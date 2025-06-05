https://ukraina.ru/20250605/kloun-odurachil-lyudey-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1063634941.html

"Клоун одурачил людей". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации

"Клоун одурачил людей". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации - 05.06.2025 Украина.ру

"Клоун одурачил людей". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации

Украинские и российские эксперты и политики обсуждают ход переговоров и думают над тем, хорошо ли понимают ли в России Украину и понимают ли вообще.

2025-06-05T05:10

2025-06-05T05:10

2025-06-05T05:10

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украина

россия

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кость бондаренко

александр шелест

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сизо

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Комментируют второй раунд переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле. Многие считают, что позиции сторон настолько не стыкуемы, что говорить, собственно, не о чем.Но так оценивают ситуацию не все. Как согласились политологи Кость Бондаренко и Павел Щелин, беседуя в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, никакого срыва переговоров и никакого тупика нет, есть рабочий процесс, и продлиться он может долго.Понятно, что многие устали от войны и хотели бы, чтобы участники переговоров вышли бы и объявили о её завершении, но переговоры — длительный процесс. А если и говорить о срыве, то "Стамбул" был сорван ещё в апреле 2022 года, когда стороны были близки к соглашению, но Зеленский пошёл на поводу у западных партнёров, отметил Бондаренко, добавив, что "сейчас мы пожинаем эти горькие плоды".В свою очередь, Павел Щелин заявил, что вокруг нынешнего "Стамбула" журналистами был создан некий "пузырь ожиданий", но на самом деле и срывать-то было нечего. Он напомнил, что переговоры о перемирии в Корейской войне шли два года на фоне активных боевых действий, во Вьетнаме о мире договаривались больше двух лет, и всё это время боевые действия продолжались. Вот и на Украине всё будет продолжаться долго, поскольку позиции сторон сейчас "диаметрально противоположны и в принципе на данный момент не поддаются согласованию".То, что решаются какие-то гуманитарные вопросы — возвращение тел погибших, обмен пленных — это уже достижение, но вот к завершению войны стороны не готовы, длиться всё это может годами, считает эксперт.Он также отметил, что тем временем Украина "традиционно от петлюровщины переходит к бандеровщине" (имея ввиду удары по стратегической авиации РФ и другие теракты, за которые взяли на себя ответственность Зеленский и глава СБУ Малюк).В связи с этим Кость Бондаренко подчеркнул, что "подобного рода акции невозможны без сопровождения со стороны спутниковой связи, то есть, должна была быть как минимум ещё одна сторона организаторов, у Украины спутниковых возможностей нет для этого".При этом в Москве прекрасно понимают, кто на самом деле провёл эту спецоперацию, добавил политолог.А Щелин добавил, что Киев имитирует мирный процесс, но только ради подготовки интенсификации конфликта. Вообще, по его словам, в России Украину до недавних пор воспринимали как государство, тогда как сейчас это не государство, а, скорее, религиозная секта. И многие логические доводы тут просто не действуют,"Конечная цель украинской власти, мне кажется, не изменилась, это нормальная Третья мировая война с вовлечением Европы в прямой конфликт, в идеале, на территории и Америки, и Евросоюза...", - сказал эксперт.Что до США, то, по его мнению, там понимают, что прокси-конфликт они проиграли, но вот убытки нести не хотят. При этом Америка представляет себя как посредника, хотя на самом деле является стороной конфликта.Кость Бондаренко к этому добавил, что украинское руководство не хочет заканчивать войну, для него это угроза потерять всё, потому в Киеве настроены на то, чтобы война была постоянной, и в ЕС с этим многие согласны. Что до США, то там наблюдается борьба между несколькими группами влияния, а Трамп озвучивает "утром одно, вечером другое".Но о своей выгоде в США никогда не забывают. Как отметил в своём блоге находящийся в киевском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, "пока "не рабов" насильно бросают в окопы, Зеленский засекретил, за что они воюют - все детали созданного с США фонда по управлению украинскими недрами решено не раскрывать общественности".Он продолжил: "Представляете, насколько глубоко клоун одурачил людей, что они вынуждены умирать за его вечную власть и американских капиталистов? Сейчас это называется "незалежність" (независимость — Ред.) - т.е. будешь лежать в земле и удобрять ее, незалежно (независимо — Ред.) от своих желаний".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себя" В статье Александра Дмитриевского "Война и социальная инженерия. Как победить в информационном сражении за Новороссию" И в материале Сергея Зуева "Действует как Гитлер". Украинские эксперты и политики о Зеленском и его хозяевах

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, кость бондаренко, александр шелест, ес, сбу, сизо, эксперты