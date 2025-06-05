Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области - 05.06.2025 Украина.ру
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Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области
Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области - 05.06.2025 Украина.ру
Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области
К длительному лишению свободы приговорен гранатометчик ВСУ, обстреливавший мирных жителей села Погребки Курской области. Об этом 5 июня сообщил Следственный комитет России.
2025-06-05T10:39
2025-06-05T10:39
новости
курская область
россия
украина
ск рф
приговор
мирные жители
кто
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Российский суд вынес приговор украинскому военнослужащему войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) гранатометчику старшему солдату Сергею Стокозу. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие установило, что 18 сентября 2024 года вооружённый Стогоз в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации в составе подразделения вооруженных формирований Украины."В этот же день Стокоз оборудовал наблюдательно-огневую позицию в районе с. Погребки Суджанского района Курской области, с которой открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.Стокоз был взят в плен российскими военнослужащими 1 ноября 2024 года в результате боевых действий и передан следственным органам.Суд приговорил Стокоза к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в более широком контексте в публикации "Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте
https://ukraina.ru/20250430/sk-rf-rassleduet-ubiystvo-ukrainskimi-voennosluzhaschimi-zhitelnitsy-sela-pogrebki-kurskoy-oblasti-1062868617.html
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, приговор, мирные жители, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, приговор, мирные жители, КТО

Гранатомётчик ВСУ получил срок за обстрел мирных жителей села Погребки Курской области

10:39 05.06.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К длительному лишению свободы приговорен гранатометчик ВСУ, обстреливавший мирных жителей села Погребки Курской области. Об этом 5 июня сообщил Следственный комитет России.
Российский суд вынес приговор украинскому военнослужащему войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) гранатометчику старшему солдату Сергею Стокозу. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствие установило, что 18 сентября 2024 года вооружённый Стогоз в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации в составе подразделения вооруженных формирований Украины.
"В этот же день Стокоз оборудовал наблюдательно-огневую позицию в районе с. Погребки Суджанского района Курской области, с которой открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.
Стокоз был взят в плен российскими военнослужащими 1 ноября 2024 года в результате боевых действий и передан следственным органам.
Суд приговорил Стокоза к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.
30 апреля, 13:21
СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской областиОбстоятельства убийства украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области устанавливаются российскими следователями. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в более широком контексте в публикации "Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте
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