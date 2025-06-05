https://ukraina.ru/20250605/russkie-postepenno-zatyagivayut-udavku-na-shee-kieva-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1063643106.html

"Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте

"Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте - 05.06.2025 Украина.ру

"Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте

Террористические атаки на российские аэродромы, которые киевский режим совершил 1 июня, все еще активно обсуждаются мировой общественностью. Однако оценки этих действий уже более сдержанные и часто не в пользу ВСУ

2025-06-05T05:20

2025-06-05T05:20

2025-06-05T05:20

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Ударами по российским аэродромам без ведома Трампа Зеленский бездумно поставил под угрозу мировую безопасность, пишет в своей странице в сети Х отставной американский генерал Майкл Флинн.Если выясниться, Киев действительно не консультировался и не проинформировал президента США о готовящейся атаке, это будет не просто нарушение протокола, а "геополитическое оскорбление и тревожный звонок", отмечает Флинн.Флинн подчеркивает, что попавшие под удар бомбардировщики должны были находиться на виду в силу обязательств по ядерному договору, чем и воспользовался Зеленский."А теперь представьте, что то же самое проделают с любой из наших крупных бомбардировочных баз. Крайне дорогостоящие стратегические бомбардировщики США сможет вывести из строя любой, лишь обзаведясь дешевыми беспилотниками, грузовиками для их доставки, взрывчаткой и азами технических знаний (это весьма прискорбно, и теперь придется менять тактику)", - отмечает он.Отставной американский генерал на своей странице в соцсетях призывает мировых лидеров осознать глобальные последствия операции, какую только что провернула Украина. По его словам, это был не смелый шаг, а откровенная дерзость, а краткосрочная победа Украины может обернуться долгосрочным поражением для всего мира."Генерал Флинн, разве системы наведения, необходимые для выполнения этой атаки беспилотников, не под грифом NOFOR, что означает "не для иностранных союзников"? Иными словами, это дело рук ЦРУ, а не Зеленского", - комментирует публикацию бывшего американского военачальника читатель под ником Sankin Kotai.Бывший военнослужащий США Брайан Берлетик в соцсети Х комментирует заявления сторонников НАТО, в которых удар, нанесенный Украиной по глубокому тылу России с помощью беспилотников, называют "поворотным моментом" и "новой возможностью".Однако операция такой не является хотя бы по той простой причине, что ее невозможно повторить, полагает Берлетик. Дело в том, что СБУ ее уже осуществила и этим самым раскрыла механизм ее проведения, рассказал он."Это трюк, проделанный США и их украинскими ставленниками именно по той причине, что они не способны переломить ход конфликта. Теперь у России появятся дополнительные возможности для противодействия подобным операциям в будущем", - написал бывший американский военнослужащий.Берлетик также обратил внимание на данные о российских потерях, опубликованные украинской стороной. Он напоминает, что в соответствии с цифрами, приведенными СБУ, в результате террористической акции Россия потеряла 34% самолетов-носителей крылатых ракет, хотя опубликованные спутниковые снимки пока указывают только на 4-6 уничтоженных самолетов.Но даже, если действительно речь идет о 34% российских носителей крылатых ракет, "Россия по-прежнему обладает преимуществом в артиллерии 3:1, преимуществом в беспилотных летательных аппаратах, в крылатых ракетах (пока еще), преимуществом в баллистических ракетах, планирующих авиабомбах и, что наиболее важно, растущим преимуществом в живой силе", подчеркивает Берлетик.По его словам, эти неизменные факторы являются причиной того, почему США и Украина в настоящее время проигрывают в конфликте.Также Берлетик напоминает американским читателям, что США изначально планировали эту прокси-войну с целью ослабить Россию за счет Украины, а не для того, чтобы обеспечить Украине какую-либо победу.Российские самолеты все-таки лучшеБолее того, недавно приобретенные Украиной истребители F-16 значительно уступают российским аналогам и системам ПВО, пишет Military Watch Magazine.Издание цитирует заявление представителя командования украинских военно-воздушных сил Юрия Игната от 3 июня, в котором он признает, что "у России сегодня есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше, даже в сравнении с F-16". По словам Игната, российская армия также обладает мощной ПВО, работающей в комплексе с авиацией.Military Watch Magazine напоминает, что все поставленные на Украину F-16 представляют собой подержанные ранние модели 1980-х годов. Они используют устаревшие РЛС с механическим сканированием и не оборудованы системой передачи данных Link 16 — в результате чего их возможность сетевой работы в сочетании с другими военными средствами крайне ограниченна, пишут американские журналисты."Современные F-16 обходятся в несколько раз дороже вариантов времен холодной войны: истребители F-16 Block 70, закупленные для ВВС Болгарии в июле 2019 года, стоят в среднем 157,5 миллиона долларов за штуку, включая сопутствующее вооружение, запчасти и инфраструктуру для технического обслуживания", - говорится в статье издания.Но даже если Украина закупит новейшие F-16, модернизированные до последнего стандарта, они все равно окажутся в сильно невыгодном положении против более совершенной российской боевой авиации, включая все те же МиГ-31БМ и Су-57, а также против систем ПВО, таких как С-400, отмечает Military Watch Magazine.Слабости украинской стратегииАтаку Киева по российским авиабазам некоторые эксперты назвали "российским Перл-Харбором", пишет Asia Times. Однако, журналисты, поспешившие найти этому событию громкое название, очевидно позабыли, чем в итоге закончилась историческая бомбардировка Перл-Харбора, отмечает издание.По их словам, последний налет беспилотников – это новая стратегия Украины, чтобы повысить издержки для русских и либо получить от Москвы более выгодные условия, либо, что более вероятно, убедить своих американских и европейских покровителей непосредственно присоединиться к боевым действиям."Контуры новой стратегии начали оформляться еще в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года, обошедшегося ВСУ примерно в 75 тысяч убитых или раненых. Одновременно Украина начала наносить тяжелые удары беспилотниками по территории России, а также на поле боя", - отмечает издание.С другой стороны, российская стратегия заключается в том, чтобы измотать украинскую армию и по возможности загнать ее в котлы, перерезав линии снабжения и сорвав ротацию, подчеркивается в статье Asia Times. В этом отношении на российскую стратегию никак не повлияли ни украинские удары по России, ни тщетные операции вроде Курской, которые, наоборот, льют воду на мельницу Москвы, полагают авторы издания.По их мнению, преимущество Украины в том, что она опирается на разведывательные и технические возможности США и Европы, которые выступают в роли координатора и множителя силы для “нетрадиционных” операций Киева.Однако у украинской стратегии есть свои пределы. Хотя эта стратегия, особенно использование беспилотников в сочетании с рядом приемов на поле боя, довела российскую армию до белого каления, она в лучшем случае лишь замедлила ее продвижение, но не остановила, отмечает Asia Times.Журналисты издания полагают, что главная проблема Украины - внутренняя и политическая."Нынешнее руководство страны не может пойти на официальную сдачу территорий России. Оно могло бы согласиться на прекращение огня, но на это не пойдут русские. Кроме того, в таком случае русские сохранили бы за собой лишь подконтрольные территории, но не все, на которые претендуют, и есть риск, что боевые действия в скором будущем возобновятся", - отмечается в статье.Что еще важнее, украинцы не намерены отказываться от отношений с НАТО и Европой, что дополнительно усложняет ситуацию, резюмирует издание.Больше о ситуации на Украине в материале Дениса Рудометова Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, юрий игнат, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, сбу, f-16, су-57, с-400 «триумф»