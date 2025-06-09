https://ukraina.ru/20250609/kruchu-verchu-zaputat-khochu-ekspert-o-provokativnoy-manere-trampa-1063723659.html

Кручу, верчу, запутать хочу: эксперт о провокативной манере Трампа

Кручу, верчу, запутать хочу: эксперт о провокативной манере Трампа - 09.06.2025 Украина.ру

Кручу, верчу, запутать хочу: эксперт о провокативной манере Трампа

Искать последовательность в заявлениях президента США Дональда Трампа не нужно, это просто его стиль ведения дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-06-09T06:00

2025-06-09T06:00

2025-06-09T06:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Я потерял интерес к тому, что произносит американский президент. Не потому, что он врет, такова его манера работы. Его слова очень редко значат какие-то реальные действия, которые он хочет предпринять или которые он уже предпринял", - отметил собеседник издания.Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.И действительно, Трамп крайне противоречив в своих заявлениях, в том числе на украинском треке. Ряд экспертов считают, что непоследовательное поведение нового 78-летнего лидера США кроется в его здоровье, ведь Трамп, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Другие предполагают, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие).Третьи уверены, что Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения. Об этом поразмышлял шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова добавила, что в США происходят интересные изменения внутриполитического характера, которые в конце концов могут позволить команде Трампа аккумулировать с своих руках всю полноту внешнеполитических полномочий. Речь о реформировании Совета национальной безопасности Белого дома: Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушаетВ этом контексте очень интересно звучит инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.

https://ukraina.ru/20250530/vzveshivaet-tsenu-otravleniya-v-ssha-nazvali-prichinu-protivorechivogo-povedeniya-trampa-1063510512.html

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новости, сша, украина, сумы, дональд трамп, пётр скоробогатый, джо байден, украина.ру, вооруженные силы украины, new york times