Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше - 05.06.2025 Украина.ру
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Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше
Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше - 05.06.2025 Украина.ру
Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше
России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Владимир Путин. При этом переговоры остаются одним из средств достижения целей специальной военной операции
2025-06-05T12:02
2025-06-05T12:02
эксклюзив
украина
россия
курская область
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
брянская область
терроризм
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Террористическая организацияСовещание с участием главы российского государства, на котором были озвучены эти тезисы, многое расставило по своим местам. По сути, это была первая подробная реакция Кремля на произошедшие теракты в Брянской и Курской областях в конце прошлой недели.За день до назначенных на 2 июня переговоров РФ и Украины в Стамбуле киевский режим осуществил попытку сорвать их, устроив подрыв мостов в российских приграничных регионах. Если под Курском, к счастью, обошлось без жертв, то в Брянской области в результате обрушения пролета моста на проезжавший под ним пассажирский поезд погибли семь человек, свыше ста получили ранения.Как доложил на совещании в среду, 4 июня, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, все эти террористические акты были спланированы украинскими спецслужбами.Глава государства подчеркнул, что это была намеренная атака на гражданское население. Действительно, трудно предположить, что взрывные устройства на мосту в Брянской области были приведены в действие случайно как раз в тот момент, когда под мостом проходил пассажирский состав."Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов", - заявил Путин.Украина террористическаяКиевский режим далеко не в первый раз совершает террористические акты на территории РФ. В ходу как индивидуальный террор, так и всевозможные теракты с массовыми жертвами.За время СВО украинские спецслужбы убили ряд известных общественных и политических деятелей: журналистку Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского, экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, осуществили покушение на писателя Захара Прилепина.Аналогичным образом были совершены убийства российских высокопоставленных офицеров: начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского и др.Террористическими актами являются и обстрелы городов, которые регулярно осуществляют ВСУ. Важно понимать, что российская армия также наносит удары по городам, но делает это с использованием высокоточного оружия и только по военным объектам и объектам военной промышленности.Да, в ходе таких ударов могут погибать гражданские лица, которых правящий на Украине режим использует как живой щит, однако российская армия делает все, чтобы избежать таких потерь. ВСУ же бьют прицельно по городской застройке, где нет никаких военных объектов. Такие удары начались еще в 2014 году по населенным пунктам Донбасса и до сих пор российские суды выносят обвинительные приговоры ответственным за эти удары.После начала спецоперации мишенью для украинских военных преступников стали и другие города РФ. Одним из самых кровавых был удар по Белгороду 30 декабря 2023 года. ВСУ ударили по центру города в час пик из РСЗО Vampire и двумя ракетами "Ольха" в кассетном варианте. Погибли 25 человек.Регулярно происходят террористические атаки и на гражданскую инфраструктуру: подрывы железнодорожного полотна, мостов, поджоги и т.д.Полностью коррумпированный режим ЗеленскогоПосле каждого такого теракта встает вопрос о целесообразности дальнейших переговоров с киевским режимом.Как объяснил в ходе совещания глава МИД Сергей Лавров, несмотря на все действия Украины переговоры с этой страной нужно продолжать."Несмотря на новые крупные, преступные провокации в последние несколько дней, я посчитал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран", - рассказал он.Глава российской дипломатии отметил, что считает необходимым задействовать все средства для достижения целей СВО, в том числе переговорный процесс. Такой диалог с Киевом позволяет решать гуманитарные вопросы, подчеркнул он."Именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более что здесь есть реальные движения вперед", - заявил Лавров.Путин согласился с ним. При этом он заявил, что ни о каких переговорах с киевским режимом уровнем выше речи идти не может. Президент обратил внимание на грубые оскорбления, которые звучат со стороны украинских официальных лиц в адрес российских переговорщиков."Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин.С террористами переговоров не ведутВажный момент из выступления главы государства – украинская верхушка выродилась в террористов."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - заявил он.По словам российского лидера, украинским властям не нужен мир, им нужна власть, мир для них будет означать утрату власти."Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" – задался вопросом Путин.Исходя из этого, никакой встречи Путина и Зеленского, на которой пытаются настаивать в Киеве, не будет. Этот вопрос вообще никогда не стоял в практической плоскости, заявил позднее в тот же день помощник президента Юрий Ушаков.Двадцать один год назад Путин произнес знаменитую фразу, относящуюся к остаткам бандподполья на Северном Кавказе: "Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает".Сегодня эти слова актуальны как никогда.О происходящем в зоне боевых действий - в материале издания Украина.ру "Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте.
https://ukraina.ru/20250605/dmitriy-krasnov-peregovory-rossii-s-ukrainoy-mogli-by-stat-uspeshnymi-no-est-odno-no-1063630934.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, курская область, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, брянская область, терроризм
Эксклюзив, Украина, Россия, Курская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Брянская область, терроризм

Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше

12:02 05.06.2025
 
Владимир Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
Владимир Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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России не о чем разговаривать с Украиной на высшем уровне, заявил Владимир Путин. При этом переговоры остаются одним из средств достижения целей специальной военной операции
Террористическая организация
Совещание с участием главы российского государства, на котором были озвучены эти тезисы, многое расставило по своим местам. По сути, это была первая подробная реакция Кремля на произошедшие теракты в Брянской и Курской областях в конце прошлой недели.
За день до назначенных на 2 июня переговоров РФ и Украины в Стамбуле киевский режим осуществил попытку сорвать их, устроив подрыв мостов в российских приграничных регионах. Если под Курском, к счастью, обошлось без жертв, то в Брянской области в результате обрушения пролета моста на проезжавший под ним пассажирский поезд погибли семь человек, свыше ста получили ранения.
Как доложил на совещании в среду, 4 июня, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, все эти террористические акты были спланированы украинскими спецслужбами.
"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - прокомментировал Путин.
Глава государства подчеркнул, что это была намеренная атака на гражданское население. Действительно, трудно предположить, что взрывные устройства на мосту в Брянской области были приведены в действие случайно как раз в тот момент, когда под мостом проходил пассажирский состав.
"Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов", - заявил Путин.
Украина террористическая
Киевский режим далеко не в первый раз совершает террористические акты на территории РФ. В ходу как индивидуальный террор, так и всевозможные теракты с массовыми жертвами.
За время СВО украинские спецслужбы убили ряд известных общественных и политических деятелей: журналистку Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского, экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, осуществили покушение на писателя Захара Прилепина.
Аналогичным образом были совершены убийства российских высокопоставленных офицеров: начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского и др.
Террористическими актами являются и обстрелы городов, которые регулярно осуществляют ВСУ. Важно понимать, что российская армия также наносит удары по городам, но делает это с использованием высокоточного оружия и только по военным объектам и объектам военной промышленности.
Дмитрий Краснов интервью
08:30
Дмитрий Краснов: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но"Судьба нынешних украинских переговорщиков непредсказуема. Увы, Украина сегодня – бандитская слободка. Но иной реальности у нас нет, и полностью подмявший под себя страну киевский режим – единственно возможная сторона переговоров на сегодня. Другим просто не дадут рта раскрыть.
Да, в ходе таких ударов могут погибать гражданские лица, которых правящий на Украине режим использует как живой щит, однако российская армия делает все, чтобы избежать таких потерь. ВСУ же бьют прицельно по городской застройке, где нет никаких военных объектов. Такие удары начались еще в 2014 году по населенным пунктам Донбасса и до сих пор российские суды выносят обвинительные приговоры ответственным за эти удары.
После начала спецоперации мишенью для украинских военных преступников стали и другие города РФ. Одним из самых кровавых был удар по Белгороду 30 декабря 2023 года. ВСУ ударили по центру города в час пик из РСЗО Vampire и двумя ракетами "Ольха" в кассетном варианте. Погибли 25 человек.
Регулярно происходят террористические атаки и на гражданскую инфраструктуру: подрывы железнодорожного полотна, мостов, поджоги и т.д.
Полностью коррумпированный режим Зеленского
После каждого такого теракта встает вопрос о целесообразности дальнейших переговоров с киевским режимом.
Как объяснил в ходе совещания глава МИД Сергей Лавров, несмотря на все действия Украины переговоры с этой страной нужно продолжать.
"Несмотря на новые крупные, преступные провокации в последние несколько дней, я посчитал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран", - рассказал он.
Глава российской дипломатии отметил, что считает необходимым задействовать все средства для достижения целей СВО, в том числе переговорный процесс. Такой диалог с Киевом позволяет решать гуманитарные вопросы, подчеркнул он.
"Именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более что здесь есть реальные движения вперед", - заявил Лавров.
Путин согласился с ним. При этом он заявил, что ни о каких переговорах с киевским режимом уровнем выше речи идти не может. Президент обратил внимание на грубые оскорбления, которые звучат со стороны украинских официальных лиц в адрес российских переговорщиков.
"Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя", - сказал Путин.
С террористами переговоров не ведут
Важный момент из выступления главы государства – украинская верхушка выродилась в террористов.
"Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - заявил он.
По словам российского лидера, украинским властям не нужен мир, им нужна власть, мир для них будет означать утрату власти.
"Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" – задался вопросом Путин.
Исходя из этого, никакой встречи Путина и Зеленского, на которой пытаются настаивать в Киеве, не будет. Этот вопрос вообще никогда не стоял в практической плоскости, заявил позднее в тот же день помощник президента Юрий Ушаков.
Двадцать один год назад Путин произнес знаменитую фразу, относящуюся к остаткам бандподполья на Северном Кавказе: "Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает".
Сегодня эти слова актуальны как никогда.
О происходящем в зоне боевых действий - в материале издания Украина.ру "Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте.
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