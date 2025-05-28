Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/podnozhka-evrope-nyt-soobschilo-chto-tramp-planiruet-podelit-mir-s-putinym-i-si-1063455982.html
Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си - 28.05.2025 Украина.ру
Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
Высказывания и действия лидера США Дональда Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара. Такое мнение в новой статье высказали журналисты американского издания New York Times (NYT)
2025-05-28T11:51
2025-05-28T11:51
новости
россия
китай
сша
дональд трамп
сергей лавров
захар виноградов
мид
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800438_0:131:994:690_1920x0_80_0_0_eef221a489373765525f761e5bdc449e.jpg.webp
В качестве довода в пользу своей версии, журналисты NYT упомянули недавнюю критику главы Белого дома в адрес союзников и его слова о выводе американских войск со всего мира, что "может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии".В субботу, 24 мая, на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике глава МИД Сергей Лавров заявил, что формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией."Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс. &lt;…&gt; Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - сказал Лавров, добавив, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада.Днем ранее декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов заявил, что Трамп очевидно пересмотрел отношения с Россией, осознав, что "внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами". И тратить деньги на то, что не дает дивидендов новый президент США уже не намерен.Эксперт уточнил: Трамп согласен, что не все обязаны копировать западную демократию, чтобы иметь право голоса, а для Европы это удар, предательство со стороны США."Трамп также осознает, что действия США сделали неизбежным стратегическое партнерство России и Китая. Но при этом он воспринимает Россию не как объект давления, а как соперника, с которым придется считаться. В большой политике XXI века, по мнению Трампа и его избирателей, конкурировать будут те, кто способен действовать самостоятельно. Это США, Китай и Россия. Он не считает таким игроком Европу. Трамп готов европейцам мешать, ставить подножки, разделять их между собой, грозить выходом из состава участников украинского конфликта", - резюмировал Сушенцов.Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине" отметил, что Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (это то Путин, то Зеленский попеременно), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте)".О новой серии лавирования Трампа и его администрации - в материале Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
россия
китай
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800438_0:0:995:747_1920x0_80_0_0_93a3901d23b0377c1998c02f1fec64f2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сша, дональд трамп, сергей лавров, захар виноградов, мид, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир путин, си цзиньпин
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Захар Виноградов, МИД, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си

11:51 28.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Высказывания и действия лидера США Дональда Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара. Такое мнение в новой статье высказали журналисты американского издания New York Times (NYT)
"На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. <…> Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка", - говорится в материале.
В качестве довода в пользу своей версии, журналисты NYT упомянули недавнюю критику главы Белого дома в адрес союзников и его слова о выводе американских войск со всего мира, что "может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии".
В субботу, 24 мая, на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике глава МИД Сергей Лавров заявил, что формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией.
"Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс. <…> Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - сказал Лавров, добавив, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада.
Днем ранее декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов заявил, что Трамп очевидно пересмотрел отношения с Россией, осознав, что "внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами". И тратить деньги на то, что не дает дивидендов новый президент США уже не намерен.
Эксперт уточнил: Трамп согласен, что не все обязаны копировать западную демократию, чтобы иметь право голоса, а для Европы это удар, предательство со стороны США.
"Трамп также осознает, что действия США сделали неизбежным стратегическое партнерство России и Китая. Но при этом он воспринимает Россию не как объект давления, а как соперника, с которым придется считаться. В большой политике XXI века, по мнению Трампа и его избирателей, конкурировать будут те, кто способен действовать самостоятельно. Это США, Китай и Россия. Он не считает таким игроком Европу. Трамп готов европейцам мешать, ставить подножки, разделять их между собой, грозить выходом из состава участников украинского конфликта", - резюмировал Сушенцов.
Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине" отметил, что Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (это то Путин, то Зеленский попеременно), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте)".
О новой серии лавирования Трампа и его администрации - в материале Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайСШАДональд ТрампСергей ЛавровЗахар ВиноградовМИДУкраина.руВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
Лента новостейМолния