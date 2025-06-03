https://ukraina.ru/20250603/ermak-golovnogo-mozga-ukrainskikh-neonatsistov-on-khochet-spasti-vlast-libo-dlya-zelenskogo-libo-dlya-1063597552.html

Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себя

Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себя - 03.06.2025 Украина.ру

Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себя

Инсайдерская информация о том, что перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня 2025 года первую серьезно нахлобучили из США, чтобы не кочевряжилась и не срывала переговоры, получила неожиданное подтверждение.

2025-06-03T15:43

2025-06-03T15:43

2025-06-03T15:43

россия

владимир путин

дмитрий медведев

сергей шойгу

совбез

сша

дональд трамп

франция

эммануэль макрон

великобритания

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И речь не о том, что Россия не нанесла сокрушительные удары в ответ на атаки на аэродромы со стратегическими бомбардировщиками в Мурманской и Иркутской областях и на подрывы на железной дороге и мостах. Если Россия что-то стерла с лица земли в Украине при помощи "Орешников", то это действительно могло бы сыграть на руку украинцам, которые аж никак не заинтересованы в переговорах. Они прекрасно понимают, что за переговорным столом русские их нагнут. Особенно, если американцы не изменят своей позиции и будут наставить на уступках Киева Москве.На переговорах в турецкой столице чисто внешне все вроде бы обошлось. И стороны просто официально вывалили друг на друга свои меморандумы о своих же желаниях на этих переговорах, и документы говорят пока лишь о непримиримости позиций, с которых стороны не собираются отступать.Ну, якобы не собираются. Потому что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский грозится и истерит, истерит и грозится, но закупает на ярмарке книгу "Убить тирана", в которой увлекательно и доступно рассказывается, как таких, как он, в разные времена мочили несогласные и враги…Но даже не это главное. Буквально через день после воинственной пикировки на берегах Босфора и Дарданелл в США ломанулся и уже туда прибыл главный украинский канцелярист "нэньки", глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, считающийся "второй любимой женой" украинского эрзац-фюрера. То есть человеком, который как бы дергает просроченного за ниточки и всем в стране управляет. И которого по этой причине многие даже видят сменщиком Зеленского, если на главное кресло Ермака будут водружать законно, соблюдая псевдодемократические процедуры типа выборов или довыборов в Верховную Раду, чтобы там либо избрать спикером и ему передать власть. Либо назначить премьером и уже с этой должности сделать главным по Украине.Пока же Ермак может только подносить скрепки и кофе своему шефу. По украинским законом он – никто и зовут его никак. Он не обозначен ни в одном законе, не говоря уже о том, что даже не упомянут в Конституции. Так, сбоку припека и на шелудивом хвосте потрепанный бантик. Власть он может взять только путем незаконного военного переворота.Но в США многим нужна, с одной стороны, сильная, а с другой – покорная, но дееспособная и хотя бы для виду демократичная власть. Не только попрошайки и воры с коррупционерами, но и еще и чинуши, способные на поступки и приемлемые с точки зрения соблюдения хотя бы банальных и формальных демократических процедур.Нет, американцам, в принципе, все равно, кто будут руководить неоколонией в Украине, хоть небинарная макака, поклявшаяся на Декларации прав человека – лишь бы выполняла хотелки Вашингтона. Но власть при этом была бы еще и согласована с европейцами, которым тоже нужна подконтрольная власть, и более-менее прилично выглядела в глазах Глобального Юга, который откровенно боится неоколониальных экспериментов, апробированных Западом в Украине явочным порядком и нагло.Короче, сейчас разъединенному противоречиями некогда коллективному Западу во главе Украины нужен персонаж, что называется, "три в одном" – чтобы и США, и ЕС, и мировому большинству отвечал.Зеленский на эту роль не подходит хотя бы потому, что его терпеть не могут и президент США Дональд Трамп, и многие ближайшие члены его команды. Плюс Зеленский – просроченный, а Запада хотел бы апгрейдить власть в Украине, повторяю, с соблюдением хотя бы видимости демократии.Еще одна причина, по которой Запад не прочь заменить Зеленского и бортануть его на свалку истории – позиция России, которая не верит в легитимность и не собирается останавливать победную для себя СВО, медленно, но неуклонно сокращая размеры Украины.А Западу для выполнения его будущих планов по ослаблению России с целью нанесения стратегического поражения нужна Украина не карликовая, сжатая до размеров Галичины, откуда все смотаются мыть задницы по миру. Западу нужна Украина, которую можно перевооружить, напичкать оружием и после спасительной передышки натравить на Россию в обозримом будущем.И потому ситуация и зависла вот в такой неоднозначной и противоречивой комбинации. Только один Трамп, как заметили наблюдательные соцсети, после Стамбула 2 июня уже в третий раз дал России еще две недели на ответ о готовности к миру. Раньше Дональд Фредович уже дважды устанавливал "дедлайн для Путина" – 27 апреля и 19 мая сего года. В России на этот дедлайн не обратили внимания и только за прошлую неделю освободили от неонацистов полтора десятка населенных пунктов. И собираются делать это впредь, готовя ответку и за аэродромы и за железнодорожные аварии.И Ермак ломанулся в США – узнать, что ДЕЛАТЬ и что еще можно СДЕЛАТЬ, чтобы спастись. Либо вместе с Зеленским, либо уже самому, если звезды сойдутся в его пользу. Ну как звезды… Если в США решат, что просроченный Зеленский – уже "ф-фсе" окончательно и нужно думать о новой драпировке "демократии на Днепре".О том, что он будет делать в Вашингтоне, он же и написал: "Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали. А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержке этого процесса. Также обсудим пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви".Как видим, он честно сказал, что будет обсуждать:– поставки американского оружия для ведения войны с Россией. Эти поставки могут закончиться уже этим летом, и тогда Украине – точной кирдык, даже с министром обороны – крымским татарином;– попытки давления на Россию санкциями и синхронизацию их с 17/18 пакетами санкций ЕС. То есть введение 500-процентных санкций против покупателей российских энергоносителей, что как бы разработано в США сумасшедшим сенатором Линдси Грэмом, и наезды на банки и логистику России в Европе и морях возле нее;– готовность Украины за подачки из США еще больше прогнуться в так называемой "минеральной сделке" и за счет украинских недр расплатиться за военные поставки уже сейчас, за счет будущих поколений, если они, конечно, еще будут на Украине;– пропагандистские кампании, которые нужно разогнать по миру с максимальным размахом. Они должны на Россию навесить имидж "вора украинских детей", а с Украины снять клеймо гонительницы украинского православия. Это очень щекотливые и резонансные темы, на которые падки в мире все впечатлительные и просто нормальные люди. И именно от отношения мирового общественного мнения зависит имидж и репутация стран. Но не только – еще и поддержка в мире. А в Украины как раз принят закон, открывающий путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ), что уже вызывает справедливый протест во многих странах мира.Согласитесь, Ермак собирается грести широким захватом, не оставляя мелочей. И от исхода его переговоров многое может зависеть. В том числе, судьба не только персоналий в украинской власти, но и самой Украины. Станет, в частности, более-менее понятно, нужна ли Украина США, и если нужна, то в каком качестве, когда понадобится и к чему готовиться украинцам.Прояснится и то, выступит ли Запад против России коллективно или все же дифференцировано, с учетом того, что США плевать на Европу и они могут оставить ее один на один с Россией.Европа хорохорится и воинственно истерит. Германия хочет разрешить дальнобойно быть по России и снять запрет на использование своих ракет "Таурус", которые хочет мастырить под украинскими марками.Великобритания собралась строить военные заводы и атомные подлодки и объявила, что готовится к войне с Россией. Во Франции традиционно бьют по морде президента Эмманюэля Макрона и определяют пол его жены/мужа, и поэтому там все непонятно, хотя битый Макрон по-прежнему бредит оккупацией Украины в пику России.В России же все-по-прежнему – речи руководителей должны успокоить массы.Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, как ему и положено по должности, заявил о готовности Москвы провести решительные ответные меры в случае окончательного снятия западными странами ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности он сказал в адрес Берлина, готовящегося снять запреты на удары вглубь России: "То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла… Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие".Ну, все же видели канцлера Германии Фрица Мерца – из него та еще гимназистка, которая что-то с себя снимает, а всех, как говорится, рвет на родину…Не остался в стороне и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он обратился к тем россиянам, кто "переживает и ждет возмездия", и заявил, что "возмездие неизбежно": "Наша армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут".И подтвердил неизменность позиции на переговорах с кликой Зеленского/Ермака в Стамбуле – им отпетлять от возмездия тоже не удастся. "Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума", – сказал он.Осталось теперь дождаться таких же грозных дел, как эти грозные слова, которые уже звучали неоднократно…О возможном развитии события читайте в статье Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250603/vstrecha-v-stambule-sostoyalas-chto-dalshe-mneniya-ekspertov-1063591782.html

https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html

https://ukraina.ru/20250603/detskiy-vopros-mozhet-unichtozhit-chetu-zelenskikh-1063593475.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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