Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Высказывания и действия лидера США Дональда Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара. Такое мнение в новой статье высказали журналисты американского издания New York Times (NYT)
"На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. <…> Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка", - говорится в материале.
В качестве довода в пользу своей версии, журналисты NYT упомянули недавнюю критику главы Белого дома в адрес союзников и его слова о выводе американских войск со всего мира, что "может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии".
В субботу, 24 мая, на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике глава МИД Сергей Лавров заявил, что формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией.
"Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс. <…> Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - сказал Лавров, добавив, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада.
Днем ранее декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов заявил, что Трамп очевидно пересмотрел отношения с Россией, осознав, что "внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами". И тратить деньги на то, что не дает дивидендов новый президент США уже не намерен.
Эксперт уточнил: Трамп согласен, что не все обязаны копировать западную демократию, чтобы иметь право голоса, а для Европы это удар, предательство со стороны США.
"Трамп также осознает, что действия США сделали неизбежным стратегическое партнерство России и Китая. Но при этом он воспринимает Россию не как объект давления, а как соперника, с которым придется считаться. В большой политике XXI века, по мнению Трампа и его избирателей, конкурировать будут те, кто способен действовать самостоятельно. Это США, Китай и Россия. Он не считает таким игроком Европу. Трамп готов европейцам мешать, ставить подножки, разделять их между собой, грозить выходом из состава участников украинского конфликта", - резюмировал Сушенцов.
Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине" отметил, что Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (это то Путин, то Зеленский попеременно), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте)".
О новой серии лавирования Трампа и его администрации - в материале Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
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