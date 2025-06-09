Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи - 09.06.2025 Украина.ру
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Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи
Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи - 09.06.2025 Украина.ру
Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи
В ночь на 9 июня ВС РФ снова активно били по военным и энергетическим объектам Украины. Эксперты называют это частью возмездия киевскому режиму, совершившему террористические атаки на территории РФ
2025-06-09T10:22
2025-06-09T10:33
россия
украина
ровенская область
владимир путин
виталий третьяков
юрий подоляка
украина.ру
вооруженные силы украины
f-16
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В частности, удары были нанесены по авиабазе в районе Дубно Ровенской области, где были размещены истребители F-16. Местные паблики сообщили о мощном пожаре и взрывах в районе военного аэродрома.Также гауляйтер Ровно Александр Третьяк заявил, что минувшей ночью самую сильную атаку за все время СВО пережила и Ровенская область. По его словам, по целям в регионе был нанесен беспрецедентный удар десятками "Гераней" и ракетами. Третьяк отметил, что город Дубно принял на себя львиную долю этого удара."Герани" атаковали промышленные объекты во временно оккупированном Запорожье, цели в Каневе Черкасской области и Житомире, позиции ВСУ в районе Боровой Харьковской области, а также в поселках Печенеги и Богодуховка того же региона.Прилетели "Герани" и по целям в Черном море в районе Одессы. Предварительно, удар нанесен по морским нефте- и газодобывающим платформам и вражескому объекту в Ильичевске.Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" ударили по объектам противника в Киевской области Вдогонку прилетели МиГ-31К и "Искандеры". Последний тип вооружения увидели в ночь на 9 июня и в Нежине Черниговской области.Подоляка добавил, что район Дубно, сначала был "прощупан" и доразведан на предмет ПВО "Геранями". Потом в бой пошли "Кинжалы" и Х-101, также самолетами Ту-22М3М ракетами Х-22/Х32был нанесен удар по острову Змеиный и газовым платформам на Черном море, которые сейчас находятся под контролем Киева. На нем, по информации разведки, находятся опорные точки для размещения оборудования, которое используется для ударов по Крыму.Ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов отметил, что ответ России на террористические атаки киевского режима в 24 часа не уложится."Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будет кошмарить территорию Украины в течение недели. Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе", - подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Склоняются к тому, что возмездие Киеву еще только началось и западные СМИ: Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters.
https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html
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россия, украина, ровенская область, владимир путин, виталий третьяков, юрий подоляка, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16
Россия, Украина, Ровенская область, Владимир Путин, Виталий Третьяков, Юрий Подоляка, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, F-16

Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи

10:22 09.06.2025 (обновлено: 10:33 09.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В ночь на 9 июня ВС РФ снова активно били по военным и энергетическим объектам Украины. Эксперты называют это частью возмездия киевскому режиму, совершившему террористические атаки на территории РФ
В частности, удары были нанесены по авиабазе в районе Дубно Ровенской области, где были размещены истребители F-16. Местные паблики сообщили о мощном пожаре и взрывах в районе военного аэродрома.
Также гауляйтер Ровно Александр Третьяк заявил, что минувшей ночью самую сильную атаку за все время СВО пережила и Ровенская область. По его словам, по целям в регионе был нанесен беспрецедентный удар десятками "Гераней" и ракетами. Третьяк отметил, что город Дубно принял на себя львиную долю этого удара.
"Герани" атаковали промышленные объекты во временно оккупированном Запорожье, цели в Каневе Черкасской области и Житомире, позиции ВСУ в районе Боровой Харьковской области, а также в поселках Печенеги и Богодуховка того же региона.
Прилетели "Герани" и по целям в Черном море в районе Одессы. Предварительно, удар нанесен по морским нефте- и газодобывающим платформам и вражескому объекту в Ильичевске.
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" ударили по объектам противника в Киевской области Вдогонку прилетели МиГ-31К и "Искандеры". Последний тип вооружения увидели в ночь на 9 июня и в Нежине Черниговской области.
"ВСК России нанесены комплексные удары по украинской территории с применением примерно 15-20 баллистических ("Искандер-М") и аэробаллистических ("Кинжал") ракет по целям в районе Ровенской области (район Дубно), Киева и Кременчуга, - такие итоги ночи подвел военный обозреватель Юрий Подоляка, уточнив, что также в район Дубно ушла также "партия" крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95 и "Гераней".
Подоляка добавил, что район Дубно, сначала был "прощупан" и доразведан на предмет ПВО "Геранями". Потом в бой пошли "Кинжалы" и Х-101, также самолетами Ту-22М3М ракетами Х-22/Х32был нанесен удар по острову Змеиный и газовым платформам на Черном море, которые сейчас находятся под контролем Киева. На нем, по информации разведки, находятся опорные точки для размещения оборудования, которое используется для ударов по Крыму.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов отметил, что ответ России на террористические атаки киевского режима в 24 часа не уложится.
"Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будет кошмарить территорию Украины в течение недели. Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе", - подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
6 июня, 11:48
Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка
Склоняются к тому, что возмездие Киеву еще только началось и западные СМИ: Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters.
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