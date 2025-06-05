Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области
К длительному лишению свободы приговорен гранатометчик ВСУ, обстреливавший мирных жителей села Погребки Курской области. Об этом 5 июня сообщил Следственный комитет России.
Российский суд вынес приговор украинскому военнослужащему войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) гранатометчику старшему солдату Сергею Стокозу. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствие установило, что 18 сентября 2024 года вооружённый Стогоз в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации в составе подразделения вооруженных формирований Украины.
"В этот же день Стокоз оборудовал наблюдательно-огневую позицию в районе с. Погребки Суджанского района Курской области, с которой открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.
Стокоз был взят в плен российскими военнослужащими 1 ноября 2024 года в результате боевых действий и передан следственным органам.
Суд приговорил Стокоза к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.
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Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в более широком контексте в публикации "Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте
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