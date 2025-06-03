https://ukraina.ru/20250603/deystvuet-kak-gitler-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-zelenskom-i-ego-khozyaevakh-1063587535.html

"Действует как Гитлер". Украинские эксперты и политики о Зеленском и его хозяевах

"Действует как Гитлер". Украинские эксперты и политики о Зеленском и его хозяевах - 03.06.2025 Украина.ру

"Действует как Гитлер". Украинские эксперты и политики о Зеленском и его хозяевах

В украинском экспертном сообществе обсуждают, какими могут быть последствия терактов СБУ на территории России для самих украинцев. И предполагают, что лично Зеленскому может быть даже выгодно поражение Украины

2025-06-03T05:40

2025-06-03T05:40

2025-06-03T05:40

россия

украина

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

владимир олейник

верховная рада

сбу

украина.ру

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На успех переговоров мало кто надеется всерьёз. Ясно, что Зеленский не намерен останавливать конфликт, поскольку для него это равносильно потере власти, отметил в интервью изданию Украина.ру вынужденно покинувший страну экс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Владимир Олейник.При этом, по его мнению, "Зеленский, как ни парадоксально, заинтересован в том, что, если нет гарантий безопасности ему и его шайке, они готовы к тому, чтобы Украина потерпела поражение, то есть, чтобы Россия зашла туда".Олейник добавил, что в таком случае некому будет судить Зеленского (как судили, например, Саакашвили в Грузии), и украинцы должны знать, что поэтому Зеленский готов уничтожить Украину - "он действует как Гитлер, который сказал: "Этот народ недостоин и он должен умереть" - так как народ не поддержал его".Эксперты продолжают обсуждать теракты, осуществленные киевским режимом в последние дни."Это, безусловно, одна из самых успешных операций Салорейха — причём успешных и по замыслу, и по реализации, и по результатам — как минимум медийным и политическим. То есть, несмотря на очевидные неудачи ВСУ на фронте, списывать Салорейх со счетов по более чем преждевременно — там ещё есть чем удивить", - заявила украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По её словам, удар по российской стратегической авиации имел целью "произвести впечатление на "западных партнёров", и в первую очередь на США — демонстрацией того, что Киев до сих пор может наносить чувствительные удары, и в том числе и по такому чувствительному месту, как ядерный щит"."То есть, планируя атаку, Киев прежде всего хотел показать, что Салорейх всё ещё имеет ценность для Запада — и эта задача выполнена. И если вы думаете, что Трампу это не интересно, то подумайте ещё раз. Уверена, что после данного перформанса желание Запада и США отползти из войны, если оно и было — сильно поуменьшилось: Салорейх доказал, что остаётся ценным ресурсом, который можно и нужно продолжать эксплуатировать", - написала Монтян в своём блоге.По её словам, "война в Украине продолжает оставаться полигоном для обкатки новейших систем вооружений, в том числе и "специфически заточенных на поражение того, что должно оставаться неуязвимым". Таким образом, "налицо возникновение весьма опасной угрозы стратегической безопасности РФ", на эту угрозу необходимо дать системный и адекватный ответ.Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв считает, что киевский режим ни перед чем не остановится ради самосохранения, и Москве это надо учитывать."Украинские спецслужбы и военные наносят нам максимальный урон, который могут нанести. Я уже писал, что будь у них ядерное оружие, они, не задумываясь, его бы применили. Они убивают наших военных чиновников в нашем тылу, взрывают мосты. Если так пойдет дело дальше, то будут пытаться травить воду на городских водозаборах", - отметил аналитик.Он добавил: "О том, что противник ничего не чурается в средствах, надо знать и принимать меры — превентивные".Бывший советник главы ДНР Александр Козаков в эфире радио "Комсомольская правда" выразил мнение, что киевский режим может пойти и на подрывы АЭС, и на теракты с большим количеством жертв на территории России — подрывы, отравление питьевой воды и т.п. Угроза таких терактов, по его словам, будет сохраняться "до тех пор, пока это гнездо террористическое не будет уничтожено, в буквальном смысле этого слова, выжжено".Об этом же говорит российский писатель и публицист Захар Прилепин - "если у Киева будет самая грязная в мире бомба, над которой они уже работают и которую им англичане, по собственному недавнему признанию, решили помочь создать – то Киев её кинет, конечно".При этом он предположил, что "мы спустим им и это", в ответ на теракты "не разнесут Банковую, не пойдут на Одессу", не будет никаких акций возмездия.Это вызвало бурную дискуссию среди читателей блога. Большинство высказываются за жесткий ответ на теракты киевского режима, но многие сомневаются в том, что такой ответ будет дан. Как отметил один из комментаторов: "И опять всё те же вопросы без ответов: 1) почему он (судя по всему, Зеленский — Ред.) ещё жив? 2) зачем мы идём на переговоры с террористами 3) мы уже начали воевать по-настоящему или ещё нет?".А вот украинские деятели опасаются, что ответ непременно будет — и ответ серьёзный. Экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предположиле, что ВС РФ могут теперь ударить "Орешником" или даже ядеркой" и посоветовал всем беречь себя.Впрочем, все понимают, что если России и придётся когда-то бить ядеркой, то бить будут не по Киеву, не по Украине — бить надо будет по тем, кто жизнями обманутых украинцев ведёт эту войну.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему — в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить" И в интервью - Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы

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Сергей Зуев

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