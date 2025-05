https://ukraina.ru/20250530/amerikanskaya-paradigma-antirossiyskoe-boloto-sguschaetsya-vokrug-trampa-no-prezident-aktivno-ego-1063501265.html

Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушает

В первый срок правления Дональд Трамп изрядно ощутил противодействие глубинного государства и после переизбрания пытался не повторить тот опыт, однако, сейчас, похоже, его окружает немалое количество людей, саботирующих его мирный курс по Украине

Президент США Дональд Трамп сказал, что через две недели станет понятно, куда движется переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.Тем временем сам он, как пишет газета The Washington Post, должен принять серьёзное решение - что делать с военной помощью Украине, которая продолжает поступать в рамках согласованных ещё при демократах пакетов, но должна закончиться в ближайшие месяцы?Варианта два: либо выделить дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, чтобы она продолжала получать оружие для дальнейшего ведения боевых действий, либо свернуть программу помощи, "что поставит Украину в невыгодное положение, сыграет на руку России и в конечном счете придаст ей сил и будет стимулировать её к продолжению войны" - считает Дэвид Шимер, бывший директором по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома в период правления предыдущего президента США Джо Байдена.В американском обществе есть сторонники разных убеждений: одни считают, что нужно помогать Киеву и сохранять антироссийские санкции, другие – что давление стоит оказывать на Украину, а с Москвой развивать диалог. Сам Трамп предпочёл бы, конечно, наблюдать за схваткой со стороны, но считает, что без его вмешательства процесс с мёртвой точки не сдвинется, поэтому время от времени делает заявления то более склонные к первой точке зрения, то - ко второй.Так, президент США через свою соцсеть Truth Social фактически потребовал от Владимира Зеленского замолчать и делать всё для достижения мира ("Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Всё, что выходит из его уст, создаёт проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить"). И одновременно говорил, что президент РФ Владимир Путин играет с огнём, а уже до конца текущей недели Вашингтон может расширить антироссийские санкции.Тем временем происходят интересные изменения внутриполитического характера, которые могут в итоге оказать влияние на действия американского руководства на украинском направлении. Речь о реформировании Совета национальной безопасности Белого дома, который координирует процесс принятия решений по вопросам внешней политики между администрацией и другими ведомствами, а также вырабатывает соответствующие рекомендации.Руководитель этого органа – советник президента по национальной безопасности. Которого сейчас нет. Временно эти обязанности после разжалования Майка Уолца, не заметившего в секретном чате мессенджера по ударам по Йемену главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, до постоянного представителя США при ООН, исполняет госсекретарь Марко Рубио. Вот он-то и запустил масштабную чистку Совета национальной безопасности: из 350 сотрудников половину либо сократят, либо переведут в другие подразделения, а агентство Reuters и вовсе говорит, что могут оставить лишь 50 человек.Всё это делается, по словам источников, для упрощения процесса принятия решений благодаря отказу от многоступенчатой системы оценки рекомендаций, а также для исключения неблагонадёжных чиновников. Предвестником зачистки стало обвинение целого ряда сотрудников Совета в нелояльности президенту со стороны крайне правой активистки Лоры Лумер, входящей в окружение Трампа. Отныне, как считает The New York Times, этот орган будет не разрабатывать рекомендации, а просто ориентироваться на позицию Трампа. То есть всё будет так, как он решит.Впрочем, не только он один. Значительно укрепляет свои позиции на политической арене, причём как на внутренней, так и на внешней, Рубио. Президент может выбрать себе полноценного советника по национальной безопасности, но он предпочитает держать на этом посту главу Госдепартамента "как можно дольше", сообщили источники портала Axios. Такой прецедент в американской политике уже был – Генри Киссинджер совмещал две должности при двух президентах-республиканцах, Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. В качестве советника по национальной безопасности он стал автором политики разрядки, в рамках которой США и СССР провели переговоры по ограничению вооружений.Станет ли Рубио идеологом разрядки 2.0? Возможно, но не факт. С одной стороны, он регулярно находится в контакте с российским коллегой Сергеем Лавровым, 28 мая они по телефону обсудили ход урегулирования украинского конфликта, с другой, на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей допустил введение санкций против РФ, источники из окружения госсекретаря подтверждают, что он выступает за принятие соответствующего законопроекта."Я думаю, что сейчас неслучайно Рубио как бы пропал, он мало где выступает публично. Как раз он взял все бразды правления на себя и реально оттесняет от Трампа людей, которые имеют другую позицию, более реалистичную, которая нам (России – ред.) в первое время импонировала", - сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Первого канала.Среди тех, кто предоставляет Трампу неполную информацию об украинском конфликте и выставляет Россию агрессором, наиболее опасным сенатор считает как раз-таки Рубио.Накануне и глава МИД Лавров, и помощник президента РФ Юрий Ушаков, он же бывший посол России в США, комментируя последние неоднозначные заявления американского лидера, пришли к выводу, что Трампа недостаточно информируют о реальном положении дел в контексте украинского кризиса, в частности о том, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и в качестве ответной меры на атаки ВСУ. Вот почему так важно поддерживать регулярный диалог между Москвой и Вашингтоном – чтобы Трамп был в курсе и мог самостоятельно делать выводы о происходящем.Прямо сейчас президент США настроен на миролюбивый лад, он не хочет прибегать к санкционной дубинке, поскольку, как поясняет Reuters, это, во-первых, может подорвать надежды на прекращение огня, а во-вторых, станет шагом к эскалации напряжённости с Россией, на развитие экономического партнёрства с которой Трамп всё ещё надеется.При этом новый пакет антироссийских санкций, затрагивающих банковский и энергетический сектора, уже готов, американские чиновники убеждают президента принять его, нужно лишь подписать указ. Некоторые советники говорят, что Трампу нужно всего-то не мешать принятию законопроекта сенатора Линдси Грэма*, предусматривающего введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть, нефтепродукты, природный газ, уран у России."Они считают, что этот законопроект может быть полезен, поскольку позволяет вступить в силу значительным санкциям, в то время как Трамп может, по сути, сказать Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно", - пишет Reuters.Телеканал NBC News также сообщает, что сторонники жёсткого курса по отношению к России усиливают давление на президента, чтобы он всё-таки задумался о расширении санкций. А если ястребы в Сенате добьются принятия законопроекта о 500%-ных пошлинах, то у Трампа "может не быть выбора", и ему придётся пойти на этот шаг.Уже сейчас в верхней палате Конгресса среди 100 сенаторов насчитывается 77 сторонников документа, такие цифры привёл ни кто-нибудь, а Рубио. Более того, со временем их количество может увеличиться, таким образом, Сенат и вовсе сможет преодолеть президентское вето.Это наводит на мысль, что Трамп своими неопределёнными заявления о возможности/невозможности введения санкций оставляет себе пространство для манёвров. Иными словами, действует на опережение того пресловутого "американского болота", глубинного государства, с которым боролся на протяжении всего первого срока (к слову, одним из ключевых свидетелей на процессе по импичменту 45-го президента сыграл сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман, уроженец Киева) и пытался осушить его с самого начала второго, и представители которого сейчас пытаются склонить его к антироссийскому курсу.По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, эмоциональный пост Трампа о том, что если бы не он, "с Россией бы уже случилось много по-настоящему плохих вещей", адресован не только Москве, но и оппонентам самого американского президента внутри США."С учётом того, что по мере развития ситуации на украинском треке возможности для манёвра у Трампа сужаются, в условиях отсутствия реального прогресса - реального, который бы он мог продемонстрировать миру, Соединённым Штатам, своим противникам в США как успех его личной дипломатии, - в этих условиях вот такой предупредительный выстрел очевиден", - считает сенатор.А если успех достигнут так и не будет, Трампу рано или поздно придётся сделать выбор: либо всё же выйти из процесса, как и обещал, либо выполнить другое обещание – ввести санкции против России. Бесконечно долго находиться в подвешенном состоянии он не может, поскольку с начала 2026 года все усилия будут направлены на подготовку к промежуточным выборам в Конгресс, а как правило партия действующего президента показывает на них не самые успешные результаты. Это голосование для Трампа крайне важно, поскольку уверенное большинство в Палате представителей позволит демократам заново запустить процедуру импичмента против президента-республиканца, а ещё и утрата контроля над Сената вынудят Трампа работать в условиях противодействия Конгресса.Читайте также: Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

