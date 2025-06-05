https://ukraina.ru/20250605/granatomtchik-vsu-poluchil-srok-za-obstrel-mirnykh-zhiteley-sela-pogrebki-kurskoy-oblasti-1063652961.html

Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области

Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области - 05.06.2025 Украина.ру

Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области

К длительному лишению свободы приговорен гранатометчик ВСУ, обстреливавший мирных жителей села Погребки Курской области. Об этом 5 июня сообщил Следственный комитет России.

2025-06-05T10:39

2025-06-05T10:39

2025-06-05T10:39

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Российский суд вынес приговор украинскому военнослужащему войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) гранатометчику старшему солдату Сергею Стокозу. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие установило, что 18 сентября 2024 года вооружённый Стогоз в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации в составе подразделения вооруженных формирований Украины."В этот же день Стокоз оборудовал наблюдательно-огневую позицию в районе с. Погребки Суджанского района Курской области, с которой открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.Стокоз был взят в плен российскими военнослужащими 1 ноября 2024 года в результате боевых действий и передан следственным органам.Суд приговорил Стокоза к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в более широком контексте в публикации "Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте

https://ukraina.ru/20250430/sk-rf-rassleduet-ubiystvo-ukrainskimi-voennosluzhaschimi-zhitelnitsy-sela-pogrebki-kurskoy-oblasti-1062868617.html

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, приговор, мирные жители, кто