https://ukraina.ru/20250530/ukraina-menyaet-taktiku---proigryvaya-na-zemle-khochet-sozdat-nam-ad-s-neba-1063498994.html

Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба

Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба - 30.05.2025 Украина.ру

Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба

Оружейная столица России уже неделю отбивает атаки украинских беспилотников. Террористические атаки не вызывают панику, но появляются вопросы: что дальше?

2025-05-30T12:19

2025-05-30T12:19

2025-05-30T12:25

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Украина каждый день атакует российские регионы беспилотниками, и каждый день их сбивают. Это не значит, что обломки жужжавшей дряни со взрывчаткой растворяются в воздухе - случается, что они падают туда, куда им велят законы физики. И законы эти не учитывают, что на пути, под действием притяжения Земли, могут быть крыши жилых домов, окна квартир, детские площадки и автомобильные дороги. А бывает, что операторы украинских дронов осознанно направляют десятки дронов для ударов по площадям с гражданской инфраструктурой. И за сотни километров от зоны специальной военной операции. Эта тактика называется "глубокими ударами". В натовском изначальном виде она же подразумевает и точность, но в случае с Украиной речь, скорее, идет о терроризме.В ночь на 29 мая украинский дрон врезался в жилой дом на проспекте Вернадского на Юго-Западе Москвы. Никто не пострадал, только выбиты стекла в окнах и повреждена облицовка. За ночь российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 беспилотников в разных регионах России, в том числе в Московской области. Предыдущей ночью - еще 112 дронов, а за неделю с 20 по 27 мая - около полутора тысяч украинских беспилотников вне зоны СВО сбили наши силы ПВО.Жители Тулы и области ощутили эту неделю на себе так, как никогда за все время спецоперации. В оружейной столице повреждены 62 дома и 15 автомобилей, как сообщили на оперативном совещании местного правительства 26 мая.В Епифани, небольшом поселке на юге региона, украинский дрон врезался в купол Никольского собора XIX века. Обшивка обгорела и разлетелась, крест не упал. Я вспомнил, как в детстве экскурсовод показывала в окрестностях Куликова поля (а Епифань - это всего тридцать километров от Монастырщино) не то колокольню, не то храм, купол которого был изрешечен, а кирпич стен сохранил в себе глубокие следы от пуль."Здесь пролетали асы люфтваффе, и у них была такая забава - стрелять по церквям, чтобы сбивать кресты. Здесь мы видим следы от пуль и в кресте, однако его не сбили", - рассказывала экскурсовод и показывала рукой на ржавый и погнутый крест с зияющей дырой где-то наверху. Память - странная штука. Иногда мозг достает из ее глубин какие-то вещи, которые, казалось бы, и никогда не вспомнишь. Ан нет. Украинская воздушная атака по храму в Епифани в 2025 году прямо приводит к немецко-фашистскому опыту 1941 года.В самой оружейной столице интенсивность воздушных боев (а как это еще назвать?) была таковой, что в какое бы время суток я ни писал бы знакомым, родственникам и друзьям, всегда получал ответ: "о, прям щас бахнуло". А на вопрос о том, как дела: "да стены ходуном ходят". Перед одним другом по пути домой за квартал упал беспилотник, дорогу моментально перекрыли, оперативные службы приступили устранять последствия. Другой рыбачил, и смотрел то на поплавок, то на то, как в воздухе взорвался "самолетик", разбросив осколки в разные стороны. У бабы Глаши цветочные горшки попадали с подоконника, во дворе в который раз орут сигнализации автомобилей. А у тети Светы у дома упало что-то большое, приезжали МЧС. Сказали: поводов для беспокойства нет, это не взорвется.- По телевизору все хорошо. Но мы ж не дураки - война, вот, идет. В соседний дом прилетело и в соседний дом бабушки, - говорит молодая мама полуторагодовалого ребенка. Трудно сказать, боится ли, но эмоции женщина спрятала куда-то очень глубоко, и перешла сразу к практическим действиям. - На всякий случай собрала дежурный чемодан с вещами и документами. Что бы еще сделать?- Набрать запас воды, - подсказываю.- Точно! Я вот не знаток политики. И вообще она меня мало волнует, и рассуждаю я как ребенок. Но. Почему Трамп не выполнил своих обещаний? Где конец? К чему привели переговоры? - спрашивает она. - Просто мне кажется, что если мужчина сказал, значит он должен сделать. Я понимаю, что это наивно, но ведь за него люди голосовали, верили!Вопросы эти останутся без ответа, однако они показательны. Трампу удалось захватить российский телевизор, и его стало настолько в нем много, что обычные россияне разглядели в нем сначала заинтересованного и честного политика, потом разочаровались, но желание "за слова" спросить осталось.А есть разве те, кто ни разу не слышал фразу: "по телевизору все хорошо"? Конечно, лучше, когда хорошо, а не когда все плохо. Объясняю собеседнице: ну, а представь, если все там будет плохо, и, не дай бог, случится паника? Кивает. Соглашается. Говорит: "да я все понимаю". Тем более, что на фронте есть успехи, об этом ежедневно докладывают в сводках Минобороны РФ. Вот украинские власти и военные, проигрывая войну на земле, злятся от бессилия и лупят дронами по жилым кварталам и гражданским объектам.Плохо - это бескомпромиссно верить Трампу, которому ничего не стоит однажды выйти и сказать: "Помирить Россию и Украину? Это была шутка, следующий вопрос". У нас есть наш президент, его и надо слушать. Трамп за океаном в гольф играет, а у нас мужики по беспилотникам работают.Другой туляк, хоть и говорит, что тоже далек от политики, считает, что за атаками беспилотников может последовать что-то более серьезное. К такой мысли его подтолкнули новости из Германии о снятии ограничений для дальнобойных ударов по России. "Губерния взбодрилась", шутит он, но тут же подмечает: если при налете дрона есть шансы спастись, то ракетный удар приближает их к нулю.Опять эти немцы…А что на Украине? В тульских сообществах в соцсетях быстро нашли фрагмент украинского телеэфира, в котором некий эксперт призывал Киев наносить массированные удары по Тульской области и Туле. Мужичонка заявил, дескать, не надо Киеву бить по тульским площадям десятками дронов, а надо пускать сразу сотни, потому что Тула надежно прикрыта ПВО, и какие-то через нее куда-то прорвутся. Понятно, что туляки в комментариях называют его не "украинцем", а похлестче. В основном, фашистом.И здесь же восхваляют известного на весь мир тульского конструктора Аркадия Георгиевича Шипунова, изобретателя и создателя ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Спасибо и низкий поклон Аркадию Георгиевичу, пишут они. Мог ли он представить, что его комплекс так пригодится тулякам? Видимо, раз пригодился, значит мог.Есть ли у Украины дальнобойное оружие, о снятии ограничений на которое говорят немецкие власти? Почему же нет, и без немцев есть. Иначе как правильно понимать удары беспилотниками по регионам России, удаленным от украинской границы на сотни километров?Помимо этого, не забываем, что Украину вооружили франко-британскими ракетами Storm Shadow/SCALP, американскими ATACMS. Теперь дискуссии идут вокруг немецких Taurus, способных долететь до Тулы (дальность 500 км). Однако немцам необязательно чем-то делиться с Киевом, так как там уже есть "Нептуны", рассчитанные на дальность до 300 километров. А в марте, если верить Владимиру Зеленскому, у Украины появились модернизированные "Длинные Нептуны", способные пролетать до 1 тысячи километров.Здесь вопрос, скорее, не в том, хотим ли мы проверить, что из западного оружия есть на Украине. И не в том, хотим ли мы посмотреть, как наше ПВО будет справляться с более сложными задачами. А в том, что события развиваются, скорее, по сценарию эскалации. Проигрывая территории и не имея возможности противостоять на фронте Украина переходит к тактике воздушной войны с помощью ракет и беспилотников. А если так, надо к этому быть готовыми - и в военном смысле и психологически. А в том, что мы их победим не только на земле, но и в небе, лично я ни на секунду не сомневаюсь.

https://ukraina.ru/20250523/london-i-berlin-sozdayut-oruzhie-dlya-glubokogo-udara-potomu-chto-boyatsya-rossiyskikh-iskanderov-1063376473.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, мчс, мнения