https://ukraina.ru/20250605/ukraina-prodolzhaet-pribegat-k-teraktam-itogi-5-iyunya-1063676433.html

Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня

Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня - 05.06.2025 Украина.ру

Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области

2025-06-05T18:00

2025-06-05T18:00

2025-06-05T19:46

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юрий баранчик

александр коц

следственный комитет

фсб

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Днём 5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении железнодорожных путей в регионе."На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле", — написал он в 11:06 в своём телеграм-канале.Позднее Федеральная пассажирская компания предупредила о том, что в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживался 21 пассажирский поезд.Позже в РЖД сообщили, что поврежденные элементы заменили, движение открылось по обоим путям. Все задержанные поезда отправились по своим маршрутам.В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили о том, что пути были повреждены в результате подрыва."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — указывалось в сообщении ЦОС ФСБ.Там же отмечалось, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.В ЦОС ФСБ указали, что все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия. Тогда же в ФСБ уточнили, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".Позднее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте."5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел подрыв пути, повлекший повреждение железнодорожного полотна и остановку нескольких составов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отмечалось в сообщении пресс-службы СК РФ.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал, как поначалу восприняли происходящее некоторые российские блогеры."Информация об очередном взрыве на российских железных дорогах появилась в сети сегодня утром. Молчание официальных ведомств по этому поводу привело ряд отечественных блогеров в состояние нездоровой ажитации. Посыпались обвинения в замалчивании, в подыгрывании противнику, в нежелании обострять ситуацию. А всего-то надо было дождаться, пока место взрыва проверят специалисты и выдадут экспертное заключение", — отметил Коц.Он призвал не ждать немедленного ответа."Да, это теракт. Но не стоит ждать немедленной "ответки" в виде ударов "Орешником" по Киеву. Это украинцы делают ставку на медийный "вау-эффект" с околонулевым практическим выхлопом. А наши работают вдолгую. Но ничего не забывают и безнаказанным очередную "акцию" ГУР и СБУ не оставят", — подытожил российский военкор.Российский политолог Марат Баширов призвал ликвидировать руководство Украины."Подрыв ж/д полотна в Воронежской области. Терракт Украины. По случайности машинист заметил. А мог бы быть пассажирский поезд. Эту гидру надо ликвидировать с головы. И это не эмоции. Это холодный расчёт", — заявил Баширов.Российский политолог Юрий Баранчик указал, что пора начать готовиться к подобным терактам везде."Думаю, любому ясно, что к подобному надо готовиться везде. А это значит, нужны резервы конструкций для оперативного ремонта, отработка "что у нас самое слабое" (враг этим давно озабочен) и прикрытием/дублированием этих "узких мест". Вопрос контроля мостов и тоннелей становится особенно важным. В общем, как всегда. В Великую Отечественную это умели, пора вспомнить. С поправкой на дроны и возможность дистанционно завербовать какого-нибудь обывателя, украсть у него деньги и принудить к совершению теракта", — отметил Баранчик.При этом он также призвал действовать проактивно."Это игра от обороны. А я напомню, что у Украины, как ни странно, тоже есть железные дороги. И там тоже есть мосты и тоннели. Обеспечивают 82% грузовых и 50% пассажирских перевозок, что делает их ключевым элементом экономики и логистики, особенно в условиях войны", — отметил Баранчик.По подчеркнул, что на Украине есть крупные железнодорожные узлы — "это станции, где сходятся несколько линий, обеспечивающие перераспределение грузов, пассажиров и военной логистики"."Их выход из строя может парализовать значительные участки сети, особенно если они связывают ключевые направления (например, запад-восток или порты с внутренними регионами)", — заявил эксперт.Среди таких узлов он назвал Львов, Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск, Чоп, подконтрольный Украине Краматорск. Он также призвал не забывать о таких узлах, как Лиман, Коростень, Ковель, Шепетовка, Стрый и Тернополь."По состоянию на 2025 год можно выделить около 9-12 крупных узлов железных дорог Украины, выход которых из строя был бы критическим", — отметил Баранчик.Днём ранее, 4 июня, на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин прокомментировал совершённые Украиной теракты в Брянской и Курской областях."Недавний подрыв железнодорожных путей в Курской и Брянской областях — это, безусловно, террористический акт. Решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", — заявил Путин.Он подчеркнул, что то, что было в Брянской области — это целенаправленный удар по гражданским лицам."А по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв мирного переговорного процесса", — указал президент России.Он подчеркнул, что удар наносился по гражданским специально."Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А её спонсоры становятся пособниками террористов", — подчеркнул президент России.Путин отметил, что руководство Украины перешло к организации терактов на фоне огромных украинских потерь на фронте.О заявлении президента России Владимира Путина — в статье Павла Котова "Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше".

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https://ukraina.ru/20250604/putin-ob-ukrainskoy-verkhushke-kto-voobsche-vedt-peregovory-s-terroristami-itogi-4-iyunya-1063643595.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, воронежская область, владимир путин, юрий баранчик, александр коц, следственный комитет, фсб, ск рф