Reuters, СБУ, БПЛА, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас

Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters

14:01 08.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Чиновники США уверены, что Москва ещё не ответила на атаку украинских беспилотников на свои военные аэродромы и Киеву следует готовиться к худшему. Об этом 8 июня сообщило информагентство Reuters
"Соединенные Штаты считают, что угроза президента России Владимира Путина отомстить Украине за атаку беспилотников на прошлой неделе пока не была реализована всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар, сообщили агентству Reuters официальные лица США, - сказано в публикации.
Источник американского издания сказал, что сроки полного российского ответа неясны, он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник сказал, что ответ России, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники.
Первый чиновник сообщил изданию, что атака Москвы будет "асимметричной" - то есть подход и цели не будут предопределены украинским ударом по российским военным самолётам на прошлой неделе.
"Россия начала интенсивный ракетный и беспилотный обстрел украинской столицы Киева в пятницу, а Министерство обороны России заявило, что удар по военным и связанным с военными целям был ответом на то, что оно назвало украинскими "террористическими актами" против России. Однако официальные лица США считают, что полный российский ответ еще впереди", - сказано в публикации.
Там также сказано, что анонимный западный дипломатический источник уверен: хотя ответ России, возможно, уже начался, однако он, скорее всего, усилится с нанесением ударов по символическим украинским целям, таким как правительственные здания.
"Он будет огромным, жестоким и беспощадным", — поведал изданию другой высокопоставленный западный дипломат.
Один из опрошенных изданием политологов заявил, что целью российского удара может стать штаб-квартира СБУ или другие здания украинских спецслужб.
Экспертное мнение на эту тему: На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
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