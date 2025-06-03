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ВСУ атаковали энергетику двух областей РФ, более 600 тысяч семей - без света

ВСУ атаковали энергетику двух областей РФ, более 600 тысяч семей - без света - 03.06.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали энергетику двух областей РФ, более 600 тысяч семей - без света

В результате массированной атаки дронов ВСУ на энергетические объекты Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электричества, в последней без света остаются 457 населенных пунктов

2025-06-03T10:31

2025-06-03T10:31

2025-06-03T10:55

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Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий, уточнив, что отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. Сообщается также, что возникшие в результате атак возгорания ликвидированы, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, энергетики приступили к восстановительным работам.Глава Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что часть его региона также осталась без электроснабжения, поскольку обломки сбитых дронов повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Однако когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Как киевский режим пользуется этим в своих террористических целях, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба.Другие темы дня - Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского, Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США.

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

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новости, россия, запорожская область, херсонская область, евгений балицкий, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру